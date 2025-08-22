ŁKS Łódź – Polonia Warszawa – 23.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

Rozgrywki: Betclic 1. Liga

Data i godzina: 23 sierpnia, 19:30

Stadion: Stadion Miejski im. Władysława Króla, Łódź

Siódma kolejka zaplecza Ekstraklasy przyniesie nam interesujące starcie dwóch uznanych polskich marek. Kibice obu klubów muszą być rozczarowani po ostatniej kolejce w ich wykonaniu. ŁKS przegrał na wyjeździe ze słabo grającą w tym sezonie Miedzią, z kolei Polonia została rozbita przy Konwiktorskiej przez Wieczystą aż 1:6. Która z drużyn podniesie się po nieudanej kolejce? Sprawdź typy na mecz ŁKS Łódź – Polonia Warszawa.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa – typy bukmacherskie

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: powyżej 2,5 bramki

Uważam, że będziemy świadkami otwartego widowiska. Oba zespoły będą starały zrewanżować się za wpadki, które przydarzyły im się w poprzedniej kolejce. Tym bardziej, że otwarcie rozgrywek w ich wykonaniu obfitowało w wiele trafień. W pięciu ostatnich spotkaniach zarówno ŁKS-u, jak i Polonii, aż czterokrotnie padały co najmniej trzy gole. Łodzianie będą chcieli narzucić swój styl gry, a goście nie pozostaną dłużni. Dodatkowo czekać na nas będzie pojedynek dwóch najlepszych polskich snajperów zaplecza Ekstraklasy. Fabian Piasecki i Łukasz Zjawiński na ten moment mają po pięć bramek na koncie, więc ich dyspozycja tym bardziej skłania mnie do typu na powyżej 2,5 bramki w spotkaniu.

Potencjał napastników obu drużyn zapewne uaktywni się, gdy defensywy opadną nieco z sił. Stawiałbym więc także na przynajmniej dwie bramki w drugiej połowie. Naturalnym jest także typ łączony na BTTS i powyżej 2,5 bramki w spotkaniu. Jest to jeden z tych pojedynków, w których ciężko byłoby wytypować zwycięzcę, dlatego właśnie moje typy krążą wokół ilości bramek.

Propozycje typów bukmacherskich na ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

powyżej 2,5 bramki @1.71

2. połowa powyżej 1,5 bramki @1.92

Obie drużyny strzelą gola i poniżej/powyżej 2.5 gola – tak/powyżej @1.90

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa – zapowiedź meczu

Rycerze Wiosny mają jasny cel, którym jest awans. Niestety dalsza gra w kratkę może te marzenia znacznie utrudnić. Termin „gra w kratkę” został użyty celowo, ponieważ Łodzianie na zmianę wygrywają, żeby w kolejnym meczu przegrać. W poprzedniej kolejce ŁKS przegrał na wyjeździe z Miedzią Legnica, która nie odnotowała do tamtego momentu żadnego zwycięstwa. Fani Czarnych Koszul również mogli spodziewać się innego wejścia w sezon. 11. miejsce po sześciu kolejkach i rozbicie przez Wieczystą na własnym obiekcie we wtorek sprawia, że ekipa trenera Mariusza Pawlaka znajduje się pod lekką presją. Polonii w tym sezonie udało się wygrać jedynie ze Stalą Mielec i Zniczem Pruszków, a oba mecze odbyły się na boiskach rywali.

Gdzie oglądać mecz ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

Mecz ŁKS Łódź – Polonia Warszawa będzie można zobaczyć na antenie TVP 3.

Przewidywane składy na mecz ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

ŁKS: Bobek – Książek, Craciun, Rudol, Loffelsend – Szczepański, Wysokiński, Ernst – Norlin, Piasecki, Krykun

Bobek – Książek, Craciun, Rudol, Loffelsend – Szczepański, Wysokiński, Ernst – Norlin, Piasecki, Krykun Polonia: Kuchta – Durmus, Cisse, Salihu, Hoxhallari – Piotrowski, Poczobut, Gnaase – Młyński, Vega – Zjawiński

Statystyki na typy bukmacherskie ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

W pięciu ostatnich spotkaniach zarówno ŁKS-u i Polonii, czterokrotnie padało powyżej 2,5 bramki.

ŁKS nie przegrał w tym sezonie u siebie

Polonia zdobyła bramkę w każdym meczu na wyjeździe w tym sezonie.

Łodzianie wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań bezpośrednich.

fot. Press Focus, Artur Kraszewski