Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Anglicy oszaleli na punkcie perły Jagiellonii! Pietuszewski pobije rekord?

Anglicy oszaleli na punkcie perły Jagiellonii! Pietuszewski pobije rekord?

Napisane przez Patryk Śliwiński, 29 listopada 2025
Jagiellonia Białystok

To już nie są tylko plotki, to prawdziwa inwazja. W Białymstoku robi się gorąco, i to wcale nie ze względu na temperaturę, ale na nazwiska, które pojawiają się w notesach skautów na trybunach przy Słonecznej. Oskar Pietuszewski, 17-letni diament Jagiellonii, znalazł się na celowniku absolutnych gigantów światowego futbolu. Media donoszą o konkretnym zainteresowaniu z Premier League.

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Ekstraklasę i inne mecze piłki nożnej możecie obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Jeszcze niedawno cieszył się z pierwszych minut w Ekstraklasie, dziś jest na ustach całej Europy. Oskar Pietuszewski, bo o nim mowa, rozgrywa sezon, który może okazać się przełomowy nie tylko dla niego, ale i dla całej Jagiellonii. Występy młodego skrzydłowego przyciągnęły do Białegostoku wysłanników klubów, o których większość polskich piłkarzy może tylko pomarzyć.

Anglicy wkraczają do gry. „To byłby hit!”

Jak informują media, zainteresowanie 17-latkiem nie ogranicza się już tylko do zapytań. „Skauci wielkich klubów przyjechali oglądać piłkarza Jagiellonii Białystok” – czytamy w nagłówkach. Największe poruszenie wywołują doniesienia z Wysp Brytyjskich.

Początkowo mówiło się o Chelsea i Arsenalu, ale teraz do gry włączył się hegemon. Portal „TEAMtalk” ujawnił kolejną potęgę, która obserwuje rewelacyjnego 17-latka – to Manchester City. Wysłannicy „The Citizens” mieli pojawić się w Polsce, by na własne oczy ocenić potencjał Pietuszewskiego.

Anglicy piszą o Oskarze jako zawodniku, którzy świetnie czuje się na pozycji ofensywnego i cofniętego skrzydłowego. Jego talent wybuchł, strzela gole i notuje asysty. Jest obdarzony darem znakomitego przeglądu pola i gry pod pressingiem. Uważany jest za największy polski talent od lat – możemy przeczytać na łamach brytyjskich mediów.

„Szaleństwo trwa”. Kolejka chętnych się wydłuża

Choć Premier League działa na wyobraźnię najmocniej, lista chętnych jest znacznie dłuższa. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, cytowany przez serwisy sportowe, wylicza kolejne marki, które monitorują sytuację w Białymstoku.

Padały już nazwy Chelsea czy Anderlechtu. My możemy dołożyć Lille, Bolognę, PSV czy Ajax. Słyszeliśmy także o Arsenalu, ale obserwatorów talentu skrzydłowego jest znacznie, znacznie więcej – czytamy w relacjach.

Wygląda na to, że Jagiellonia musi szykować się na oblężenie. – Na Podlasiu spodziewają się pierwszych konkretnych ofert jeszcze przed końcem roku. 17-latka obserwuje cała Europa – dodają dziennikarze.

Początkowy plan zakładał, że Oskar Pietuszewski do końca sezonu pozostanie w Jagiellonii, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie młodym skrzydłowym, może okazać się trudny do realizacji.

Rekord transferowy Ekstraklasy na horyzoncie?

W Białymstoku zachowują jednak spokój. Klub wie, że ma w rękach skarb. Pietuszewski ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku (z opcją przedłużenia o kolejny rok), co stawia mistrzów Polski z sezonu 2023/2024 w komfortowej pozycji negocjacyjnej. W mediach już spekuluje się, że transfer Pietuszewskiego może rozbić bank i ustanowić nowy rekord sprzedażowy Ekstraklasy.

Czy do transakcji dojdzie już zimą? Na razie 17-latek skupia się na grze dla Jagi, gdzie jego szybkość i przebojowość pod bramką rywali wciąż robią różnicę na ligowych boiskach.

Oskar Pietuszewski wyceniany jest przez Transfermarkt na 8 mln euro. Mówi się jednak, że zimą największe kluby mogą oferować nawet prawie dwa razy więcej – 15 mln euro! Przypomnijmy, że najdrożej sprzedanym zawodnikiem z Ekstraklasy są Ante Crnac, Kacper Kozłowski i Jakub Moder (11 mln euro).

Najdroższym polskim transferem jest za to Robert Lewandowski, który został kupiony przez Barcelonę za 45 milionów euro.

EkstraklasaZ kraju

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Śliwiński

Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

Najnowsze wpisy

Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.