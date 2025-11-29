Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Wisła Kraków – Stal Mielec – 30.11. – typy i zapowiedź

Wisła Kraków – Stal Mielec – 30.11. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 29 listopada 2025

Podstawowe informacje o meczu Wisła Kraków – Stal Mielec

  • Rozgrywki: Betclic 1. Liga
  • Data i godzina: 30 listopada, 20:15
  • Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków

Nadchodzący wieczór przy Reymonta zapowiada się dla gości jako prawdziwa droga przez mękę. Jesteśmy u progu starci dwóch drużyn na przeciwległych stronach tabeli zaplecza Ekstraklasy. Wisła Kraków, mimo niedawnego potknięcia, wciąż uchodzi za dominatora, podczas gdy Stal od miesięcy szuka recepty na przełamanie fatalnej passy, która zepchnęła ich w niebezpieczne rejony tabeli. Czy mielczanie znajdą sposób, by zatrzymać Białą Gwiazdę? Sprawdź typy na mecz Wisła Kraków – Stal Mielec.

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Wisła Kraków – Stal Mielec – typy bukmacherskie

Wisła Kraków – Stal Mielec: Wisła wygra z handicapem -1,5 

Patrząc na obecną dyspozycję obu zespołów, czysta „jedynka” wydaje się kursem zbyt oczywistym. Dodatkowo kursy nie należą do najbardziej kuszących. Warto poszukać więc innych typów, takich jak wygrana co najmniej dwiema bramkami. Wisła przy Reymont gra bardzo agresywnie, a statystyka sześciu wygranych w ostatnich ośmiu meczach domowych mówi sama za siebie. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za ostatnie wpadki i mocno wejść w ostatnią fazę rundy jesiennej. Stal, która nie wygrała meczu od sierpnia, przyjeżdża do Krakowa mentalnie rozbita. Ich defensywa w starciach z czołówką ligi pęka, co pokazała chociażby porażka z Polonią Bytom.

Kolejnym typem, który nasuwa się niemal automatycznie to bramka Angela Rodado. Hiszpański snajper przewyższa całą ligę, co pokazuje statystyka zdobycia bramki w czterech z pięciu ostatnich spotkań oraz przewodzenie przez niego w klasyfikacji strzelców. Rodado doskonale czuje się w Krakowie, będąc egzekutorem, który rzadko marnuje okazje, a mecz ze słabym rywalem to idealna szansa na zwiększenie dorobku. Spodziewam się, że spotkanie będzie otwarte, w którym dominować będzie ofensywa gospodarzy. Do tego dojdą błędy w obronie gości. Statystyki są bezlitosne, ponieważ przy Reymonta pada mnóstwo goli, a w czterech z pięciu ostatnich spotkań w Krakowie padało powyżej 2,5 bramki. Biorąc pod uwagę, że Stal w swoim ostatnim wyjazdowym meczu straciła aż cztery gole, linia 3,5 bramki jest całkiem realna.

Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Kraków – Stal Mielec

  • Wisła wygra z handicapem -1,5 @1.72
  • Angel Rodado strzeli bramkę @1.60
  • powyżej 3,5 bramki @1.96

Sprawdź kody promocyjne Betclic!

Wisła Kraków – Stal Mielec – zapowiedź meczu

Sytuacja w obozie Wisły jest stabilna, choć nie pozbawiona rys. Biała Gwiazda uczyniła ze swojego stadionu prawdziwą twierdzę, pomimo ostatniej wpadki z Polonią Warszawa. Zupełnie inne nastroje panują w drużynie gości. Patrząc na ich ostatnie pięć spotkąń, widzimy obraz nędzy i rozpaczy. Ostatni wyjazd do Bytomia zakończył się klęską 1:4. Wcześniej mielczanie z trudem wywalczyli bezbramkowy remis z Pogonią Siedlce czy Puszczą. Do tego doszły porażki z Miedzią oraz Śląskiem.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Stal Mielec

Mecz Wisła Kraków – Stal Mielec będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Wisła Kraków – Stal Mielec

  • Wisła: Letkiewicz – Krzyżanowski, Grujcić, Biedrzycki, Giger – Igbekeme, Carbo – Duarte, Ertlhaler, Kuziemka – Rodado
  • Stal: Matys – Matynia, Senger, Kowalik, Szeliga – Wlazło, Domański, Pisek – Kruszelnicki, Fucak, Gerbowski

Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Kraków – Stal Mielec

  • Stal nie wygrała meczu od sierpnia.
  • Wisła wygrała sześć z ośmiu meczów domowych w lidze.
  • Powyżej 2,5 bramki w czterech z pięciu ostatnich meczy przy Reymonta.
  • Angel Rodado zdobył bramkę w czterech z pięciu ostatnich spotkań.
Typy Betclic 1. LigaStal Mielectypy bukmacherskieWisła KrakówZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.