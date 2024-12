FAME MMA 23: Typy, zapowiedź, karta walk 07.12

Głównie zajmujemy się piłką nożną, ale tym razem chwilowo jesteśmy zmuszeni zmienić dyscyplinę, bo wracają freak-fighty, od których mieliśmy małą przerwę, a dzięki temu oczekiwania są ogromne. O tym wydarzeniu mówi się już od dłuższego czasu, a karta walk kolejny raz nie zawodzi! Czas na kolejne grzmoty, nokauty i rozlew krwi. FAME wraca, a tym razem zagości w łódzkiej Atlas Arenie, a gala numer 23 odbędzie się już 7 grudnia w sobotę o godzinie 19:30.

Obsada prezentuje się imponująco, a każda z tych walk powinna nam dostarczyć multum emocji! Starciem wieczoru oczywiście będzie Alan Kwieciński kontra Amadeusz Roślik, a między nimi mocno iskrzy już od dłuższego czasu! Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź FAME MMA 23, zapraszam do lektury!

FAME MMA 23 – typy bukmacherskie

Pierwsze starcie to Adam „AJ” Josef vs Kamil „Taazy” Mataczyński. Kamil w ostatnich miesiącach robi ogromną furorę we freakach, bo wdarł się do nic z przytupem i jest po prostu rozchwytywany przez wszystkie federacje. Prawdziwy popis dał na poprzedniej gali, gdzie w turnieju Klatki Rzymskiej wygrał wszystkie trzy walki i triumfował! Najpierw pokonał Grzegorza „Grega” Gancewskiego i Maksymiliana „Wiewióra” Wiewiórkę i każdego z nich załatwiał w pięć minut. Dopiero w finale napotkał opór ze strony Piotra Tyburskiego, ale obaj zawodnicy imponowali kondycją, ale to „Taazy” doszedł do głosu i znokautował swojego rywala zasypując go ciosami. Wcześniej pokonywał Macieja Pasternaka na zasadach boksu oraz na zasadach MMA Roberta Pasuta, także Kamil dostaje rywali naprawdę na poziomie, a co najważniejsze: walczy z sukcesami w różnych formułach. Wygrał nawet z Don Kasjo w boksie, gdzie to jest koronna formuła Kasjusza.

Adam „AJ” Josef na razie można powiedzieć, że ma zbyt mało doświadczenia w klatce, bo do tej pory odbył trzy walki, co zdaniem wielu ekspertów jest zbyt mało na takiego rywala jakim jest Kamil Mataczyński. Po raz pierwszy zawalczył na FAME MMA 14 i zaliczył udany debiut, nokautując Fit Loversa w pierwszej rundzie potężnym kolanem. Potem zasili szeregi CLOUT MMA i zmierzył się z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem walcząc z każdym z nich po rundzie, a ogólnie odbyło się ich sześć. Tu trzeba powiedzieć, że zaimponował charakterem i wygrał na punkty Błońskim, ale z Bartmanem przegrał.

Kamil imponuje walecznością, a pokonuje już najmocniejszych rywali. Taazy się rozpędza, a w krótkim czasie osiągnął już niesamowite doświadczenie. Moim zdaniem wygra przez KO lub TKO

Drugi pojedynek: Alan Kwieciński vs Amadeusz Roślik. Każdy wie, że Alan w ostatnim czasie ma problemy natury psychicznej i w ogóle się z tym nie kryje. Ale mimo to wygrał z Bartoszem Szachtą na PRIME MMA 10 przez poddanie w pierwszej rundzie. Nie najlepiej wypadł przeciwko Arkadiuszowi Tańculi, ale tutaj było widać, że nie do końca wszystko funkcjonuje, bo nie pokazał pełni swoich możliwości i przegrał. Bardzo dobrą walkę dał z Michałem Pasternakiem, gdzie odbyła się na pełnym dystansie i widzieliśmy dobre przejścia z obrony do ataku ze strony Kwiecińskiego, nie dał się zdominować rywalowi.

Ferrari w boksie nie czuje się najlepiej, bo do tej pory radził sobie ze zmiennym szczęściem. Przegrał z Adrianem Polańskim, pokonał Kornela Regela, przegrał z Nathanielem Bustamantem i okazał się lepszy od Mariusza Słońskiego, gdzie zwycięstwo było obowiązkiem, bo Mariusz na tle Amadeusza był laikiem. Warunki fizyczne po stronie Alana, kondycja również, bo Ferrari nie raz mocno zaczynał, a potem z każdą sekundą „puchł”. Według mnie wygra Alan.

FAME MMA 23 – karta walk

Walka wieczoru

Amadeusz “Ferrari” Roślik vs Alan Kwieciński (Boks, małe rękawice)

Karta główna (od 21:00)

Adam “AJ’ Josef vs Kamil “Taazy” Mataczyński (Boks, małe rękawice)

Lexy Chaplin vs Elizabeth “Lizi” Anorue (K-1, małe rękawice)

Wiktor “Wronek” Wronka vs Marcel “Gawronek” Gawroński (Boks, małe rękawice)

Makhmud Muradov vs Norman Parke – klatka rzymska (Boks, małe rękawice)

Gracjan Szadziński vs Natan Marcoń i Adrian Cios

Jakub Rzeźniczak vs Roger Salla (MMA)

Karta wstępna na Youtube (od 20:00)

Michał “Zbuku” Buczek vs Kornel “Koro” Regel (MMA)

Jarosław “Koziołek” Kozieł vs Przemysław “Sequento” Skulski (MMA)

FAME MMA 23 – zapowiedź

Na gali zobaczymy aż dziewięć walk i w każdej gwarantowane wielkie emocje! Będzie jeden pojedynek Pań, gdzie Lexy zawalczy z „Lizi” i mimo, że Chaplin jest faworytką to dobrze zbudowanej rywalki nie można skreślać. Będziemy również świadkami zawodowych wojowników, byłych zawodników takich organizacji jak UFC i KSW, Norman Parke zmierzy się z byłym zawodnikiem UFC Makhmudem Muradovem. Wiele osób czeka na debiut byłego piłkarza Jakuba „Kosy” Koseckiego, który zmierzy się z Mateuszem „Tromba” Trąbką. Zawalczy także Jakub “Rzeźnik” Rzeźniczak zmierzy się z Rogerem Sallą, więc tego nie można przegapić!

Gdzie oglądać FAME MMA 23

Gala FAME MMA 23 dostępna jest wyłącznie na platformie CANAL+ Online oraz PPV https://famemma.tv/#/.

