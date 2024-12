Makuch trafi do Turcji? Potencjalny klub wydał oświadczenie

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia tureckie media zaczęły informować, że Patryk Makuch już zimą trafi do Caykuru Rizespor. Od przenosin do Rize miały go dzielić tylko testy medyczne. Do medialnych plotek odniósł się sam klub. Na oficjalnym profilu na portalu X (dawniej Twitter) pojawiło się oświadczenie w tej sprawie.

Potencjalny klub Makucha zabrał głos ws. transferu

24 grudnia turecki portal ”Ajansspor” poinformował, że Patryk Makuch w zimowym okienku ma trafić do Caykuru Rizespor. Klub z Rize miał osiągnąć porozumienie z Rakowem Częstochowa, a od transferu do dwunastej drużyny tureckiej Super Lig miały go dzielić tylko testy medyczne. Do medialnych plotek odniósł się sam Caykur Rizespor.

Na oficjalnym profilu klubu na portalu X (dawniej Twitter) pojawiło się oświadczenie w tej sprawie: ”Informacje niektórych mediów, że Caykur Rizespor porozumiał się z 25-letnim napastnikiem Patrykiem Makuchem nie są prawdziwe. Z naszej strony nie było żadnego kontaktu ani nawet zainteresowania tym zawodnikiem.”

Makuch zostanie w Rakowie

Wobec oficjalnego zdementowania medialnych doniesień o transferze Makucha do Turcji nic nie wskazuje, że 25-latek opuści tej zimy polską Ekstraklasę. Latem kończącego się roku był on bohaterem głośnego transferu do Rakowa Częstochowa. ”Medaliki” zapłaciły za niego aż milion euro, czyniąc go czwartym największym nabytkiem w historii tego klubu (wg portalu Transfermarkt). Jednocześnie został czwartym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Cracovii.

Mimo bramki w pierwszym występie w barwach Rakowa w wygranym 2:0 sparingu z Omonią, nie okazał się jak dotąd trafionym transferem. W 13 meczach dla ”Medalików” zdobył zaledwie jedną bramkę – 23 sierpnia w wygranym 2:1 ligowym meczu z Lechią Gdańsk. Oprócz tego zaliczył jeszcze dwie asysty w wygranym 22 września 5:1 ligowym meczu z Zagłębiem Lubin. Dokonał tego po wejściu z ławki.

Dzięki tej dobrej zmianie wrócił do pierwszego składu, ale tylko na jeden mecz. Co więcej, w pucharowym starciu z Miedzią Legnica (były klub Makucha) został zmieniony już po pierwszej połowie. Później wystąpił jeszcze w trzech meczach, ale tylko po wejściach z ławki. Ostatni raz zagrał 26 października, bowiem zaczął zmagać się z urazem stawu skokowego prawej nogi. Próba szybkiego powrotu na boisko sprawiła, że uraz się pogłębił i napastnik musiał przejść zabieg. Nie zagrał w ostatnich pięciu meczach Rakowa rundy jesiennej.

Jego pierwszy ligowy występ po kontuzji może mieć miejsce w sobotę 1 lutego. Tego dnia o godzinie 17:30 Raków zmierzy się na wyjeździe z Cracovią, a więc byłym klubem Makucha. Przygotowania do rundy wiosennej Rakowa rozpoczną się 3 stycznia. Równo tydzień później wicelider PKO BP Ekstraklasy wyleci na zgrupowanie do Marbelli i spędzi tam dwa tygodnie. Przed wylotem do Hiszpanii zespół Marka Papszuna rozegra sparing z czeską Sigmą Ołomuniec. Nie wiadomo jeszcze, z kim Raków zagra w trakcie zgrupowania.

fot. Raków Częstochowa / YouTube