Zawsze miło jest informować o trafieniu Polaka, a zwłaszcza takiego, który dawno nie trafił do siatki i w końcu mu się udało. To jedna z takich wiadomości, bowiem Przemysław Płacheta po 1,5 roku posuchy w końcu trafił do sieci na poziomie seniorskim – i to jak! Polski skrzydłowy popisał się znakomitym uderzeniem w meczu Championship pomiędzy Oxford United a Cardiff City. Drużyna Polaka z miasta legendarnego uniwersytetu wygrała spotkanie 3:2.

Pierwszy gol Polaka od 1,5 roku

Przemysław Płacheta od lata jest piłkarzem beniaminka Championship – drużyny Oxford United. Piłkarze z Kassam Stadium nie mają wielkich celów na ten sezon, zależy im jedynie na utrzymaniu. 26-letni Polak zaliczył najlepszy występ w sezonie. Zanotował najpierw asystę, a później sam wpisał się na listę strzelców „The U’s”. Naprawdę warto zobaczyć trafienie 26-latka, bowiem śmiało może on kandydować do gola kolejki drugiego poziomu w Anglii.

Siedmiokrotny reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 57. minucie po znakomitym uderzeniu z lewej nogi. Dla Polaka to pierwsze liczby w tym sezonie – pauzował on już sporo w tej kampanii z powodu urazów. Ostatni gol przed spotkaniem z Cardiff to dla skrzydłowego mecz z Bristol City w sierpniu 2023 w Pucharze Ligi Angielskiej, jeszcze w barwach Norwich City.

Polak po raz ostatni w kadrze narodowej zagrał ponad dwa lata temu. Był on członkiem kadry na Euro 2020, gdzie zagrał ponad 10 minut w meczu ze Szwecją. Zasłynął niechlubnym truchtem powrotnym, gdy Szwedzi byli w trakcie akcji bramkowej na zwycięstwo w tym meczu. Płacheta ma na koncie 12 meczów w Premier League.

Oxford United po pierwszym zwycięstwie od ligowym zwycięstwie od ponad 1,5 miesiąca zanotowało znaczący awans w tabeli. Piłkarze z miasta legendarnego brytyjskiego uniwersytetu bowiem mają trzy oczka przewagi nad ostatnim Plymouth Argyle Wayne’a Rooneya, ale każda z czterech ostatnich drużyn w tej kolejce przegrała (w tym ww. Cardiff) – tak więc ekipa Płachety wyszła ze strefy spadkowej prosto na miejsce numer 20.

W tym roku kalendarzowym, piłkarze „The U’s” podejmą jeszcze u siebie na Kassam Stadium drużynę Plymouth. Będzie to więc kolejna szansa, aby wygrać mecz z gatunku „za sześć punktów”.

Fot. YouTube screen/ Cardiff City