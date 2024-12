Bramkarz strzelił gola w Pucharze Anglii

Właśnie rozgrywana jest II runda Pucharu Anglii, którą można uznać jako wstępną. Nie biorą w niej bowiem udziału kluby z Premier League oraz Championship, a te z trzeciego, czwartego i niższych poziomów rozgrywkowych. Leyton Orient (League One) mierzyło się z Oldham Athletic (National League) i w 99. minucie gola dla tych pierwszych na 1:1 strzelił wypożyczony z Tottenhamu bramkarz Joshua Keeley.

Bramkarz dał dogrywkę

Zespół Oldham Athletic występuje o dwa poziomy niżej niż Leyton Orient i zapowiadało się na sporą niespodziankę, ponieważ w doliczonym czasie prowadził 1:0. Wtedy jednak Thomas James podszedł do rzutu wolnego i dośrodkował wprost na głowę… swojego bramkarza. Joshua Keeley wszedł idealnie w tempo i doprowadził swoim trafieniem do dogrywki.

Gol ten okazał się niezwykle cenny, ponieważ w dogrywce Leyton Orient było stroną całkowicie przeważającą – Daniel Agyei nie wykorzystał rzutu karnego, potem jedna z bramek została nieuznana przez VAR, ale w końcu trzecioligowiec dopiął swego i w 121. minucie zdobył bramkę na wagę awansu. Zrobił to Daniel Agyei, który wcześniej zmarnował jedenastkę. Nie byłoby jednak dogrywki, gdyby nie gol bramkarza wypożyczonego z Tottenhamu.

– To znaczy dla mnie wszystko. Przez następne trzy tygodnie będę wniebowzięty. Nigdy w życiu nie strzeliłem gola. Nie mogłem uwierzyć, kiedy piłka wpadła do bramki – zachwycał się Keeley. To 21-letni golkiper „Kogutów” i 10-krotny reprezentant Irlandii U21. Jest podstawowym bramkarzem grającego w League One Leyton Orient. Rok temu grał na wypożyczeniu w National League w drugiej części sezonu w ekipie FC Barnet, gdzie… także wystąpił przeciwko Oldham Athletic, jednak tam jego zespół przegrał 0:2.

Wkraczają najwięksi

Dopiero od trzeciej rundy FA Cup do gry wkraczają najwięksi. To oznacza, że Leyton Orient będzie mogło już trafić na Liverpool, Manchester City czy Arsenal. Losowanie odbędzie się 2 grudnia, a „kulki” wyciągną Mark Hughes i Dion Dublin. Na tym etapie może się pojawić drużyna z siódmej ligi. Kettering Town długo prowadziło z grającym w League Two Doncaster Rovers, lecz odpadło dopiero po dogrywce. Kolejny zespół z siódmej ligi – Harborough Town – rozpoczął swój mecz na Madejski Stadium przeciwko Reading o godzinie 15:00 i sensacyjnie na wyjeździe prowadzi 2:1 do przerwy (mecz trwa).

Ekipą, która broni FA Cup jest Manchester United. „Czerwone Diabły” niespodziewanie – po bardzo dobrym meczu – pokonały 2:1 w derbach lokalnego przeciwnika, czyli Manchester City, prowadząc już 2:0 do przerwy. MVP tamtego spotkania został Kobbie Mainoo, strzelec jednego z goli. Manchester United uniemożliwił w ten sposób Pepowi Guardioli zdobycie podwójnej korony. Musiał on bowiem zadowolić się czwartym z rzędu mistrzostwem, a zwolniony w tym sezonie Erik ten Hag dopisał drugie trofeum do kolekcji.

Fot. Leyton Orient/Twitter