Kyle Walker nie wytrzymał. ”Nieakceptowalne”

Po przegranym 0:2 meczu Ligi Mistrzów z Juventusem kapitan Manchesteru City Kyle Walker padł ofiarą rasistowskich obelg w mediach społecznościowych. Klub potępił skandaliczne zachowanie internetowych hejterów. Sam piłkarz także zabrał głos w tej sprawie. Na swoim Instagramie jako ”nieakceptowalną” skomentował przeróbkę zdjęcia przedstawiającego go jako terrorystę.

Rasistowskie obelgi w kierunku Kyle’a Walkera

Dla Kyle’a Walkera to prawdopodobnie najgorszy okres podczas swojego wieloletniego pobytu w Manchesterze City. U 34-letniego już kapitana ”The Citizens” zaczęły przede wszystkim wychodzić braki motoryczne. W przegranym 0:2 meczu szóstej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Juventusem miał wyraźne problemy z dynamicznym Kenanem Yildizem. Przy bramce na 1:0 dla ”Juve” odpuścił doskok do piłki, futbolówka trafiła do Turka, a ten zacentrował do Dusana Vlahovicia, który po strzale – choć nieco szczęśliwie – pokonał Edersona.

Mimo fatalnej dyspozycji doświadczonego reprezentanta Anglii nic nie tłumaczy rasistowskich obelg, które spłynęły w jego kierunku w mediach społecznościowych po kolejnym słabym występie. Manchester City w oficjalnym oświadczeniu potępił zachowanie internetowych hejterów.

– Manchester City stanowczo potępia rasistowskie obelgi w kierunku Kyle’a Walkera, który po ostatnim meczu stał się ich obiektem w Internecie. Nie będziemy tolerować żadnej formy dyskryminacji, niezależnie od tego czy ma ona miejsce na stadionie, czy online. Będziemy oferować Kyle’owi pełne wsparcie po obrzydliwym potraktowaniu go – czytamy.

Piłkarz zabrał głos w tej sprawie

Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie głos w tej sprawie zabrał sam poszkodowany. W relacji udostępnił wiadomość od hejtera, który życzył śmierci ”głupiemu czarnuchowi”. ”Nikt nigdy nie powinien być obiektem rasistowskich obelg czy gróźb, takich jakie ja otrzymałem od ostatniego meczu. Instagram i autorytety muszą zatrzymać to dla dobra wszystkich, którzy zmagają się z takimi obelgami. Nigdy nie można tego akceptować” – napisał kapitan Manchesteru City.

Walker wkleił także screen tweeta, który przedstawia go jako terrorystę. Piłkarz jest bowiem przedstawiony na tej przeróbce jako muzułmanin z przyklejonym do ciała detonatorem. Wpis ten skomentował jako ”nieakceptowalny”. Reprezentant Anglii odnosił się do tzw. nitki opublikowanej na portalu X (dawniej Twitter), która przedstawia popełniane przez niego w tym sezonie błędy i zaczyna się właśnie od przerobionego zdjęcia Walkera ukazującego go jako terrorystę.

Porażka z Juventusem była już siódmą odniesioną przez Manchester City w 10 ostatnich meczach. Mało tego, mistrzowie Anglii w tym czasie odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Według wyliczeń Football Meets Data ”The Citizens” nie mają już żadnych szans na bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O awans do najlepszej szesnastki będą musieli powalczyć w barażach. W najbliższy weekend podopiecznych Pepa Guardioli przed własną publicznością podejmą rywala zza miedzy – Manchester United.

fot. PressFocus