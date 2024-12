Śląsk wybrał nowego trenera? ”Najlepszy w Słowenii”

Piotr Janas z ”Gazety Wrocławskiej” poinformował, że 53-letni Słoweniec Ante Šimundža jest faworytem do przejęcia Śląska Wrocław. W przeszłości kilkukrotnie prowadził NK Maribor, który wprowadził nawet do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Poprowadził także NS Murę do jedynego w historii klubu mistrzostwa kraju.

Śląsk wreszcie znalazł nowego trenera?

Już pięciu trenerów odmówiło pracy w Śląsku Wrocław – Marcin Brosz, Tomasz Kaczmarek, Waldemar Fornalik, Bartosch Gaul i zwolniony niedawno z Omonii Nikozja Valdas Dambrauskas. Mimo to wydaje się, że władze Śląska są przygotowane na kolejne odmowy, bowiem Piotr Janas z ”Gazety Wrocławskiej” informował, że w odwodzie są choćby Czech Martin Svedik, Ukrainiec Viktor Skrypnyk czy Bułgar Iwajło Petew, który w przeszłości prowadził Jagiellonię Białystok.

Po któregoś z nich Śląsk może sięgnąć, jeśli pozytywnie nie zakończą się rozmowy z obecnie typowanym na nowego trenera szkoleniowcem. Według Piotra Janasa faworytem do przejęcia zespołu jest w tej chwili 53-letni Słoweniec Ante Šimundža. W rozmowie dziennikarza TVP Sport Bartosza Wieczorka z dziennikarzem słoweńskiej Delo Šport Gorazdem Nejedlym padły choćby słowa, że ”to najlepszy słoweński trener”. Pracy w Śląsku może się podjąć, bo ”kocha wyzwania” – mówił słoweński dziennikarz.

https://twitter.com/Bart_Wieczorek/status/1870008692705243380

Kim jest Ante Šimundža?

Urodzony w Mariborze Šimundža jest wychowankiem nieistniejącego już Železničara Maribor, ale najwięcej lat spędził w NK Mariborze – zarówno jako piłkarz i jako trener. W 1999 roku NK Maribor z Šimundžą w składzie jako pierwszy słoweński klub w historii awansował do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Zresztą, NK Maribor jest jedynym słoweńskim klubem, który tego dokonał, bo do fazy grupowej Champions League awansował także w 2014 i 2017 roku.

W 2014 roku NK Maribor do Ligi Mistrzów awansował ponownie z Šimundža, ale już w roli trenera. Była to jego pierwsza z dwóch kadencji w tym klubie. Ta potrwała w sezonach 2013/14 – 2014/15, a druga od sezonu 2023/24 do października tego roku. Do tego w latach 2008-11 pełnił w Mariborze rolę asystenta trenera pierwszego zespołu. Po raz ostatni Maribor przejął w październiku 2023 roku i mimo związania się z klubem kontraktem do końca sezonu 2025/26, w październiku br. został zwolniony i od tego czasu pozostaje bez pracy.

Jako trener podobnie długą ilość czasu związany był z Murą, bowiem łącznie przepracował w tym klubie pięć lat. Po raz pierwszy ND Murę 05 prowadził w sezonie 2011/12, z którą zajął trzecie miejsce w ekstraklasie. Do ND Mury 05 wrócił pod koniec sezonu 2012/13, gdy klub walczył o utrzymanie. Zajął z nią miejsce barażowe, ale do barażu o utrzymanie nie doszło z powodu problemów finansowych klubu. Latem 2017 roku powrócił do Mury, ale już do NK, która powstała w miejsce upadłego cztery lata wcześniej ND Mura 05.

Jego trzecia i ostatnia kadencja w Murze potrwała ponad cztery lata. Poprowadził Murę z trzeciej ligi do jedynego w jej historii mistrzostwa Słowenii, które klub ten zdobył w 2021 roku. Rok wcześniej Mura z Šimundžą u sterów zdobyła swój jedyny w historii Puchar Słowenii. W sezonie 2021/22 Mura pod jego wodzą jedyny raz w historii zagrała w fazie zasadniczej europejskich pucharów. W fazie grupowej Ligi Konferencji Europy poniosła pięć porażek i odniosła jedno zwycięstwo – z Tottenhamem 2:1 u siebie.

Pod koniec 2021 roku odszedł z Mury na rzecz bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Była to jego drugą jak dotąd zagraniczna praca w karierze trenerskiej. Na początku sezonu 2012/13 prowadził bowiem austriacki Grazer AK. Z Łudogorcem Šimundža zdobył w 2022 roku mistrzostwo i Superpuchar Bułgarii. Były to jego szóste i siódme trofeum w karierze trenerskiej. Śląsk może być szóstym klubem 53-latka w karierze trenerskiej i trzecim zagranicznym. Oprócz Maribora i Mury w swoim kraju prowadził także NK Aluminij.

fot. PressFocus