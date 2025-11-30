Już od 1 grudnia FIFA rozpoczyna testy przepisu, który ma być biczem na piłkarzy symulujących urazy i grających na czas. Jeśli zawodnik wezwie na boisko sztab medyczny, będzie musiał przymusowo pauzować. Sprawdzamy, na czym polega ta zmiana i gdzie zostanie przetestowana.

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Mecze piłki nożnej możecie obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Światowa federacja piłkarska (FIFA) pod wodzą szefa sędziów, Pierluigiego Colliny, wypowiada wojnę cwaniactwu boiskowemu. Wszyscy znamy ten obrazek: drużyna prowadzi jedną bramką, nagle zawodnik pada na murawę, zwija się z bólu, wzywa lekarzy, by po chwili cudownie ozdrowieć i wrócić do gry. Nowe regulacje mają ukrócić ten proceder raz na zawsze.

Dwie minuty kary za pomoc medyczną

Zasada jest prosta i brutalna dla symulantów. Jeśli sędzia pozwoli na wejście sztabu medycznego na boisko, zawodnik po opuszczeniu placu gry nie będzie mógł na niego wrócić natychmiast. Nowy przepis nakłada na niego obowiązek odczekania dwóch minut od momentu wznowienia gry.

Oznacza to, że jego drużyna przez ten czas będzie musiała radzić sobie w osłabieniu. Collina liczy, że widmo gry w dziesiątkę skutecznie zniechęci piłkarzy do nieuzasadnionego wzywania lekarzy tylko po to, by „ukraść” kilkadziesiąt sekund.

Przewidywane są wyjątki

Gdzie i kiedy ruszają testy?

Nowy system przejdzie chrzest bojowy podczas Pucharu Narodów Arabskich, który startuje w Katarze już 1 grudnia (poniedziałek) i potrwa do 18 grudnia. To ten sam turniej, który w przeszłości służył jako poligon doświadczalny przed poprzednim mundialem.

Fot. grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję (Google Gemini)