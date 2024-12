Bójka piłkarzy i sprzedaż gwiazdy. Tak Radomiak przygotowuje się do finałowego meczu rundy

Kuriozalne doniesienia napłynęły z obozu Radomiaka Radom. Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” poinformował, że tuż przed ostatnim meczem w tym roku doszło do bójki pomiędzy dwoma piłkarzami, a jeden z nich miał stracić nawet przytomność. Do tego w starciu ze Śląskiem zabraknie również Leonardo Rochy, bowiem trwa proces jego sprzedaży. Wiadomo, gdzie odejdzie Portugalczyk i jest to klub PKO BP Ekstraklasy.

Gwiazda Radomiaka nie zagra w ”meczu o sześć punktów”

Radomiak rozgrywa czwarty sezon po powrocie do Ekstraklasy w 2021 roku i trzeci raz z rzędu już w zimowym okienku transferowym sprzeda swojego napastnika. Wcześniej powodem zamieszania byli Maurides oraz Pedro Henrique. Teraz, Radom opuści Leonardo Rocha, który z dorobkiem 11 goli jest wiceliderem klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy.

Portugalczyk odpowiada za równo połowę trafień Radomiaka, bowiem zespół Bruno Baltazara zdobył w tym sezonie 22 bramki w 19 meczach (licząc wszystkie rozgrywki). Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” poinformował, że trwa proces sprzedaży Rochy do jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy i z tego powodu nie wystąpi w ostatnim meczu rundy ze Śląskiem Wrocław. To (brak występu w ostatnim meczu w 2024) decyzja samego zawodnika, bowiem klub bardzo chciał, aby Rocha w tym meczu zagrał.

Ten zaległy mecz trzeciej kolejki jest dla Radomiaka niezwykle ważny, bowiem jeśli ”Warchoły” go przegrają, spędzą przerwę zimową w strefie spadkowej. Podopiecznym Bruno Baltazara wystarczy zaledwie remis, by zepchnąć do strefy spadkowej swojego największego rywala – Koronę Kielce.

W przypadku remisu Radomiak zrówna się punktami z Koroną, więc o kolejności w tabeli decydować będzie bilans meczów bezpośrednich. W derbach ze ”Scyzorami” radomianie wygrali u siebie aż 4:0 (Rocha zresztą ustrzelił w tym meczu hat-tricka). Jeśli zaś Radomiak pokona Śląsk awansuje aż o pięć pozycji i przerwę zimową spędzi na 12. miejscu. Klubem polskiej Ekstraklasy, która sprowadzi Rochę jest Raków, a Bartłomiej Jędrzejczak z portalu ”Pod Gołębnikiem” dodał, że częstochowianie zapłacą za niego niemal milion euro.

Bójka dwóch piłkarzy, jeden z nich stracił przytomność

Transfer Rochy do walczącego o mistrzostwo Polski klubu nie jest jedyną ciekawą informacją, jaką przekazał Szymon Janczyk z portalu ”Weszło”. Dziennikarz poinformował także o bójce do której doszło na jednym z treningów przed meczem ze Śląskiem. Vagner Dias i Rafał Wolski byli podczas treningu w jednym zespołe. W pewnym momencie doszło między nimi do spięcia o pierdołę. Konflikt szybko eskalował i Dias rzucił się na Wolskiego z pięściami. Uderzył go tak, że Polak stracił przytomność.

Skonfliktowanych piłkarzy musieli rozdzielać koledzy, a trener Bruno Baltazar podjął decyzję o odsunięciu Diasa od składu. Tym samym Kabowerdeńczyk również będzie nieobecny podczas wyjazdowego meczu ze Śląskiem. 28-latek wystąpił w tym sezonie w 10 meczach, a sześć razy znalazł się w wyjściowym składzie. Nie zdobył jednak ani bramki czy asysty. Przez kilka tygodni był nieobecny z powodu kontuzji. We Wrocławiu zabraknie również Joao Peglowa, który został sprzedany do D.C. United. Wystąpić za to będzie mógł poszkodowany Wolski.

Wyjazdowy mecz Radomiaka ze Śląskiem odbędzie się w sobotę 14 grudnia o godzinie 17:30. To zaległy mecz trzeciej kolejki, który został przełożony z powodu występów wicemistrza Polski w eliminacjach Ligi Konferencji. Nawet jeśli Śląsk pokonałby zespół z Radomia, to przerwę zimową i tak spędzi na ostatnim, 18. miejscu w tabeli.

