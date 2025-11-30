Tryb ciemny

Messi dokonał niemożliwego! W tej klasyfikacji jest liderem wszech czasów

Napisane przez Patryk Śliwiński, 30 listopada 2025

To była noc, która na stałe zapisze się w historii futbolu. W nocy z soboty na niedzielę Leo Messi znów udowodnił, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Inter Miami rozbił New York City FC aż 5:1, awansując do finału play-offów MLS. Mimo to mówi się o jednym: Argentyńczyk oficjalnie został najlepszym asystentem w dziejach piłki nożnej.

To nie był zwykły mecz – to była demonstracja siły ekipy z Miami. Podopieczni Javiera Mascherano nie pozostawili złudzeń, kto rządzi na Wschodzie. Rozbijając nowojorczyków 5:1, Inter Miami nie tylko zdobył tytuł mistrza swojej konferencji, ale przede wszystkim zapewnił sobie bilet do najważniejszego meczu sezonu – finału o puchar MLS.

405. asysta Messiego. Puskas zdetronizowany

Choć Messi tym razem nie wpisał się na listę strzelców, zrobił coś znacznie ważniejszego. W drugiej połowie popisał się genialnym podaniem do Mateo Silvettiego. Była to jego 405. oficjalna asysta w karierze.

Tą jedną zagrywką Messi wyprzedził w historycznych tabelach legendę węgierskiej piłki, Ferenca Puskasa (404 asysty), stając się najlepszym asystentem w dziejach futbolu.

Leo Messi gra bajeczny sezon w barwach Interu Miami. W MLS zagrał w 33 meczach i strzelił 35 goli, a także zanotował aż 26 asysty!

Hat-trick Allende i autostrada po puchar

Bohaterem wieczoru pod bramką rywali był jednak Tadeo Allende. Argentyńczyk ustrzelił klasycznego hat-tricka, kompletnie rozbijając defensywę NYCFC. Swoje dołożył też Telasco Segovia, a honorowe trafienie dla gości było marne pocieszenie. Decyzja Mascherano o posadzeniu Luisa Suareza na ławce i postawieniu na dynamikę Allende okazała się kluczem do sukcesu.

Teraz przed Interem Miami ostatni krok. W wielkim finale MLS Cup (zaplanowanym na 6 grudnia) zmierzą się z mistrzem Zachodu – Vancouver Whitecaps. Czy po takim koncercie ktokolwiek jest w stanie zatrzymać rozpędzonego Messiego w drodze po tytuł mistrza USA?

Fot. grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję (Google Gemini)

MLSZe świata asystyMessi

Patryk Śliwiński

Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

