Słynny piłkarz Premier League został trenerem. Po raz pierwszy stracił pracę

W trakcie piłkarskiej kariery Charlie Adam zaliczył ponad 200 występów w Premier League. Po zawieszeniu butów na kołku rozpoczął pracę w roli trenera. Zaczynał w Burnley, a pod koniec 2023 roku rozpoczął pierwszą samodzielną pracę. Potrwała ona niecały rok, bo Fleetwood tuż przed Świętami Bożego Narodzenia poinformowało o zwolnieniu Adama.

Zaliczył ponad 200 występów w Premier League

Charlie Adam jest wychowankiem Dundee FC, ale pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał barwach słynnego Rangers FC. Szybko jednak trafił na wypożyczenie do Ross County, a następnie do St Mirren. Dopiero po dwóch latach spędzonych na wypożyczeniach w niższych ligach został zawodnikiem pierwszego składu w zespole z Ibrox Park. Spędził tam 2,5 roku i w tym czasie dotarł z Rangersami do finału Pucharu UEFA w 2008 roku czy został mistrzem Szkocji w sezonie 2008/09.

Drugą część tego sezonu spędził jednak na wypożyczeniu w Blackpool, które ostatecznie latem 2009 roku wykupiło go za rekordowe wówczas dla tego klubu 500 tysięcy funtów. W sezonie 2009/10 Blackpool po raz pierwszy w historii awansowało do Premier League i spędziło tam rok. Po powrocie Blackpool do Championship w 2011 roku Adam trafił do Liverpoolu. Na Anfield spędził rok i w tym czasie sięgnął z ”The Reds” po Puchar Ligi. W 2012 roku odszedł do Stoke City i spędził tam aż siedem lat.

Z ”The Potters” przez sześć lat występował w Premier League. W barwach tego klubu rozegrał 179 meczów, strzelił 22 gole i zaliczył 12 asyst. Jego licznik występów w Premier League zatrzymał się na 207 meczach. W angielskiej ekstraklasie zdobył 34 bramki i zanotował 25 asyst. Sezon 2019/20 spędził w barwach Reading, a w 2020 roku po ponad dekadzie wrócił do swojego kraju. W barwach rodzimego Dundee FC spędził dwa lata. Odszedł po wygaśnięciu umowy, a po kilku miesiącach bez klubu zdecydował się zakończyć karierę.

Po zakończeniu kariery poszedł w trenerkę

Tuż po zakończeniu piłkarskiej kariery rozpoczął pracę w młodzieżowej drużynie Burnley. Jednocześnie pełnił w tym klubie funkcję menedżera ds. wypożyczeń. W ostatni dzień 2023 roku po raz pierwszy rozpoczął samodzielną pracę w roli trenera. Został szkoleniowcem trzecioligowego Fleetwood Town, które walczyło o utrzymanie w League One. Jednak nie udało mu się utrzymać klubu na trzecim poziomie rozgrywkowym i Fleetwood po dziesięciu latach pożegnało się z League One.

Na półmetku sezonu League One Fleetwood ma zarówno osiem punktów przewagi nad strefą spadkową i osiem punktów straty do strefy barażowej. Po niezłym początku podopieczni Adama wygrali zaledwie jeden z ostatnich 12 meczów, a przegrali aż siedem. Po ostatniej wyjazdowej porażce 0:2 z Barrow władze klubu zdecydowały się zwolnić Adama. Przez niecały rok poprowadził Fleetwood w 49 meczach. Pod jego wodzą zespół zdobywał średnio zaledwie 1,16 punktu na mecz.

