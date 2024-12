Luis Enrique ostatnio nie ma najlepszej prasy w PSG. Choć jego drużyna świetnie radzi sobie w Ligue 1, pozostając niepokonana, to sytuacja w Lidze Mistrzów wygląda znacznie gorzej. Paryżowi grozi nawet… brak awansu do 1/16 finału tych rozgrywek, co w nowym formacie i awansie 24 ekip na 36 brzmi jak absurd. Dodatkowo, jak donosi „L’Equipe”, hiszpański trener ma być skonfliktowany z dwoma kluczowymi zawodnikami zespołu.

Luis Enrique skonfliktowany z dwiema gwiazdami PSG

Luis Enrique objął stanowisko trenera PSG w lipcu 2023 roku z jasno określonym celem – uporządkować zespół po swojemu i w końcu zdobyć Ligę Mistrzów. Na razie realizacja tego zadania wydaje się odległa. W obecnej edycji Champions League paryżanie prezentują się wstydliwie. W tabeli fazy ligowej zajmują dopiero 25. miejsce, co na ten moment wyklucza ich z awansu do fazy pucharowej. Szczególnie bolesna była porażka z Bayernem (0:1), w której Ousmane Dembele otrzymał czerwoną kartkę. To zdarzenie miało być początkiem konfliktu między francuskim skrzydłowym a trenerem Luisem Enrique.

Jak donosi dziennik „L’Equipe”, w szatni PSG pojawiły się głosy, że Luis Enrique „stracił” Ousmane’a Dembele po jego fatalnym występie przeciwko Bayernowi. Francuz początkowo wylądował na ławce rezerwowych, jednak ostatnio wydaje się, że wrócił do łask trenera. W meczach ligowych z Lyonem i Monaco grał niemal od deski do deski, zdobywając aż trzy bramki. W spotkaniu z Monaco został dodatkowo wybrany MVP meczu, pokazując, że może być kluczowym zawodnikiem w zespole. W innych doniesieniach pojawiał się też Prasnel Kimbembe, który miał być przeciwko ideom Enrique.

Kolo Muani najczęściej ogląda spotkania z trybun. Co prawda zaliczył jeszcze krótki występ z ławki w meczu z Auxerre na początku grudnia, ale jego gra była bezbarwna. W ostatnim starciu z Lyonem telewizyjne kamery wielokrotnie pokazywały 26-latka siedzącego na trybunach Parc des Princes, co tylko podkreśla jego obecne położenie w drużynie. Drugim zawodnikiem, z którym Luis Enrique ma mieć napięte relacje, jest Randal Kolo Muani . W jego przypadku sytuacja wygląda znacznie gorzej niż u Ousmane’a Dembele. Po listopadowym meczu z Tuluzą. Co prawda zaliczył jeszcze krótki występ z ławki w meczu z Auxerre na początku grudnia, ale jego gra była bezbarwna. W ostatnim starciu z Lyonem telewizyjne kamery wielokrotnie pokazywały 26-latka siedzącego na trybunach Parc des Princes, co tylko podkreśla jego obecne położenie w drużynie.

Czas na transfer?

Według lokalnych mediów Luis Enrique miał jasno zakomunikować, że dla Randala Kolo Muaniego nie ma już miejsca w zespole. W związku z tym rozpoczęły się spekulacje na temat jego możliwego transferu w nadchodzącym zimowym oknie. Przed przybyciem do PSG latem zeszłego roku wiele mówiło się o zainteresowaniu West Hamu. Jeśli „Młoty” nadal chciałyby pozyskać francuskiego napastnika, musiałyby zapłacić około 30 milionów euro. To jednak maksymalna kwota, która prawdopodobnie nie zadowoli katarskich właścicieli PSG.

Latem 2023 roku sprowadzili oni Kolo Muaniego z Eintrachtu Frankfurt za 80 milionów euro, co wydawało się uzasadnione, biorąc pod uwagę jego świetne statystyki w Bundeslidze. Przez dwa sezony w Eintrachcie rozegrał 50 spotkań, w których zdobył 26 bramek i zanotował 17 asyst. Jego liczby w PSG wypadają znacznie gorzej – w 54 meczach strzelił jedynie 11 goli. Pozostaje jednym z największych „flopów” w historii. Co ciekawe, Kolo Muani dobrze rozpoczął swoją przygodę z PSG. W pierwszych dziesięciu meczach sezonu ligowego 2023/24 zanotował cztery bramki i dwie asysty. Z czasem jednak jego forma zaczęła spadać. Przestał trafiać zarówno w Ligue 1, jak i w Lidze Mistrzów, co doprowadziło do frustracji Luisa Enrique.

fot. PressFocus