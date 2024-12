Podstawowe informacje o meczu Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok:

Rozgrywki: Liga Konferencji

Data i godzina: 13 grudnia 21:00

Stadion: Lokotrans Aréna

Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok – wygrana Jagiellonii

Jagiellonia Białystok jest na bardzo dobrej drodze do zapewnienia sobie awansu do fazy play-off Ligi Konferencji z pierwszej ósemki najlepszych drużyn! Mlada Bolesław ma swoje problemy zarówno w Lidze Konferencji, jak i w rodzimej lidze czeskiej, gdzie zajmuje dopiero 6. miejsce. W Conference League sytuacja Czechów także nie wygląda zbyt dobrze. Zgromadzili bowiem oni po czterech kolejkach zaledwie 3 punkty. Moim zdaniem Jagiellonia Białystok jest na ten moment przede wszystkim lepsza piłkarsko i jeżeli forma fizyczna dopisze, to Jaga powinna przywieźć z Czech komplet punktów

Typy na mecz Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok

Wygrana Jagiellonii Białystok @3.15

Obie drużyny strzelą gola @1.55

Afimico Pululu @3.30

Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok: Statystyki i obecna forma

Forma Mlady Bolesław

FK Mladá Boleslav zmaga się z większymi trudnościami, zarówno w lidze krajowej, jak i w rozgrywkach europejskich. Mimo to czeski zespół nie rezygnuje z walki i liczy na wsparcie kibiców, by odwrócić losy rywalizacji w grupie. Ostatnie zwycięstwo z Realem Betis oraz trzy wygrane z rzędu w lidze czeskiej na pewno mogą napawać optymizmem przed zbliżającym się starciem z Polakami.

Forma Jagiellonii Białystok

Jagiellonia zajmuje wysokie miejsce w swojej grupie dzięki solidnej postawie w dotychczasowych meczach, w tym zwycięstwom nad rywalami z wyższych lig, co czyni ich jednym z faworytów do awansu. Mlada Bolesław, choć znajduje się w dolnej części tabeli, wciąż liczy na poprawę wyników i zaskoczenie faworyta na własnym terenie. Jagiellonia prezentuje się bardzo dobrze w obecnym sezonie. Zespół z Białegostoku regularnie punktuje w polskiej Ekstraklasie i dobrze radzi sobie w Lidze Konferencji, mając na koncie m.in. efektowne zwycięstwo nad Molde FK (3:0) i remis z NK Celje (3:3) w fazie ligowej.

Historia spotkań Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok

Będzie to pierwszy pojedynek w historii pomiędzy Mladą Bolesław a Jagiellonią Białystok.

Przewidywane składy Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok

Mlada Bolesław: Trmal, Kral, Kusej, Stransky, Vydra, Marecek, Ladra, Fulnek, Pulkrab, Kralik, Suchy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Silva, Dieguez, Stojinović, Sacek – Nene, Kubicki – Churlinov, Imaz, Hansen – Pululu

Kontuzje i absencje zawodnikówMlada Bolesław – Jagiellonia Białystok

Mlada Bolesław: Kostka, Kozel, Masek

Jagiellonia Białystok: Mouthinho, Wojdakowski

Sędzia w spotkaniu Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok

David Dickinson poprowadzi ten mecz. W aktualnym sezonie Ligi Konferencji sędziował jedno spotkanie w którym pokazał jedną żółtą kartkę.

Gdzie oglądać mecz Mlada Bolesław – Jagiellonia Białystok?

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Dla Jagiellonii zwycięstwo w tym spotkaniu może zagwarantować awans do kolejnej rundy, co byłoby ogromnym sukcesem dla polskiego klubu. Mlada Bolesław zagra o swoje szanse na przedłużenie przygody w europejskich pucharach, co zapowiada zaciętą rywalizację. My widzimy jednak w tym pojedynku faworyta w postaci polskiej drużyny, która w kolejnym sezonie z rzędu może naprawdę imponować. Adrian Siemieniec stworzył zgrany zespół, który regularnie punktuje w Ekstraklasie i świetnie radzi sobie, reprezentując Polskę na europejskim podwórku.

Fot. PressFocus