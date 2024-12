Borussia Dortmund – FC Barcelona: Typy bukmacherskie 11.12

Podstawowe informacje o meczu Borussia Dortmund – FC Barcelona:

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 11 grudnia 21:00

Stadion: Signal Iduna Park

Borussia Dortmund – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Borussia Dortmund – FC Barcelona – wygrana lub remis Borussii

Typ bukmacherski na wygraną lub remis Borussii Dortmund jest skierowany głównie zadyszką Barcelony, która w swoich pięciu ostatnich meczach w La Liga tylko raz wygrała. Dodatkowo, wszyscy wiemy, jak świetna i gorąca atmosfera potrafi być na Signal Iduna Park w Dortmundzie, gdzie gospodarze czują się naprawdę dobrze i po serii przeciętnych występów powracają na właściwe tory. Obie drużyny w tym sezonie Ligi Mistrzów zgromadziły jak dotąd po 12 punktów i to również wskazuje, że zobaczymy w środowy wieczór bardzo wyrównane spotkanie.

Typy na mecz Borussia Dortmund – FC Barcelona

Wygrana lub remis Borussii Dortmund @1.62

Obie drużyny strzelą gola @1.40

Powyżej 3.5 goli @2.06

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Statystyki i obecna forma

Forma Borussii Dortmund

Borussia Dortmund, mając na koncie cztery zwycięstwa w pięciu dotychczasowych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA, przystępuje do ostatniej kolejki z pozycji dającej awans do 1/8 finału. Jednak rywalizacja jest niezwykle zacięta – różnica między aż ośmioma zespołami wynosi jedynie dwa punkty, a wynik starcia z Barceloną, znajdującą się bezpośrednio przed nimi w tabeli, może przesądzić o ich dalszych losach. Pojedynek z Barceloną nie zapowiada się łatwo dla Borussii, która nigdy wcześniej nie zdołała pokonać katalońskiego klubu (2 remisy, 2 porażki). Niemniej, Dortmund może liczyć na swoją znakomitą formę na własnym stadionie, gdzie w tym sezonie pozostają niepokonani we wszystkich rozgrywkach (8 zwycięstw, 1 remis). Kluczowym wyzwaniem dla gospodarzy będzie poprawa gry defensywnej, ponieważ w ostatnich dziewięciu meczach LM przeciwko drużynom z Hiszpanii nie udało im się zachować czystego konta.

Forma Barcelony

Barcelona również ma swoje problemy, ponieważ ich forma w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia (2 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki). W ostatnim ligowym spotkaniu z Realem Betis zremisowali 2:2, mimo że dwukrotnie wychodzili na prowadzenie. Trener Hansi Flick przyznał, że jego piłkarze mogli być już myślami przy nadchodzącym kluczowym starciu z Borussią. Nie można jednak wykluczyć, że pretendenci do mistrzostwa Hiszpanii odniosą zwycięstwo w Dortmundzie. Hansi Flick ma perfekcyjny bilans menedżerski w starciach z Borussią, wygrywając wszystkie pięć dotychczasowych spotkań. Co więcej, jego drużyny dwukrotnie triumfowały na tym stadionie, choć były to skromne, jednobramkowe zwycięstwa. Warto jednak pamiętać, że gdy Barcelona wygrywa na wyjeździe, robi to w imponującym stylu – każde z ich sześciu ostatnich zwycięstw wyjazdowych we wszystkich rozgrywkach kończyło się przewagą co najmniej trzech goli.

Historia spotkań Borussia Dortmund – FC Barcelona

Do tej pory odbyły się cztery bezpośrednie mecze pomiędzy Borussią Dortmund a Barceloną. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z wszystkich ostatnich spotkań:

Barcelona – Borussia Dortmund 3:1 27.11.2019

Borussia Dortmund – Barcelona 0:0 17.09.2019

Borussia Dortmund – Barcelona 1:1 11.03.1998

Barcelona – Borussia Dortmund 2:0 08.01.1998

Przewidywane składy Borussia Dortmund – FC Barcelona

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Bensebaini, Gross, Gittens, Brandt, Sabitzer, Beier, Guirassy

FC Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, de Jong, Raphinha – Lewandowski

Kontuzje i absencje zawodników Borussia Dortmund – FC Barcelona

Borussia Dortmund: – Anton, Beier, Brandt, Mane, Sule

FC Barcelona: Bernal, Christensen, ter Stegen, Araujo

Sędzia w spotkaniu Borussia Dortmund – FC Barcelona

Francois Letexier poprowadzi ten mecz. W aktualnym sezonie Ligi Mistrzów sędziował dwa spotkania w których łącznie pokazał dziesięć żółtych kartek, jedną czerwoną i trzy rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – FC Barcelona?

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Extra 1 oraz w internecie na Canal + Online.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Na Signal Iduna Park z pewnością czeka nas wyrównane starcie i obie ekipy będą chciały zaprezentować się z jak najlepszej strony pod względem gry ofensywnej. Zobaczymy na pewno wiele akcji i sytuacji bramkowych z obu stron, a co za tym idzie być może również i goli. Przewaga własnego boiska powinna dać szansę gospodarzom na wywalczenie przynajmniej punktu w starciu z Barceloną, która ma również swoje problemy na tym etapie sezonu.

