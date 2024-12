Sensacyjny transfer w klasie okręgowej – podpisano byłego piłkarza Chelsea

Sensacyjny transfer w regionalnym futbolu to coś, co nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Nie tak dawno informowaliśmy o transferze Łukasza Gikiewicza do drużyny z podwarszawskiego Raszyna, wraz z innymi byłymi kadrowiczami. Teraz do gry w Polsce wraca dobrze znany kibicom Ekstraklasy były podopieczny rezerw Chelsea bardziej znany z gry w Wiśle Kraków. Podpisał umowę z klubem KS Orzeł Cikowice.

Sensacyjny transfer w niższych ligach – był w juniorach Chelsea

Założony w 1946 klub znajduje się w Cikowicach, które położone są w okolicy Bochni oraz Puszczy Niepołomickiej. Mieszka tam około 900 osób. Sama drużyna występuje w klasie okręgowej (szósty poziom) grupy Tarnów I od tego sezonu, ale od kilkunastu dni jest bez trenera, bowiem z obowiązków zrezygnował Sławomir Siodlarz.

Nie przeszkodziło to w zakontraktowaniu piłkarza z przeszłością w Ekstraklasie oraz… Chelsea. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał 69 spotkań i strzelił dwa gole – wszystkie w Wiśle Kraków. W Chelsea przez rok (2005-06) był w jej zespole rezerw. Następnie trafił na cztery lata do belgijskiego Westerlo, które współpracowało z londyńskim klubem przez wiele lat i zagrał tam 73 razy.

Przyjaciel Guerriera

Piłkarz już wie co to znaczy występować w polskiej niższej klasie rozgrywkowej. Jsienią grał w B-Klasie w drużynie Batory Wola Batorska. Będzie to dla niego kolejny polski klub w CV. Poza Wisłą Kraków, Orłem Cikowice oraz Odrą Wodzisław Śląski – Sarki zaliczył jeszcze transfer do Huraganu Waksmund, MKS-u Myszków, a także Górnika 09 Mysłowice.

Sarki występował w Wiśle z innym „kolorowym ptakiem” – Wilde’em Donaldem Guerrierem. O jego specyficznej sytuacji z dawnym przyjacielem z czasów Wisły z grudnia 2019 – swego czasu na kanale „FootTruck” opowiadał Jakub Rzeźniczak:

Nigdzie o tym nie pisali, bo to było w grudniu, Donald z Sarkim byli w Polsce i mieli wypadek, jakiś pijany kierowca w nich wjechał. A Donald wysłał mi, nagrywał filmik jak Sarki siedzi zakleszczony w tym samochodzie. Nic mu się nie stało, sam Donald nigdy nie pije, nie było ich winy… no ale tam nagrywał jak sobie Sarki w tym kołnierzu siedzi w tym samochodzie… Nie wiem, może chciał to sobie jakoś uwiecznić (śmiech).

Warto tu dodać, że to właśnie Guerrier namówił Sarkiego na grę dla kadry Haiti. Rozegrał on w niej cztery spotkania. Było to możliwe dzięki korzeniom dziadka ze strony matki. Drugi z zawodników zrobił w kadrze większą karierę, bo u Guerriera to 59 występów i 10 bramek. W Wiśle także bardziej się zaznaczył, strzelając 20 goli w Ekstraklasie w latach 2013-2016.

