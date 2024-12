Znany trener na ratunek Al Shabab – zarobi 1,5 miliona euro

Al Shabab niedawno co musiało pożegnać przedwcześnie swojego trenera Vitora Pereirę, którego zapotrzebowanie wyraziło angielskie Wolverhampton. Spowodowało to, że potrzeba było zapełnić po Portugalczyku wakat. W jego miejsce wybrano dość sensacyjną kandydaturę. Nowym szkoleniowcem znanego Polakom klubu z racji epizodu Grzegorza Krychowiaka jest były trener Milanu i reprezentacji Turcji, Fatih Terim. Podpisał on umowę do końca sezonu.

Znany trener na ratunek Al Shabab

71-letni Fatih Terim to prawdziwa legenda tureckiej piłki i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tamtejszego futbolu. Jego imieniem za życia nazwano nawet stadion drużyny, w której gra obecnie Krzysztof Piątek czyli Istanbul Basaksehir. Swego czasu prowadził on wielki AC Milan, a także Fiorentinę (łącznie w Italii nieco ponad 40 spotkań), ale przetrwał na Półwyspie Apenińskim nieco ponad rok.

Wszystko to krótko po gigantycznym sukcesie jakim było wygranie Pucharu UEFA z Galatasaray, mającym w składzie choćby wielkiego Gheorghe Hagiego. Terim i Galata to małżeństwo idealne – jako piłkarz grał tam 11 lat, jako trener prowadził drużynę aż 569 razy.

Terim do tego wszystkiego poprowadził kadrę swojego kraju aż 133 razy i wystąpił ze swoimi rodakami na trzech mistrzostwach Europy – w 2008 roku doszli do półfinału, będąc prawdziwą sensacją imprezy. To właśnie ten zespół jest dziś synonimem prawdziwego „Czarnego konia” wielkiej imprezy.

O sprawie informował w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia Ertan Suzgun. Napisał on wtedy, że jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej zgłosił się po Fatiha Terima. Szybko wyszło „w praniu”, że chodzi o Al Shabab. Wszystko rozegrało się błyskawicznie.

Al Shabab było bowiem bez trenera – Wolverhampton ściągnął go do siebie. Vitor Pereira nie stracił jeszcze bramki w nowych barwach, a już pokonał Manchester United. Turek zarobi przez kilka miesięcy nieco ponad 1,5 miliona euro (1,6 miliona dolarów). W byłej drużynie Grzegorza Krychowiaka (sezon 2022/23 to 30 spotkań, trzy bramki i dwie asysty) występuje obecnie były piłkarz Fiorentiny czy Milanu, Giacomo Bonaventura – zagrał on 12 razy i nie zanotował póki co żadnych liczb.

Saudyjski klub w rozgrywkach Saudi Pro League zajmuje bardzo przyzwoite szóste miejsce, tracąc jedynie pięć oczek do miejsc pucharowych. W saudyjskiej ekstraklasie rozegrano do tej pory 13 z 34 kolejek sezonu.

