Wyróżnienia 14. kolejki Bundesligi

Za nami 14. kolejka zmagań niemieckiej Bundesligi. Jak zwykle ma to miejsce na niemieckich boiskach, nie brakowało gradu bramek, jak i również wielu emocji. W porównaniu do wcześniejszej kolejki, tym razem niemieckie kluby strzeliły w sumie 28 goli, czyli o cztery mniej niż w poprzednim tygodniu. Wszystkich sympatyków niemieckiego futbolu zapraszamy na kolejną odsłonę wyróżnień i nie tylko!

Piłkarz 14. kolejki Bundesligi – Jae-sung Lee (FSV Mainz)

W minionej kolejce Bundesligi wyróżniło się kilku zawodników, którzy w mniejszym lub większym stopniu mieli wpływ na sukcesy swoich drużyn. Jednak nikt raczej nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że tytuł piłkarza kolejki powinien przypaść Jae-sungowi Lee z FSV Mainz 05, który okazał się katem Bayernu Monachium. Koreańczyk strzelił dwa gole i w dużej mierze przyczynił się do pierwszej ligowej porażki „Bawarczyków” w sezonie 2024/25.

W wieku 32 lat Lee jest u szczytu swojej piłkarskiej kariery. Imponuje wysoką intensywnością w obronie, kreatywnymi pomysłami za napastnikami i technicznie wyrafinowanym prowadzeniem piłki przed bramką. Biorąc pod uwagę wszystkie jego liczby w bieżącej kampanii ligowej, środkowy pomocnik w 13 meczach o stawkę strzelił pięć goli oraz dołożył do tego dorobku dwie asysty.

Bramka 14. kolejki Bundesligi – Mattias Svanberg vs Freiburg oraz Armin Gigovic vs Gladbach

Podobnie jak ma to miejsce w każdej kolejce, kibice byli świadkami niejednej pięknej bramki, dlatego też po raz kolejny wybór bramki kolejki nie należał do najłatwiejszych. Mając na uwadze piękno strzelonych goli, zdecydowaliśmy się wyróżnić dwa trafienia. Pierwszym z nich jest przepiękny gol Mattiasa Svanberga z Wolfsburga, który popisał się przewrotką w przegranym meczu 14. kolejki Bundesligi z Freiburgiem.

Na pochwały zasługuje również gol Armina Gigovica, którego Holstein Kiel co prawda zostało rozbite aż 4:1 przez Gladbach, ale jeśli mowa o honorowym trafieniu beniaminka, to 22-latek popisał się przepięknym uderzeniem zza pola karnego, czym zaskoczył Moritza Nicolasa.

Młodzieżowiec 14. kolejki Bundesligi – Armindo Sieb z FSV Mainz

Utalentowany pomocnik był bohaterem jednego z głośniejszych transferów młodzieżowców w minionym letnim okienku transferowym. Bayern Monachium skorzystał z opcji pierwokupu Niemca i pozyskał go za zaledwie 1,5 mln euro. Chwilę po tym młodzieżowy reprezentant niemieckiej kadry narodowej został wypożyczony na dwa sezony do FSV Mainz, gdzie stopniowo radzi sobie coraz lepiej, zaś swój talent mógł potwierdzić w ostatnim boju zespołu z Moguncji przeciwko swojemu klubowi z Bawarii.

Sieb niespodziewanie pojawił się na boisku w 15. minucie spotkania, zmieniając kontuzjowanego Jonathana Burkardta. Jak się później okazało, trener Bo Henriksen trafił idealnie ze zmianą, bowiem 21-latek okazał się kluczowy przy obu bramkach, notując dwie asysty przy trafieniach Jae-sung Lee. Zwłaszcza drugi gol i przeprowadzona przez Sieba akcja była pierwszej klasy. Futbol po raz kolejny potwierdził swe piękno – wypożyczony zawodnik pogrążył swój klub i przyczynił się do pierwszej porażki Vincenta Kompany’ego w Bundeslidze.

