Piłkarzowi Chelsea grozi kilka lat zawieszenia

Ukraiński portal ”Tribuna.com” poinformował, że test antydopingowy piłkarza Chelsea Mychajło Mudryka dał wynik pozytywny. Pobrana pod koniec października A próbka wykryła w organizmie skrzydłowego niedozwoloną substancję. Wynik próbki B nie jest jeszcze znany, ale wszystko wskazuje, że również będzie on pozytywny. Ukraińcowi może grozić nawet do czterech lat zawieszenia.

Niewypał transferowy Chelsea

Mychajło Mudryk to 24. najdrożej sprowadzony piłkarz w historii Premier League. Zimą 2023 roku Chelsea zapłaciła Szachtarowi Donieck za ukraińskiego skrzydłowego aż 70 milionów euro (wg portalu Transfermarkt). Okazał się on jednak spektakularnym niewypałem. Pierwszego gola w barwach ”The Blues” strzelił dopiero po ośmiu miesiącach. W ciągu niemal dwóch lat od transferu rozegrał dla Chelsea 73 mecze, a jego łączny dorobek to tylko dziesięć goli i dziewięć asyst.

Ponad 30% swojego dorobku w barwach ”The Blues” ustanowił w tegorocznej edycji Ligi Konferencji – w sześciu meczach strzelił trzy gole i zaliczył taką samą liczbę asyst. Swój ostatni występ zaliczył 28 listopada, gdy strzelił gola w wygranym 2:0 wyjazdowym meczu z Heidenheim. Następnie jeden mecz przesiedział na ławce, a kolejne trzy według oficjalnych informacji opuścił z powodu choroby. Nie trenował także przed ostatnim ligowym meczem z Brentford (2:1) i ostatecznie znalazł się poza kadrą.

Pozytywny test antydopingowy Mudryka

Może się okazać, że jego okraszony bramką występ przeciwko Heidenheim będzie jego ostatnim na najbliższe kilka lat. Ukraiński portal ”Tribuna.com” poinformował, że próbka A testy antydopingowego przeprowadzonego u niego pod koniec października br. wykazała wynik pozytywny. Na wyniki próbki B należy jeszcze poczekać, ale szanse, że jej wynik będzie odmienny są iluzoryczne. W krwi piłkarza znaleziono niedozwoloną substancję, ale na ten moment nie znamy nazwy zabronionego środka.

Brytyjska agencja antydopingowa UK Anti-Doping przewiduje nawet czteroletnie zawieszenia piłkarza – zgodnie z wytycznymi Światowej Agencji Antydopingowej WADA. Jeżeli Mudryk poszedłby na współpracę czy starał się udowodnić swoją niewinność, jego zawieszenie może zostać zmniejszone do dwóch lat lub jeszcze mniej. Wszystko wskazuje, że ostatnia nieobecność piłkarza spowodowana była wejściem w życie jego zawieszenia, a nie choroby, jak informowano w oficjalnych przekazach medialnych.

Zawieszenie Mudryka byłoby dużym ciosem przede wszystkim dla reprezentacji Ukrainy, której jest kluczową postacią. 23-latek niemal wszystkie mecze w barwach narodowych rozgrywa w pełnym wymiarze czasowym. Choćby w październiku br. jego gol dał Ukrainie zwycięstwo z Gruzją 1:0, co ostatecznie przełożyło się na zajęcie drugiego miejsca w swojej grupie Ligi Narodów i udział w barażach do dywizji A. O awans do najwyższej dywizji Ukraińcy w marcu 2025 roku walczyć będą z Belgią, a brak Mudryka z pewnością będzie odczuwalny.

[AKTUALIZACJA] Mudryk wydał oświadczenie

We wtorek 17 grudnia w godzinach porannych ”Mail Sport” poinformował, że Mudryk został profilaktycznie zawieszony przez angielską federację. Niedługo później piłkarz potwierdził, że został zawieszony przez FA i na swoim profilu na Instagramie wydał oświadczenie:

– Mogę potwierdzić, że zostałem powiadomiony, iż próbka, którą dostarczyłem FA zawierała niedozwoloną substancję. To był dla mnie kompletny szok, ponieważ NIGDY świadomie nie użyłem żadnej niedozwolonej substancji i nie złamałem żadnych zasad. Ściśle pracuje z moim sztabem, by zbadać, jak mogło do tego dojść. Wiem, że nie zrobiłem nic złego i mam nadzieję, że wkrótce będę mógł wrócić na boisko. Nie mogę nic więcej powiedzieć ze względu na poufność tego procesu, ale gdy tylko będę mógł, pojawią się nowe informacje.

