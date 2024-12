Derby Liverpoolu odwołane ze względów bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa nie odbędą się derby Merseyside pomiędzy Evertonem a Liverpoolem. Taka decyzja jest spowodowana zbliżającym się do południowo-zachodniej Anglii sztormem Darragh. Ok. trzy miliony obywatele otrzymało rządowe alerty bezpieczeństwa.

Derby Liverpoolu odwołane z powodu sztormu

245. derby Merseyside miały otwierać 15. kolejkę Premier League. To starcie Evertonu z Liverpoolem miało być o tyle wyjątkowe, że po raz ostatni w historii te drużyny miały zmierzyć się na Goodison Park. Od przyszłego sezonu Everton przenosi się bowiem na budowany przy rzece Mersey stadion w doku Bramley-Moore. Jednak ok. cztery godziny przed pierwszym gwizdkiem podjęto decyzję odwołaniu meczu ze względów bezpieczeństwa. Powodem jest sztorm Darragh, który zbliża się do Wielkiej Brytanii.

Czerwoną strefą objęta została południowo-zachodnia część Wielkiej Brytanii, a Liverpool znajduje się w żółtej strefie. Ok. trzech milionów obywateli mieszkających w najbardziej zagrożonej części kraju otrzymało rządowe alerty bezpieczeństwa. To największe jak dotąd wykorzystanie tego systemu w Wielkiej Brytanii. Obywateli ostrzegano przed porywami wiatru o prędkości 144 km/h i więcej. Meteorolodzy spodziewają się m.in. dużych fal na wybrzeżu, czy łamiących się drzew, co ”może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia”.

David Ornstein z ”The Athletic” poinformował, że decyzja o odwołaniu derbów została podjęta przez władze, a nie kluby. Everton wydał oświadczenie, w którym czytamy:

– Po spotkaniu Grupy Doradczej ds. Bezpieczeństwa, które odbyło się tego ranka na Goodison Park i w którym udział wzięli przedstawiciele obu klubów, ale również przedstawiciele Policji Merseyside i Rady Miasta Liverpool, zdecydowano, że dzisiejszy mecz zostanie odwołany. Powodem jest zagrożenie bezpieczeństwa w związku z silnymi porywami wiatru oraz żółte ostrzeżeniem o silnym wietrze, które obowiązuje do godziny 6 rano w niedzielę.

– Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy kibicom za zrozumienie. Rozumiemy, że jest to duży zawód dla fanów, ale zdrowie ich, członków zespołu oraz piłkarzy jest najważniejsze. Informacje dotyczące nowego terminu meczu zostaną przekazane w odpowiednim czasie. Wszystkie bilety kupione na ten mecz zachowają swoją ważność na nowy termin.

W żółtej strefie znajduje się także położony niedaleko Liverpoolu Manchester, gdzie na ten sam dzień zaplanowano mecz ”Czerwonych Diabłów” z Nottingham Forest. Na ten moment nie ma jednak żadnych przesłanek, że również i ten mecz zostanie odwołany. Na profesjonalnym szczeblu w Anglii z powodu sztormu odwołano także po jednym meczu League One, League Two i dwa mecze Championship.

fot. PressFocus