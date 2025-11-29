Wisła Kraków – Stal Mielec – 30.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wisła Kraków – Stal Mielec

Rozgrywki: Betclic 1. Liga

Data i godzina: 30 listopada, 20:15

Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków

Nadchodzący wieczór przy Reymonta zapowiada się dla gości jako prawdziwa droga przez mękę. Jesteśmy u progu starci dwóch drużyn na przeciwległych stronach tabeli zaplecza Ekstraklasy. Wisła Kraków, mimo niedawnego potknięcia, wciąż uchodzi za dominatora, podczas gdy Stal od miesięcy szuka recepty na przełamanie fatalnej passy, która zepchnęła ich w niebezpieczne rejony tabeli. Czy mielczanie znajdą sposób, by zatrzymać Białą Gwiazdę? Sprawdź typy na mecz Wisła Kraków – Stal Mielec.

Wisła Kraków – Stal Mielec – typy bukmacherskie

Wisła Kraków – Stal Mielec: Wisła wygra z handicapem -1,5

Patrząc na obecną dyspozycję obu zespołów, czysta „jedynka” wydaje się kursem zbyt oczywistym. Dodatkowo kursy nie należą do najbardziej kuszących. Warto poszukać więc innych typów, takich jak wygrana co najmniej dwiema bramkami. Wisła przy Reymont gra bardzo agresywnie, a statystyka sześciu wygranych w ostatnich ośmiu meczach domowych mówi sama za siebie. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za ostatnie wpadki i mocno wejść w ostatnią fazę rundy jesiennej. Stal, która nie wygrała meczu od sierpnia, przyjeżdża do Krakowa mentalnie rozbita. Ich defensywa w starciach z czołówką ligi pęka, co pokazała chociażby porażka z Polonią Bytom.

Kolejnym typem, który nasuwa się niemal automatycznie to bramka Angela Rodado. Hiszpański snajper przewyższa całą ligę, co pokazuje statystyka zdobycia bramki w czterech z pięciu ostatnich spotkań oraz przewodzenie przez niego w klasyfikacji strzelców. Rodado doskonale czuje się w Krakowie, będąc egzekutorem, który rzadko marnuje okazje, a mecz ze słabym rywalem to idealna szansa na zwiększenie dorobku. Spodziewam się, że spotkanie będzie otwarte, w którym dominować będzie ofensywa gospodarzy. Do tego dojdą błędy w obronie gości. Statystyki są bezlitosne, ponieważ przy Reymonta pada mnóstwo goli, a w czterech z pięciu ostatnich spotkań w Krakowie padało powyżej 2,5 bramki. Biorąc pod uwagę, że Stal w swoim ostatnim wyjazdowym meczu straciła aż cztery gole, linia 3,5 bramki jest całkiem realna.

Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Kraków – Stal Mielec

Wisła wygra z handicapem -1,5 @1.72

Angel Rodado strzeli bramkę @1.60

powyżej 3,5 bramki @1.96

Sprawdź kody promocyjne Betclic!

Wisła Kraków – Stal Mielec – zapowiedź meczu

Sytuacja w obozie Wisły jest stabilna, choć nie pozbawiona rys. Biała Gwiazda uczyniła ze swojego stadionu prawdziwą twierdzę, pomimo ostatniej wpadki z Polonią Warszawa. Zupełnie inne nastroje panują w drużynie gości. Patrząc na ich ostatnie pięć spotkąń, widzimy obraz nędzy i rozpaczy. Ostatni wyjazd do Bytomia zakończył się klęską 1:4. Wcześniej mielczanie z trudem wywalczyli bezbramkowy remis z Pogonią Siedlce czy Puszczą. Do tego doszły porażki z Miedzią oraz Śląskiem.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Stal Mielec

Mecz Wisła Kraków – Stal Mielec będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Wisła Kraków – Stal Mielec

Wisła : Letkiewicz – Krzyżanowski, Grujcić, Biedrzycki, Giger – Igbekeme, Carbo – Duarte, Ertlhaler, Kuziemka – Rodado

: Letkiewicz – Krzyżanowski, Grujcić, Biedrzycki, Giger – Igbekeme, Carbo – Duarte, Ertlhaler, Kuziemka – Rodado Stal: Matys – Matynia, Senger, Kowalik, Szeliga – Wlazło, Domański, Pisek – Kruszelnicki, Fucak, Gerbowski

Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Kraków – Stal Mielec