Znakomity występ reprezentanta Polski. ”Zagrał świetnie. Gwiazda wieczoru”

Reprezentant Polski do lat 21 Jakub Kałuziński znacząco przyczynił się do zwycięstwa Antalyasporu z Sivassporem. ”Skorpiony” wygrały przed własną publicznością 2:1, a Polak zaliczył w tym meczu dwie asysty. ”Zagrał świetnie. Gwiazda wieczoru” – czytamy na oficjalnym profilu klubu na portalu X.

Dwie asysty reprezentanta Polski na wagę zwycięstwa

Na otwarcie 14. kolejki tureckiej Super Lig Antalyaspor pokonał przed własną publicznością Sivasspor 2:1. Najlepsze oceny w zespole ”Skorpionów” zebrał reprezentant Polski do lat 21 Jakub Kałuziński. Wychowanek Lechii Gdańsk zaliczył dwie asysty i po raz pierwszy od 22 września rozegrał pełne 90 minut w barwach klubowych. Co więcej, dopiero trzeci raz w tym sezonie rozegrał pełne 90 minut dla Antalyasporu, a był to już jego 13. występ w bieżącej kampanii.

W 40. minucie z koła środkowego posłał znakomite podanie prostopadłe górą w kierunku Razmiego Safuriego. Ten po przyjęciu piłki w polu karnym przełożył ją jeszcze na prawą nogę, po czym oddał strzał na bliższy słupek. Futbolówka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce. Sivasspor jeszcze przed przerwą zdążył wyrównać, ale w 66. minucie gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie.

Kałuziński dośrodkował z rzutu rożnego, strzał głową oddał Veysel Sari, a futbolówka ponownie wylądowała w bramce po odbiciu się od słupka. 22-letni pomocnik reprezentacji Polski U21 miał szczęście, że po strzale Sariego piłki nie sięgnął Adolfo Gaich, bowiem pozbawiłby go drugiej w tym meczu asysty. Kałuziński ma w tym sezonie Super Lig na koncie już pięć asyst i w klasyfikacji asystentów zajmuje pierwsze miejsce – ex aequo z Gabrielem Sarą (Galatasaray) i Ahmedem Kutucu (Eyupspor).

”Zagrał świetnie. Oto gwiazda wieczoru z dwiema asystami” – napisano na oficjalnym profilu Antalyasporu na portalu X (dawniej Twitter). Kałuziński piłkarzem Antalyasporu jest drugi sezon i jak dotąd rozegrał dla tego klubu 48 meczów. W barwach ”Skorpionów” zaliczył siedem asyst, ale wciąż czeka na pierwsze trafienie. W tym sezonie zanotował już jedno spotkanie z dwiema asystami. Mowa o meczu trzeciej kolejki Super Lig, w którym Antalyaspor pokonał u siebie Hatayspor 3:2.

Na pierwszego gola w barwach klubowych Kałuziński wciąż czeka, ale w tym sezonie zdobył już trzy bramki dla kadry U21. Co więcej, dokonał tego w trzech meczach z rzędu – przeciwko Bułgarii (3:1), Kosowu (4:0) i Niemcom (3:3). Było to w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21, na których Polska w 2025 roku zagra po raz pierwszy od sześciu lat. W czerwcu 2024 roku środkowy pomocnik zaliczył jedyny jak dotąd występ w seniorskiej reprezentacji Polski.

