Wyróżnienia 13. kolejki Bundesligi

Za nami 13. kolejka zmagań ligowych Bundesligi. Jak zwykle ma to miejsce na niemieckich boiskach, nie brakowało emocji oraz wielu bramek. W porównaniu do poprzedniej kolejki, tym razem niemieckie kluby strzeliły w sumie 32 gole (o cztery więcej niż w zeszłym tygodniu). Wszystkich sympatyków niemieckiego futbolu zapraszamy na kolejną odsłonę wyróżnień i nie tylko!

Piłkarz 13. kolejki Bundesligi – Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Wybór Piłkarza Kolejki 13. kolejki Bundesligi i tym razem nie należał do najłatwiejszych, bowiem kilku graczy zasługiwało na ten tytuł po tym weekendzie – mowa między innymi o Jamalu Musiali, który wszedł z ławki w meczu z FC Heidenheim i zdobył dwie jakże ważne bramki w wygranym przez monachijczyków spotkaniu 4:2. Niemniej jednak najlepszym graczem został ostatecznie wybrany Nick Woltemade z ekipy VfB Stuttgart. 22-letni Niemiec zanotował świetny występ przeciwko Unionowi Berlin i okazał się nieoceniony w zwycięstwie stuttgartczyków 3:2 nad berlińczykami.

Powodem wyboru młodego napastnika jest przede wszystkim fakt, że w dużym stopniu odwrócił losy spotkania, które wydawało się być już przegrane dla wicemistrzów Niemiec. Grając u boku Ermedina Demirovicia, Woltemade działał jako kolejny łącznik w zespole Sebastiana Hoenessa, odbierał piłki, wyrzucał je, tworzył przestrzeń dla swoich kolegów – a dzięki dwóm trafieniom zapewnił najpierw wyrównanie, a następnie trzy punkty.

Bramka 13. kolejki Bundesligi – Jamie Gittens vs Borussia M’Gladbach

Choć w przypadku bramki kolejki można wymienić co najmniej trzech lub nawet czterech kandydatów, to raczej wszyscy się zgodzą, że wyróżnienie należy się utalentowanemu Jamiemu Gittensowi z Borussii Dortmund, który popisał się fenomenalną akcją oraz jeszcze lepszym wykończeniem w pojedynku Bundesligi przeciwko Borussii M’Gladbach.

Młody Anglik najpierw wymanewrował dwóch defensorów „Źrebaków”, zszedł do środka, po czym huknął precyzyjnie na bramkę Moritza Nicolasa, pozostawiając go bez jakichkolwiek szans na obronę, zwłaszcza że piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Przy okazji warto jeszcze nadmienić, iż 20-latek notuje świetny sezon – w 20 meczach o stawkę dla BVB, zdobył już dziewięć bramek oraz zanotował cztery asysty.

Młodzieżowiec 13. kolejki Bundesligi – Tom Bischof z TSG Hoffenheim

Zaledwie 19-letni Tom Bischof od kilku tygodni budzi spore zainteresowanie kibiców w Niemczech z racji niepewnej przyszłości – spekuluje się, że po tym jak w czerwcu przyszłego roku wygaśnie jego umowa z TSG Hoffenheim, Niemiec na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do Bayernu Monachium, choć o jego usługi zabiega jeszcze kilka innych klubów.

Mimo plotek pomocnik nie daje się ponieść presji i prezentuje bardzo wysoki poziom. Przekonać się o tym mogliśmy w minionej kolejce, kiedy to klub z Sinsheim podejmował u siebie SC Freiburg. Młodzieżowy reprezentant niemieckiej kadry narodowej rozegrał bardzo dobry mecz, który okrasił w 73. minucie golem na wagę remisu 1:1. Na uwagę zasługuje również fakt, że wiele serwisów sportowych wybrało Bischofa MVP meczu na Rhein-Neckar-Arena.

Mecz 13. kolejki Bundesligi – VfL Wolfsburg – FSV Mainz (4:3)

To miał być spokojny mecz w Wolfsburgu, który uchodził za nieznacznego faworyta w pojedynku z Mainz. Jednakże to, co działo się na Volkswagen-Arenie przeszło wszelkie oczekiwania kibiców i zapewniło kolejną piękną reklamę dla Bundesligi. Już w 11. minucie golem na 1:0 popisał się Paul Nebel, jednak radość gości nie trwała zbyt długo – zaledwie osiem minut później wyrównał Mohamed Amoura.

Tempo gry rosło z minuty na minutę i fani oglądający mecz „Wilków” nie mogli narzekać na nudę, zwłaszcza że w 39. minucie moguncjanie zdołali po raz kolejny wyjść na prowadzenie – tym razem za sprawą Jonathana Burkardta.

Po zmianie stron trener Ralph Hasenhuettl wprowadził na boisko Jonasa Winda, co było decydujące. Gospodarze nie odpuszczali i w 57. minucie nagrodzili swoje starania wyrównaniem – do siatki trafił tym razem Tiago Tomas. Mainz rozjuszone straconym golem ponownie ruszyło do ofensywy, czego efektem było drugie trafienie Paula Nebela.

Choć VfL przegrywało już 2:3 i czasu było coraz mniej, to Maximilian Arnold i spółka nie poddali się i pokazali wielki charakter, walcząc do samego końca. Bohaterem boju w Wolfsburgu okazał się wspomniany wyżej Jonas Wind, który najpierw strzelił na 3:3 w 84. minucie, po czym w doliczonym czasie gry uderzył z główki i zapewnił kolegom zwycięstwo 4:3!

Niespodzianka 13. kolejki Bundesligi – Eintracht gubi punkty z Augsburgiem

Wydawać się mogło, że znajdujący się w wysokiej formie Eintracht Frankfurt nie będzie miał żadnych problemów, ale ekipa Augsburga znajdująca się w dolnej połowie tabeli postanowiła pokrzyżować plany frankfurtczyków. Podczas gdy pierwsza połowa na Deutsche Bank Arena zakończyła się bezbramkowym remisem, to w drugich 45 minutach kibice byli świadkami czterech goli. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:2, zaś na listę strzelców wpisali się – Can Uzun oraz Hugo Ekitike dla SGE, podczas gdy dla FCA bramki zdobyli Philipp Tietz oraz Samuel Essende.

Starcia tego z pewnością nie będzie dobrze wspominać bramkarz „Orłów”, czyli Kevin Trapp, którego dwa błędy przyczyniły się do straconych bramek. Utracone punkty sprawiły tym samym, że dystans między liderującym Bayernem a drugim Eintrachtem zwiększył się do sześciu oczek.

https://www.youtube.com/watch?v=GuufZZYQWlU

Drużyna 13. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Peter Gulacsi (RB Lipsk)

Obrońca: Ko Itakura (Borussia M’Gladbach)

Obrońca: Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Obrońca: Robert Skov (Union Berlin)

Pomocnik: Michael Olise (FC Bayern)

Pomocnik: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Pomocnik: Paul Nebel (FSV Mainz)

Pomocnik: Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Napastnik: Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Napastnik: Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Napastnik: Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Wyniki 13. kolejki Bundesligi