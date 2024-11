Ibrahimović przegrał sprawę w szwedzkim sądzie

Zlatan Ibrahimović przegrał w ostatnich dniach sprawę w sądzie. Legenda szwedzkiego futbolu po karierze zainwestowała w nieruchomość, lecz teraz były już napastnik ma przez nią trochę problemów. Doszło do sportu Zlatana z jednym najemcą nabytej kamienicy, a sprawa trafiła dość szybko na drogę sądową. Jak dowiadujemy się z ostatnich informacji, Szwed przegrał proces i będzie zmuszony zapłacić koszty sądowe.

Po karierze – nieruchomości

Raczej takiej postaci, jak Zlatan Ibrahimović, nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu kibicowi. Utytułowany Szwed w 2023 roku, po wypożyczeniu do Milanu, zakończył swoją sportową karierę. Kluby w jakich grał oraz liczba ponad 30 trofeów na koncie robi wrażenie na każdym. W wieku 42 lat Zlatan stwierdził jednak, że czas odwiesić buty na kołek. Końcem ubiegłego roku pojawiła się informacja, o jego nowej roli w AC Milanie.

Jednak po zakończonej karierze Zlatan wiedział, że należy zacząć inwestować zarobione pieniądze, podczas jego wieloletniej kariery piłkarskiej. Dlatego też w 2022 roku zdecydował się zakupić kamienicę za ponad 11 milionów euro, która znajduje się w dzielnicy Oestermalm. Szwed pozyskał zatem kamienicę o powierzchni 1061 metrów kwadratowych, w dodatku na jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic w kraju.

W przypadku tego zakupu pojawił się jeden mankament, a więc najemca, który w tej kamienicy mieszkał od 2020 roku. Zlatan i jego żona tuż po zakupie postanowili wypowiedzieć najmującemu umowę, lecz ten nie zamierzał się do tego zastosować. Odmówił wyprowadzki, a sprawa trafiła na drogę sądową i dość szybko zrobiło się o niej głośno.

Wyrok mówi jasno – najemca zostaje

Najemca podpisał umowę jeszcze z poprzednim właścicielem, i trwa ona dalej. Przez to niechciany lokator domaga się, by do momentu wygaśnięcia móc mieszkać w niedawno zakupionej kamienicy Ibrahimovicia. Były piłkarz wraz z żoną próbowali negocjować, lecz jak widać bezskutecznie. Bazując na aktualnym prawie odnoszącym się do najmu, sprzyjało ono przeciwnikowi Zlatana. W sądzie domagał się uznania go najemcą pierwszorzędnym, a w dodatku reprezentował go Bengt Ohman, a więc przedstawiciel Stowarzyszenia Lokatorów.

Ostatecznie szwedzki sąd przychylił się najemcy, który może przebywać w apartamencie, a Ibrahimović nie może wypowiedzieć mu umowy. Co więcej, legendarny piłkarz musi zapłacić koszty sądowe oraz odszkodowanie w łącznej kwocie prawie 400 tysięcy koron (około 138 tysięcy złotych). Strona byłego zawodnika PSG, Interu, czy Milanu momentalnie ogłosiła, że nastąpi odwołanie od tej decyzji. Na ten moment jednak to niechciany najemca wygrał w tej sprawie.

Fot. screen/Youtube