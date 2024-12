Gwiazda Radomiaka Radom zagra w MLS

Jak informuje Szymon Janczyk z „Weszło”, Radomiak Radom ustalił warunki transferu Joao Peglowa do nowego klubu. Brazylijczyk ma trafić do występującego w Major Soccer League klubu D.C. United. W klubie ze stolicy Stanów Zjednoczonych zagra m.in. z byłym reprezentantem Polski Mateuszem Klichem oraz byłą gwiazdą Premier League – Christianem Benteke.

Niespełniony talent

Brazylijczyk w swojej ojczyźnie uważany był za wielki talent, jednak nie potrafił on spełnić oczekiwań. Jako nastolatek Peglow reprezentował „Canarinhos” na Copa America do lat 17 oraz mistrzostwach świata U17. Na mundialu Peglow występował w wyjściowej jedenastce, a Brazylia podczas tego turnieju sięgnęła po złoty medal. Sam Peglow zdobył w trakcie młodzieżowego mundialu trzy bramki. W tamtej ekipie grał też Kaio Jorge, który okazał się flopem transferowym Juventusu.

Peglow błyszczał w tej młodzieżówce. W tym samym roku grał też w mistrzostwach Ameryki Południowej, gdzie zdobył efektowną bramkę (tę powyżej). Wobec tego otrzymał szansę na występy w pierwszym zespole Internacional Porto Alegre, którego jest wychowankiem, lecz nie przebił się. Klub ten oddał go do: FC Porto B, Atletico Goianiense, SK Dnipro-1 na Ukrainie oraz Sport Recife na zapleczu ligi brazylijskiej. To wszystko były wypożyczenia. To na Ukrainie zakończył… czerwoną kartką z Szachtarem. W marcu 2024 roku trafił do Radomiaka – tu wreszcie na stałe.

Odchodzi z Radomiaka po niespełna roku

W Radomiu początkowo pełnił rolę rezerwowego. Sezon 2024/2025 rozpoczął już w wyjściowej jedenastce zespołu i szybko pokazał się z dobrej strony. W pierwszych dwóch kolejkach Ekstraklasy zanotował po asyście – z GKS-em Katowice oraz mistrzem Polski z zeszłego sezonu, Jagiellonią Białystok. Skrzydłowy do wyniku w klasyfikacji kanadyjskiej dołożył jeszcze bramkę w wygranym 4:0 meczu 9. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce. W sumie w barwach „Zielonych” rozegrał 27 spotkań.

Według informacji podawanych przez Szymona Janczyka,klub z Major Soccer League zapłaci za usługi brazylijskiego piłkarza około 600 tysięcy euro. Oznacza to, że Joao Peglow wespnie się na trzecie miejsce w klasyfikacji rekordowych transferów Radomiaka Radom. Klub z województwa mazowieckiego drożej sprzedawał tylko Karola Angielskiego (650 tysięcy euro) do tureckiego Sivassporu oraz Pedro Henrique (900 tysięcy euro) do chińskiego Wuhan Three Towns. Dodatkowo polski klub w umowie sprzedaży zastrzeże sobie procent od kolejnego transferu zawodnika.

Skrzydłowy dołączy do nowego klubu w styczniu D.C. United w ostatnim sezonie Major Soccer League zajęło 10. pozycję w tabeli Konferencji Wschodniej – tuż za miejscami premiowanymi grą w play-offach. Klub z Waszyngtonu czekają zmiany. Kontrakty aż dziesięciu piłkarzy wygasają wraz z końcem roku. Wcześniej klub podpisał umowy z Davidem Schneggiem z austriackiego Sturmu Graz oraz Borisem Enowem z izraelskiego Maccabi Netanya. Kolejny sezon MLS wystartuje 22 lutego 2025 roku.

fot. PressFocus