Zawodnik Realu Madryt znowu kontuzjowany

Real Madryt odrobił ostatnio straty do Barcelony, choć w środku tygodnia doznał bolesnej porażki z Athletikiem na wyjeździe 1:2. „Królewscy” mają nie tylko problemy z grą, ale też z kontuzjami, co pokazują dwa wolne miejsca na ławce rezerwowych w ostatnim meczu. Do grona kontuzjowanych dołączył teraz Rodrygo. Wstępne diagnozy mówią o problemach mięśniowych w lewej nodze. To już kolejna w tym sezonie kontuzja Brazylijczyka. Trzecia…

Rodrygo znowu kontuzjowany

Real Madryt w sobotę 7 grudnia przed meczem z Gironą podał bardzo niemiłą informację dla kibiców. Otóż ze składu musiał zostać natychmiastowo wycofany Rodrygo. U Brazylijczyka wykryto problemy mięśniowe w lewej nodze. Na określenie dokładnego charakteru urazu piłkarza trzeba jeszcze poczekać. Musi przejść szczegółowe badania.

Poza Rodrygo wycofani z kadry przed meczem z Gironą zostali także młodzi gracze Gonzalo Garcia oraz Chema Andres. Trener „Królewskich” Carlo Ancelotti w odpowiedzi na absencję tych trzech graczy postanowił wysłać dodatkowe powołanie dla 17-letniego Daniela Yaneza. Ten młodziak to zawodnik Realu Castilla. W ostatnim spotkaniu Real miał dwa wolne miejsca na ławce rezerwowych. Zamiast 23 możliwych piłkarzy, siedziało tam 21, w tym: Lorenzo z Realu Madryt B oraz wspomniany Gonzalo Garcia.

Ta kontuzja to prawdziwy dramat dla Rodrygo. 23-latek w tym sezonie ma wielkiego pecha. W meczu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów w październiku doznał naciągnięcia mięśnia uda. To spowodowało, że nie mógł zagrać w „El Clasico” z Barceloną, które to Real Madryt przegrał aż 0:4. Wypadł wówczas tylko na jeden mecz, ale akurat na ten najważniejszy.

Wrócił, dwa razy wszedł z ławki (z Milanem i Osasuną), a następnie znów miał krótką pauzę związaną z kontuzją mięśniową i nie mógł zagrać w La Liga z Leganes oraz w Champions League z Liverpoolem. Gdy już wrócił, to rozegrał tylko 67 minut przeciwko Getafe oraz 88 minut z Athletikiem w lidze. Teraz nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie jego pauza. W mediach spekuluje się, że może w tym roku już nie zagrać. To oznaczałoby cztery opuszczone mecze:

z Gironą

z Atalantą

z Rayo Vallecano

z Sevillą

Real niczym szpital, ale… odrobił straty

Chwilowa niemoc Barcelony na przełomie listopada i grudnia dała paliwo innym do odrabiania strat. Real Madryt i Atletico dzięki kilku zwycięstwom z rzędu odrobiły sporo punktów. „Królewscy” przed starciem z Gironą mają cztery punkty straty do „Barcy” i jeden mecz zaległy z Valencią.

Ten sezon jest jednak bardzo trudny dla „Los Blancos”. Od początku nic się im nie układa. Słaba gra w La Liga i w Lidze Mistrzów powoduje nieustanne plotki o ewentualnych zmianach na ławce trenerskiej. Na domiar złego Kylian Mbappe wciąż nie potrafi się odnaleźć w nowym otoczeniu. Całą sytuację w drużynie paraliżują też nieustanne problemy zdrowotne piłkarzy. Doprowadziło to do powątpiewania w metody Antonio Pintusa – człowieka od przygotowania fizycznego.

Do końca roku wypadł jeszcze przed meczem z Liverpoolem Vinicius, który obok Fede Valverde był uważany za najlepszego gracza. Teraz nie wiadomo na jak długo wypadnie Rodrygo. Wobec czego Carlo Ancelotti zostaje tylko z Mbappe, Brahimem i Endrickiem, którzy mogą grać w ofensywie. Może to znów czas na sięgnięcie po kogoś z drużyn juniorskich? Przykład Raula Asencio pokazał, że to nie byłby zły pomysł.

fot. PressFocus