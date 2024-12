Guido Burgstaller ofiarą napadu – czeka go koniec kariery?

Guido Burgstaller w Rapidzie Wiedeń gra po raz drugi w swojej karierze i ma w nim ponad 200 występów. Latem w jednym z meczów eliminacji do Ligi Europy skarcił krakowską Wisłę. Nie tak dawno temu, był on jednym z ważniejszych zawodników zarówno Schalke 04 czy 1. FC Nurnberg. Może on już jednak nie zagrać w piłkę. Został on bowiem napadnięty w Wiedniu i jego kariera stanęła na włosku.

Burgstaller pobity

Jeszcze kilka dni temu, austriacki napastnik Guido Burgstaller wszedł z ławki w przegranym meczu Ligi Konferencji z Omonią Nikozja na Cyprze. W weekend został jednak zaatakowany przez nieznanego sprawcę i oberwał w głowę. Bardzo mocno, ponieważ brutalna siła uderzenia sprawiła, że Burgstaller złamał podstawę czaszki po upadku. Pauza napastnika ma wynosić kilka miesięcy, choć nie jest pewne czy wróci on do futbolu. Latem bowiem planował on zakończyć karierę sam z siebie.

Osiem bramek w 24 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach to jego dorobek z tego sezonu. 95 meczów w niemieckiej elicie, 14 w Lidze Europy oraz 6 w Lidze Mistrzów to z kolei dorobek jego kariery.

W eliminacjach Ligi Europy 2024/25 zanotował trzy trafienia z Wisłą Kraków. Piłkarz przebywa w jednym z wiedeńskich szpitali i spędzi w nim kolejne kilka dni. Przez najbliższe miesiące, wykluczyć można też powrót na murawę. Sprawca zdarzenia jest jeszcze nieznany, a samo zdarzenie wydarzyło się w obecności świadków.

To nie jedyny negatywny przypadek z udziałem Burgstallera w tym roku. W marcu zawieszony on został na trzy mecze (i dodatkowe trzy warunkowo) za śpiewanie homofobicznych przyśpiewek. Oberwało się także kilku jego kolegom z drużyny.

Guido Burgstaller ma aktualnie 35 lat i w piłkę gra od 2006 roku. W swoim bogatym CV ma występy w Schalke, FC Nurnberg, Cardiff City czy St. Pauli. Od 2012 zagrał także prawie 30 spotkań w reprezentacji Austrii. Jego Rapid Wiedeń zajmuje aktualnie trzecią lokatę w ekstraklasie austriackiej i ma osiem punktów straty do Sturmu Graz, a pięć do Austrii Wiedeń. RB Salzburg, po zwolnieniu Pepa Lijndersa, jest dopiero piąty.

