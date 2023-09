Górnik Zabrze nie najlepiej rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, Górnicy podczas letniego okna transferowego byli zainteresowani Nanim.

⬅️ Kliknij tutaj, aby skorzystać z promocji ⬅️

Były piłkarz Manchesteru United i reprezentacji Portugalii rozmawiał z Górnikiem Zabrze na temat transferu

Luis Nani w latach 2007-2015 reprezentował barwy Manchesteru United. W drużynie Czerwonych Diabłów grał razem z Cristiano Ronaldo, czy Wayne Rooney’em. Z ekipą z Old Trafford 4 razy wygrał mistrzostwo Premier League oraz w sezonie 2007/2008 triumfował w Lidze Mistrzów. Oprócz gry dla angielskiego klubu występował między innymi w Valencii, Lazio Rzym, Fenerbahce oraz w Sportingu Lizbona. Nani jest wychowankiem klubu z Portugalii. Wraz ze Sportingiem 36-latek 3 razy wygrał Puchar Portugalii. Doświadczony skrzydłowy w reprezentacji narodowej wystąpił w 112 meczach i strzelił 23 gole. w 2016 roku z Portugalią wygrał mistrzostwo Europy.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk w programie „Okno Transferowe Extra” wspomniał, że Luis Nani podczas letniego okienka transferowego znalazł się na celowniku Górnika Zabrze. Doszło nawet do rozmów między klubem Ekstraklasy a Portugalczykiem. Piłkarz ostatecznie wybrał jednak ofertę z Adany Demirspor. ,,Górnik rozmawiał bardzo wstępnie z Nanim, by sprowadzić go do Zabrza. Pomagał w tym Filipe Nascimento, który jest przyjacielem piłkarza. Portugalczyk wybrał jednak Adanę Demirspor” – Wyjawił Tomasz Włodarczyk.

Górnik Zabrze nie zanotował najlepszego startu w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy

Górnik po 6 kolejkach Ekstraklasy zdobył 5 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli. Górnicy zdobyli zaledwie 3 gole. Nic dziwnego, że zespół z Zabrze szukał wzmocnień w linii ataku. Górnik kolejny mecz rozegra w sobotę 2 września o godzinie 20:00. Ich rywalem będzie Lech Poznań.

Fot. PressFocus