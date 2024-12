Losowanie EURO kobiet. Z kim zagrają Polki?

W szwajcarskiej Lozannie odbyło się losowanie EURO 2025 kobiet. Po raz pierwszy w historii na mistrzostwach Europy pań zagra reprezentacja Polski. Podopieczne Niny Patalon do losowania przystępowały z ostatniego koszyka. Z kim zagrają na turnieju? Zapraszamy na relację.

Z kim Polki zagrają na EURO kobiet?

Przed dwoma tygodniami reprezentantki Polski kobiet napisały piękną historię, bowiem ”Biało-Czerwone” po raz pierwszy w historii awansowały na mistrzostwa Europy kobiet. W decydującym dwumeczu podopieczne Niny Patalon dwa razy pokonały Austriaczki pokonały 1:0. Dzięki tym zwycięstwom Polki zaliczyły w najnowszej aktualizacji rankingu FIFA kobiet awans aż o cztery miejsca. Do losowania przystępują z 28. pozycji, a niżej od nich znajdują się tylko Walijki – na 30. miejscu – które również debiutują na EURO kobiet.

Co za tym idzie, ”Biało-Czerwone” przystępowały do losowania z ostatniego, czwartego koszyka. Kulkę z reprezentacją Polski wylosował mistrz świata z 2014 roku. Niestety, podopieczne Patalon nie zagrają w wymarzonej grupie A ze Szwajcarią, Norwegią i Islandią. Do tej grupy dolosowana bowiem została Finlandia. Polki trafiły zaś do grupy C z Dunkami, Szwedkami i Niemkami. I to właśnie od starcia z ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy nasze reprezentantki rozpoczną zmagania na EURO.

”Not great, not terrible”?

Częściej od Niemek na mistrzostwach Europy pań występowały tylko Norweżki i Włoszki. Dla naszych zachodnich sąsiadek będzie to dwunasty w historii start na EURO kobiet. Na ostatnim EURO w 2022 roku Niemki doszły do finału, gdzie przegrały na Wembley z Angielkami. W kobiecym rankingu FIFA po ostatniej aktualizacji zajmują trzecie miejsce. Z kolei Szwedzki zajmują w piąte miejsce, a Dunki dwunaste. Szwedzki w 1984 roku wygrały pierwszą edycję kobiecego EURO. Dla Danii zaś najlepszym wynikiem jest finał w 2017 roku.

Z drugiej strony, udało się uniknąć ”grupy śmierci”, jaką jest grupa D z Francją, Anglią, Holandią i Walią. Debiutujące na kobiecych mistrzostwach Europy Walijki są w niej absolutnym outsiderem. Wszystkie grupy przyszłorocznego EURO kobiet prezentują się następująco:

Grupa A – Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Finlandia

Grupa B – Hiszpania, Portugalia, Belgia, Włochy

Grupa C – Niemcy, Polska , Dania, Szwecja

, Dania, Szwecja Grupa D – Francja, Anglia, Walia, Holandia

14. edycja kobiecych mistrzostw Europy rozpocznie się 2 lipca meczem Szwajcaria – Norwegia, który odbędzie się na St. Jakob-Park w Bazylei. Stadion FC Basel będzie również gościł finał, który odbędzie się 27 lipca. Dokładne godziny meczów nie są jeszcze znane, ale znamy już konkretne daty spotkań i miejsca, w których zostaną rozegrane. Terminarz reprezentantek Polski wygląda następująco:

1. kolejka – Niemcy vs Polska – 4 lipca, St. Gallen

2. kolejka – Polska vs Szwecja – 8 lipca, Bazylea

3. kolejka – Polska vs Dania – 12 lipca, Lucerna

fot. PressFocus