Leicester – West Ham: Typy bukmacherskie 03.12

Podstawowe informacje o meczu Leicester – West Ham:

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 3 grudnia 21:15

Stadion: King Power Stadium

Leicester – West Ham – typy bukmacherskie

Leicester – West Ham – powyżej 2.5 goli

Przed nami kolejka Premier League, która odbędzie się w środku tygodnia. Jednym ze starć, które powinno przynieść dość sporo emocji, jest pojedynek Leicester z West Hamem. Obie drużyny znajdują się nad strefą spadkową, jednak nie dzieli ich aż tak duża przewaga, żeby mogły swobodnie spoglądać z góry. Oba zespoły muszą walczyć zaciekle o punkty zwłaszcza, że ostatnie mecze to wysokie porażki zarówno dla Leciester i West Hamu. Niewątpliwie ciężko jest wytypować zwycięzcę tego starcia, jednak decyduję się postawić na to, że w meczu zobaczymy przynajmniej trzy gole. Patrząc na ostatnie bardzo wysokie wyniki obu drużyn jest to bardzo możliwe.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Typy na mecz Leicester – West Ham

Powyżej 2.5 goli @1.72

Remis @3.25

Obie drużyny strzelą gola @1.60

Leicester – West Ham: Statystyki i obecna forma

Forma Leicester

Leicester aktualnie zajmuje 16. miejsce w tabeli Premier League. Forma Lisów w ostatnich kolejkach nie jest jednak zbyt dobra. Na pięć ostatnich spotkań, Leicester zdobyło tylko jeden punkt. Był to remis z Ipswich 1:1. Poza tym Lisy ponosiły wysokie porażki z takimi zespołami jak Brentford, Manchester United, czy Chelsea.

Forma West Ham

West Ham znajduje się na 14. lokacie w tabeli Premier League. Ostatni czas jest dla Młotów bardzo mieszany. Wygrane z Manchesterem United i Newcastle z pewnością dodały optymizmu, jednak wysokie porażki z Nottigham oraz Arsenalem już zaburzyły ten rytm. West Ham prezentuje zdecydowanie bardzo niestabilną dyspozycję.

Historia spotkań Leicester – West Ham

Mecze bezpośrednie pomiędzy Leicester a West Hamem na przestrzeni ostatnich lat odbywały się w Premier League. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z 5 ostatnich spotkań:

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Leicester – West Ham 2:1 28.05.2023

West Ham – Leciester 0:2 12.11.2022

Leicester – West Ham 2:2 13.02.2022

West Ham – Leicester 4:1 23.08.2021

West Ham – Leicester 3:2 11.04.2021

Kursy bukmacherskie Leicester – West Ham

Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest minimalnie West Ham. Wyższy kurs bukmacher STS proponuje na remis oraz zwycięstwo Leicester w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Leicester – West Ham.

Wygrana Motoru Lublin – 2.65

Remis – 3.25

Wygrana Radomiaka – 2.50

Przewidywane składy Leicester – West Ham

Leicester: Hermansen – Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen – Winks, Ndidi, Soumare – El Khannouss, Edouard, Mavididi

West Ham: Fabiański – Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson – Soucek – Bowen, Paqueta, Soler, Summerville – Antonio

Kontuzje i absencje zawodników Leicester – West Ham

Leicester: Kruk (rehabilitacja po operacji kolana), Brkić (już po zabiegu, teraz długa rehabilitacja)

West Ham: Cichocki (zerwane więzadła), Mammadov (uraz), Leandro (kartki/kontuzja)

Sędzia w spotkaniu Leicester – West Ham

Josh Smith – w aktualnym sezonie Premier League sędzia ten prowadził dwa spotkania, w których łącznie pokazał aż 9 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Leicester – West Ham

Mecz będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Dla obu zespołów będzie to kluczowe spotkanie. Leicester walczy o oddalenie się od strefy spadkowej, natomiast West Ham potrzebuje punktów, by zyskać pewność siebie i odbić się w tabeli. Atmosfera na King Power Stadium zapowiada się gorąca, co może dodać energii gospodarzom. Minimalna przewaga leży po stronie West Hamu, który wydaje się być w lepszej formie. Jednak Leicester na własnym stadionie może sprawić niespodziankę, jeśli poprawi organizację gry i skuteczność.