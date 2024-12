Cypryjskie starcie w Lidze Konferencji. Przegląd „nietypowych” meczów drużyn z tego samego kraju w europucharach

W 1/16 finału Ligi Konferencji w szranki pomiędzy sobą staną dwie cypryjskie drużyny – Omonia Nikozja oraz Pafos FC. Będzie to ważne wydarzenie w historii tamtejszego futbolu, bowiem pierwszy raz cypryjskie drużyny zagrają przeciw sobie w europejskich pucharach. Nie licząc Pucharu Intertoto mieliśmy do czynienia do tej pory z 11 krajami, które grały zagrały ze sobą bezpośrednio w europucharach. Poniżej przedstawione zostaną te najbardziej zaskakujące przypadki.

Jugosławia, III runda Pucharu UEFA 1983/84 – Radnički Nisz vs Hajduk Split 0:2 i 0:2

Od ponad trzydziestu lat Chorwacja jest niepodległym państwem, a Serbia od niemal dwudziestu. Jednak do lat 90. XX wieku tak nie było. Wobec tego w listopadzie i grudniu 1983 roku doszło do starcia dwóch jugosłowiańskich ekip w 1/8 finału Pucharu UEFA. Serbski dziś Radnički Nisz rozegrał dwumecz z chorwackim obecnie Hajdukiem Split. Faworytem był wicemistrz Jugosławii, czyli „Hajducy”.

W obu meczach nie doszło do niespodzianki. Zarówno w domowym, jak i wyjazdowym starciu Hajduk pokonał swojego rywala 2:0. W barwach drużyny ze Splitu błyszczał Zlatko Vujović. Zawodnik urodzony w Sarajewie w pierwszym spotkaniu popisał się świetną grą głową, a w rewanżu zdobył dwie bramki dzięki swojej szybkości i umiejętności wykorzystywania sytuacji z pola karnego rywala. Ostatecznie Hajduk doszedł do 1/2 finału Pucharu UEFA, gdzie przez zasadę goli na wyjeździe odpadł z Tottenhamem Hotspur (2:1 i 0:1).

Rumunia, 1/4 finału Pucharu UEFA 2005/06 – Rapid Bukareszt vs Steaua Bukareszt 1:1 i 0:0

Bogusław Linda w piosence „Filandia” śpiewał „Nigdy nie będzie takiego lata”. Rumuni mogą sparafrazować te słowa i powiedzieć „Nigdy nie będzie takiego Pucharu UEFA”. W sezonie 2005/06 doszło bowiem niebywałego wydarzenia. Dwie rumuńskie ekipy grające o półfinał europejskiego pucharu? Brzmi to dość dziwnie, ale takie są fakty.

W 1/4 finału Pucharu UEFA sezonu 2005/06 doszło do derbów Bukaresztu. Rapid zagrał z bardziej znaną Steauą. W dwumeczu padł remis 1:1, ale wspominana już zasada goli na wyjeździe sprawiła, że w dwumeczu o finał Pucharu UEFA zagrała Steaua. Bohaterem okazał się Bănel Nicoliță, strzelec gola na 0:1 w starciu na stadionie Rapidu Bukareszt.

Warto wspomnieć, że w podstawowych składach obu drużyn zagrał tylko jeden obcokrajowiec – angolski golkiper Steaui Carlos Fernandes. W półfinale klub Gigiego Becaliego najpierw wygrał u siebie 1:0 z Middlesbrough FC, by potem przegrać 2:4 i odpaść z rozgrywek tuż przed najważniejszym starciem w pucharze.

Ukraina, 1/2 finału Pucharu UEFA 2008/09 – Dynamo Kijów vs Szachtar Donieck 1:1 i 1:2

Sezon 2008/09 to bez wątpienia najlepszy okres dla ukraińskiego futbolu klubowego. Dynamo Kijów w fazie pucharowej tej edycji Pucharu UEFA aż dwa razy grał z ukraińskimi drużynami. W 1/8 finału Pucharu UEFA nie doszło do sensacji. Drużyna z Kijowa pokonała w dwumeczu Metalist Charków. W pierwszym meczu Dynamo wygrało u siebie 1:0, a w rewanżu uległo na wyjeździe 2:3, ale do ćwierćfinału awansowało dzięki zasadzie bramek zdobytych na wyjeździe.

W ćwierćfinałach Pucharu UEFA 2008/09 Szachtar i Dynamo pokonały dwa francuskie kluby – odpowiednio Olympique Marsylię i PSG. W półfinale dwie największe ekipy ukraińskiego futbolu trafiły na siebie. W pierwszym starciu na stadionie Dynama gospodarze zremisowali 1:1. Drużyna z Doniecka była więc w lepszej sytuacji przed rewanżem.

W drugim starciu Mariusz Lewandowski i spółka przypieczętowali awans. Szachtar na własnym obiekcie pokonał 2:1 Dynamo. Gole na wagę wygranej strzelili Brazylijczycy Jádson oraz Ilsinho. W finale przeciwko Werderowi Brema po raz pierwszy w historii niepodległa Ukraina mogła cieszyć się z wygranego trofeum w europejskich pucharach. W ostatnim w historii meczu Pucharu UEFA Szachtar po dogrywce pokonał ekipę Thomasa Schaafa 2:1.

Polskie drużyny nie grały ze sobą w europejskich pucharach, prrzynajmniej w tych pod egidą UEFA. Niegdyś, bo w 1964 roku Polonia Bytom wygrała w półfinale Pucharu Intertoto z Odrą Opole. Nie są to jednak oficjalnie uznawane puchary, bowiem grano je tylko latem, a do tego wówczas UEFA nie sprawowała pieczy nad tymi rozgrywkami.

fot. PressFocus