Mecz 14. kolejki Bundesligi – pierwsza porażka Bayernu w sezonie ligowym

Dla Bayernu Monachium miał to być spokojny weekend w Bundeslidze. Rekordowy mistrz Niemiec przyjechał do Moguncji, gdzie przyszło mu zagrać z miejscowym FSV Mainz 05. Choć to FCB był faworytem, to historia po raz kolejny się powtórzyła, albowiem „Bawarczycy” ponieśli w pełni zasłużoną porażkę na wyjeździe z M05. Podopieczni Vincenta Kompany’ego popełniali wiele błędów, co skrzętnie wykorzystywali przy każdej sposobności gospodarze, karząc swoich przeciwników bezlitośnie.

Ostatecznie drużyna prowadzona przez Bo Henriksena zwyciężyła 2:1, zaś katem bawarskiego klubu okazał się Jae-sung Lee. Bayern co prawda odpowiedział jeszcze trafieniem kontaktowym Leroya Sane w samej końcówce, ale na nic zdało się to trafienie. Aby podkreślić, jak tragiczny w tym starciu był zespół z Monachium, wystarczy podkreślić, że ich pierwszy celny strzał został oddany dopiero w 87. minucie! Podczas gdy słaby występ „Gwiazdy Południa” można by rozłożyć na czynniki pierwsze, tak o grze Mainz można wypowiadać się w samych superlatywach – zarówno w aspektach ofensywnych, jak i defensywnych.

Niespodzianka 13. kolejki Bundesligi – RB Lipsk znów zwycięski

Choć na europejskiej arenie RB Lipsk jest już na straconej pozycji, to na krajowym podwórku podopieczni Marco Rose radzą sobie coraz lepiej i zdaje się, że w końcu wychodzą z głębokiego kryzysu, który trapił ich przez wiele tygodni. W minionej kolejce Bundesligi zespół z Saksonii okazał się lepszy od świetnego w tym sezonie Eintrachtu Frankfurt i odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo. Spotkanie na Red Bull Arenie dużymi fragmentami było wyrównane, ale to ekipa „Byków” okazała się skuteczniejsza w swoich atakach.

Emocji nie brakowało, podobnie jak i ciekawych akcji bramkowych. Mecz w Lipsku był bardzo intensywny od pierwszych minut, zaś pierwszy gol padł już w 19. minucie, kiedy to utalentowany Benjamin Sesko pokonał Kevina Trappa z bliskiej odległości. Goście bardzo ciężko pracowali w kolejnych minutach i ostatecznie doprowadzili do wyrównania 1:1 przed przerwą za sprawą Nathaniela Browna.

Po zmianie stron gospodarze byli już znacznie groźniejsi i prezentowali lepszy futbol. W 51. minucie trafieniem na 2:1 popisał się Lois Openda, który wcześniej kilkukrotnie próbował wpisać się na listę strzelców. W końcówce RBL mógł jeszcze zwiększyć prowadzenie, ale gol Benjamina Sesko nie został uznany z powodu spalonego.

Drużyna 14. kolejki Bundesligi – Mainz i Gladbach dominują

Bramkarz: Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Obrońca: Lukas Kuebler (SC Freiburg)

Obrońca: Nico Elvedi (Borussia M’Gladbach)

Obrońca: Dominik Kohr (FSV Mainz)

Obrońca: Derrick Koehn (Werder Brema)

Pomocnik: Nadiem Amiri (FSV Mainz)

Pomocnik: Franck Honorat (Borussia M’Gladbach)

Pomocnik: Alessane Plea (Borussia M’Gladbach)

Pomocnik: Jae-sung Lee (FSV Mainz)

Napastnik: Michael Gregoritsch (SC Freiburg)

Napastnik: Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Komplet wyników 14. kolejki Bundesligi