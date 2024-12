Fiorentina pokonana przez drużynę Kosty Runjaicia

Fiorentina na Stadio Artemio Franchi podejmowała prowadzone przez Kostę Runjaicia Udinese. Obie drużyny znajdowały się w górnej części tabeli i szczególnie gospodarze mieli ambicję, by wygrać i jeszcze bardziej zbliżyć się do ścisłej czołówki. Wszystko szło zgodnie z ich planem, dopóki swój błąd popełnił kapitan Violi Luca Ranieri. Nastąpił efekt kuli śnieżnej. Lorenzo Lucca i Florian Thauvin w 10 minut wygrali Udinese mecz.

Przed meczem: Fiorentina faworytem z niewygodnym przeciwnikiem

Fiorentina obecny sezon może zaliczyć do udanych. W Serie A po 15 meczach, czyli o dwa mniej niż większość stawki zajmowali, jak na siebie wysokie piąte miejsce. Do liderującej Atalanty Bergamo tracili dziewięć punktów, jednak jeśli zawodnicy z Florencji wygraliby zaległe mecze to ten dystans zmniejszyłby się do kwestii jednego zwycięstwa. Przed meczem mogli się pochwalić tylko jedną porażką w ostatnich 10 ligowych pojedynkach. Jedyna wpadka podopiecznym Raffaele Palladino zdarzyła się tydzień wcześniej na wyjeździe w Bolonii.

Bardzo udanie poradzili sobie też w fazie ligowej Ligi Konferencji. W końcowym rozrachunku słabsi okazali się tylko od londyńskiej Chelsea i portugalskiego Guimaraes. Zajęli trzecie miejsce, przez co unikną gry w 1/16 finału i do rywalizacji na wiosnę przystąpią dopiero od fazy 1/8 finału tych rozgrywek.

Jedyną porażkę ponieśli oni z APOEL-em Nikozja, jednak szczególnym osiągnięciem było rozgromienie LASK – u Linz 7:0. Włoska drużyna ma spore chęci, by pod koniec maja 2025 zawitać do Wrocławia na Tarczyński Arena, na której odbędzie się finał Ligi Konferencji. Fiorentina może bowiem zanotować hattrick finałów w Europie z rzędu.

Na Stadio Artemio Franchi wybrała się drużyna Udinese. Obecny sezon, mimo słabszych ostatnich tygodni też jest dla nich względnie udany. Zajmują bezpieczne miejsce w środku tabeli ze spokojną przewagą nad strefą spadkową i nie muszą się obawiać, że na wiosnę przy słabszej dyspozycji zostaną zamieszani w walkę o utrzymanie. Drużyna z Udine budzi w Polsce szczególną sympatię. Zespół od tego sezonu prowadzi, doskonale znany z trenowania Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, Kosta Runjaić. Ważnym elementem środka pola jest Jesper Karlstrom, którego szczególnie w Poznaniu nikomu przedstawiać nie trzeba. Szwed od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, a jego niemiecki szkoleniowiec praktycznie nigdy nie ściąga go z boiska.

Fiorentina szybko objęła prowadzenie. Podopieczni Kosty Runjaicia musieli gonić wynik

Bardzo kontrowersyjnie zrobiło się już w piątej minucie meczu. Riccardo Sottil wpadł w pole karne i jak się wydawało był faulowany przez Thomasa Kristensena. Sędzia początkowo tylko wyciągnął żółtą kartkę, ale pokazał ją zawodnikowi Fiorentiny. Dopiero po interwencji sędziów Var zmienił swoją decyzję i wskazał na rzut karny, mimo że napomnienie dla syna Andrei Sottila, byłego trenera Udinese zostało podtrzymane. Włoch został ukarany za swoją reakcję i słowa w kierunku arbitra. Do piłki podszedł Moise Kean i silnym strzałem z jedenastu metrów otworzył wynik.

Gospodarze po wyjściu na prowadzenie kontrolowali boiskowe wydarzenia. Nie pozwalali swoim przeciwnikom na zbyt wiele. Udinese było stać tylko na pojedyncze zrywy. Po jednym z nich zrobiło się groźnie. Sygnalizowano, że Robin Gosens zagrał piłkę ręką, ale sędzia nie zdecydował się na podyktowanie – po raz drugi tego wieczoru – rzutu karnego.

Z czasem goście zaczęli się rozkręcać. Zobaczyli, że Fiorentina nie jest zespołem, z którym niemożliwe jest podjęcie równorzędnej rywalizacji. Podopieczni Kosty Runjaicia przejęli inicjatywę i kilkukrotnie zagrozili bramce strzeżonej przez Davida de Geę. W 35. minucie wszystkie ich wysiłki mogły zostać zniweczone prostym błędem przy wprowadzaniu piłki przez Razvana Save, zastępującego Madukę Okoye. W ostatniej chwili piłkę spod nóg Moise Keana wybił Jesper Karlstrom.

Fiorentina w szoku. Dwa szybkie ciosy załatwiły sprawę

Po wznowieniu gry uczczona została pamięć Bruno Beatrica. Byłego piłkarza Violi, który zmarł w nie do końca jasnych okolicznościach. Po przerwie zawodnicy ze Stadio Friuli mieli wyjątkowo trudne zadanie. Fiorentina ze wszystkich drużyn najlepszych pięciu lig w drugich połowach traci najmniej goli – do tego meczu tylko dwie.

Piłkarze Kosty Runjaicia nie przestraszyli się tego wyzwania. Nie minęło nawet pięć minut po wznowieniu gry, a wynik już był remisowy. Fatalne zagranie Luci Ranierego, przechwyt Jurgena Ekkelenkampa, Holender bez zawahania dograł do Lorenzo Lucci, a ten pokonał hiszpańskiego bramkarza gospodarzy. Dosłownie chwilę później pierwszy w historii Serie A dwumetrowy zdobywca bramki był blisko dubletu. Lucca po strzale przewrotką trafił w słupek.

10 minut po przerwie całe Artemio Franchi zamilkło. Udinese wyprowadziło szybki atak. Piłkę blisko pola karnego podciągnął Sandi Lovric, odegrał do Floriana Tchauvina, a po mocnym strzale Francuza z okolic 20. metra de Gea po raz drugi tego wieczoru musiał wyciągać piłkę z siatki. We Florencji zapachniało dużą niespodzianką. Gospodarze wzięli się do roboty, jednak wyjątkowo nieskuteczny tego wieczoru był Moise Kean, marnujący następne okazje. Próbowali swoich sił też inni gracze, ale z celnymi strzałami radził sobie nieźle dysponowany Razvan Sava. Starania podopiecznych Raffaela Palladino i po końcowym gwizdku Kosta Runjaić mógł wraz ze swoimi piłkarzami cieszyć się z następnego zwycięstwa.