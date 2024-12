Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana: Typy bukmacherskie 19.12

Podstawowe informacje o meczu Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana:

Rozgrywki: Liga Konferencji

Data i godzina: 19 grudnia 21:00

Stadion: Chotren Arena

Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana – typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana – wygrana Jagiellonii Białystok

Przed nami ostateczne starcie i rozstrzygnięcia w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok już zapewniła sobie awans do kolejnej rundy, jednak jeśli wygra z Olimpiją Ljubljaną, to awansuje wówczas bezpośrednio do 1/8 finału. Jest więcej o co walczyć, chociaż Słoweńcy również mają na to szanse. Wszystko zależy od bezpośredniego meczu z Jagiellonią. Wydaje się, że polska drużyna w połączeniu z przewagą i atutem własnego boiska, jest faworytem w tym spotkaniu. Olimpija w ostatnim spotkaniu w Lidze Konferencji bardzo gładko przegrała u siebie z Cercle Brugge aż 1:4. Moim zdaniem Słoweńcy nie są na aż tak wysokim poziomie piłkarskim, żeby toczyć równą walkę z Jagiellonią Białystok. Stawiam na wygraną naszej drużyny.

Typy na mecz Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana

Wygrana Jagiellonii Białystok @2.18

Jesus Imaz strzeli gola @3.00

Obie drużyny strzelą gola @1.72

Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana: Statystyki i obecna forma

Forma Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok już teraz może świętować historyczny sukces – awans do kolejnej rundy rozgrywek UEFA w swoim debiutanckim sezonie w głównej fazie europejskich pucharów. Nie zamierzają jednak na tym poprzestawać, bo nadal toczy się rywalizacja o miejsce w pierwszej ósemce Ligi Konferencji. Pozycja w czołowej ósemce oznacza bezpośredni awans do 1/8 finału, co pozwoliłoby uniknąć dodatkowej gry w fazie play-off. W pięciu dotychczasowych meczach grupowych Jagiellonia odniosła trzy zwycięstwa, raz zremisowała i raz przegrała. Jedyna porażka miała miejsce w poprzedniej kolejce, kiedy to przegrali 0:1 z Mladą Boleslav, przerywając tym samym znakomitą serię 18 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach (11 zwycięstw i 6 remisów).

Forma Olimpija Ljubljana

Olimpija Ljlubljana, podobnie jak Jagiellonia, również ma już zapewnione miejsce w TOP 24, ale w poprzedniej kolejce zanotowała porażkę 1:4 z Cercle Brugge, co przerwało jej serię 11 meczów bez przegranej (9 zwycięstw, 2 remisy). Słoweński zespół nadal walczy o bezpośredni awans do fazy pucharowej, co byłoby ich historycznym osiągnięciem w rozgrywkach UEFA. Kluczowym elementem ich gry może być solidna defensywa – w ostatnich 12 spotkaniach aż dziewięć razy zachowywali czyste konto, w tym trzykrotnie podczas tej edycji Ligi Konferencji.

Historia spotkań Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana

Jagiellonia Białystok oraz Olimpija Ljubljana zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii.

Przewidywane składy Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana

Jagiellonia Białystok: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, de Jong, Raphinha – Lewandowski

Olimpija Ljubljana: Dmitrović – Rosier, Sergio Gonzalez, Nastasić, Javi Hernandez – Cisse, Neyou, Altimira, Brasanac, Cruz – De la Fuente

Kontuzje i absencje zawodników Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana

Jagiellonia Białystok: – Dieguez, Mouthinho, Wojdakowski

Olimpija Ljubljana: Schwaizer, Thalisson

Sędzia w spotkaniu Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana

Luis Godinho poprowadzi ten mecz. W aktualnym sezonie Ligi Europy poprowadził 3 mecze w których pokazał łącznie 10 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Olimpija Ljubljana

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Podsumowując, wydaje się, że w Białymstoku czeka nas dość wyrównane spotkanie, jednak ze wskazaniem na Jagiellonię, która będzie faworytem do zdobycia trzech punktów, a tym samym do awansu bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji. Słoweńcy na pewno nie ułatwią sprawy, jednak według naszych przewidywań oraz prognoz, Jaga naturalnie posiada większą jakość, zwłaszcza w ofensywie, prowadzonej przez Afimico Pululu i Jesusa Imaza. Przewidujemy skromne zwycięstwo polskiej drużyny.

Fot. PressFocus