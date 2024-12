OFICJALNIE: Nani ogłosił koniec piłkarskiej kariery

Na oficjalnych profilach Naniego w mediach społecznościowych Portugalczyk ogłosił koniec kariery. W seniorskiej karierze grał aż dla 11 klubów, a najwięcej występów zaliczył w barwach Manchesteru United. Tam też osiągał największe sukcesy. Sukces osiągnął też z reprezentacją Portugalii, dla której rozegrał ponad 100 meczów.

Przegląd kariery Naniego

W seniorskiej piłce Luis Nani zadebiutował w sezonie 2005/06. Wtedy awansował do pierwszego zespołu Sportingu, z którym sezon wcześniej zdobył młodzieżowe mistrzostwo Portugalii. Po zaledwie dwóch latach gry w seniorach lizbońskich ”Lwów” został sprzedany za 25 milionów euro do Manchesteru United. Była to wówczas rekordowa sprzedaż w historii Sportingu.

Na Old Trafford spędził aż siedem lat i tam zaliczył najwięcej występów w karierze. Dla ”Czerwonych Diabłów” rozegrał 230 meczów, w których zdobył 41 bramek i 70 asyst. Tam też osiągał największe sukcesy w karierze. Łącznie zdobył w karierze 17 trofeów, z czego aż 12 w barwach Manchesteru United:

4x mistrzostwo Premier League (2008, 2009, 2011, 2013)

4x Tarcza Wspólnoty (2008, 2009, 2011, 2012)

2x Puchar Ligi (2009, 2010)

1x Liga Mistrzów (2008)

1x Klubowe Mistrzostwo Świata (2009)

Latem 2014 roku wrócił po siedmiu latach na Estadio Jose Alvalade, bowiem Sporting wypożyczył go z Manchesteru United. Do ”Lwów” wrócił także latem 2018 roku, ale wtedy spędził już w tym klubie na cały sezon, a tylko pół roku. Podczas dwóch kolejnych pobytów w Sportingu dołożył do gabloty kolejne trzy trofea w barwach tego klubu. Już wcześniej, w 2007 roku wygrał ze Sportingiem Pucharu Portugalii i ponownie dokonał tego w 2015 oraz 2019 roku. W 2019 roku sięgnął także z ”Lwami” po Puchar Ligi.

W międzyczasie grał dla Fenerbahce, Valencii i Lazio, a tuż po ogłoszeniu jego transferu do Hiszpanii został mistrzem Europy z Portugalią. Dla kadry rozegrał 112 meczów, co jest piątym najwyższym wynikiem w historii reprezentacji Portugalii. W kadrze zadebiutował tuż po mistrzostwach świata 2006. Zagrał z nią na pięciu turniejach – EURO 2008, EURO 2012, EURO 2016, MŚ 2010 i MŚ 2014. W reprezentacji strzelił 24 gole i zaliczył tyle samo asyst. Ostatni raz dla kadry zagrał na Pucharze Konfederacji 2017.

Nani ogłosił koniec piłkarskiej kariery

Po trzecim odejściu ze Sportingu po raz pierwszy opuścił Europę. Został zawodnikiem Orlando City, dla którego grał przez trzy lata. Niedługo później zmienił kontynent na Australię, bowiem przeniósł się do Melbourne City. W międzyczasie zaliczył półroczny epizod w Venezii. Po roku gry dla Melbourne City po raz drugi trafił do Turcji – tym razem do Adany Demirspor. Odszedł z niej tuż przed końcem sezonu 2023/24.

Przy okazji jego transferu do Adany Demirspor w mediach pojawiła się informacja, że miał trafić do… Górnika Zabrze. Przed startem tego sezonu został zawodnikiem portugalskiej Estreli, ale po rozegraniu dla niej 11 meczów podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery w wieku 38 lat. Ostatni mecz w karierze rozegrał 1 listopada i była to wysoka ligowa porażka ze Sportingiem 1:5.

– Nadszedł czas się pożegnać. Zdecydowałem się zakończyć profesjonalną karierę piłkarską. To była niesamowita podróż i chciałbym podziękować każdej osobie, która pomagała mi, i wspierała mnie podczas wzlotów, i upadków w trakcie ponad 20-letniej kariery, i dała mi wiele niezapomnianych momentów. Czas rozpocząć nowy rozdział i skupić się na nowych celach oraz marzeniach. Do zobaczenia wkrótce – napisał w mediach społecznościowych.

fot. PressFocus