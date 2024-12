Wyróżnienia 18. kolejki Premier League

Za nami świąteczna kolejka Premier League. Aż osiem z dziesięciu meczów 18. kolejki rozegrano w Boxing Day. Wyróżniającymi się tego dnia wydarzeniami były choćby sensacyjne zwycięstwo Fulham na Stamford Bridge – pierwsze od 45 lat – czy gol Matheusa Cunhi bezpośrednio z rzutu… rożnego. Oprócz tego wyróżniliśmy jeszcze piłkarza, młodzieżowca i mecz kolejki. Zapraszamy na podsumowanie minionej serii gier Premier League.

Gol kolejki – Matheus Cunha vs Man United (gol na 1:0)

W 2024 roku Manchester United aż 17 ligowych stracił po stałych fragmentach – najwięcej w roku kalendarzowym w historii ich występów w Premier League. W trakcie meczu z Wolverhampton licznik ten wzrósł do 18. Tym razem jednak piłkarze ”Czerwonych Diabłów” przebili samych siebie, bo na Molineux Stadium stracili bramkę bezpośrednio z… rzutu rożnego. Autorem dośrodkowania, po którym piłka od razu wylądowała w siatce był Matheus Cunha.

Po raz pierwszy od czasu transferu do Wolverhampton Brazylijczyk strzelił gola w trzecim meczu z rzędu. Jego seria rozpoczęła się w przegranym 1:2 meczu z Ipswich, który ostatecznie pogrążył Gary’ego O’Neila. Następnie wpisał się na listę strzelców z zwycięskim debiucie Vitora Pereiry 3:0 z Leicester. W ostatnich sekundach starcia z Manchesterem United 25-latek do bramki dorzucił asystę. Mógł pokusić się o dublet, ale wystawił piłkę Hwang Hee-Chan, a ten z jeszcze lepszej pozycji ustalił wynik tego meczu na 2:0.

Piłkarz kolejki – Matheus Cunha (gol i asysta vs Man United)

Bramka oraz asysta przy bramce Hwanga Hee-Chana w starciu z Manchesterem United sprawia, że wybraliśmy Brazylijczyka najlepszym piłkarzem minionej serii gier Premier League. Z dziesięcioma golami i czterema asystami Cunha bezpośrednio odpowiada za niemal połowę dorobku bramkowego Wolverhampton, bo w tym sezonie ”Wilki” strzeliły 29 goli w Premier League. Tylko czterech zawodników ma od niego więcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Również tylko czterech piłkarzy strzeliło w tym sezonie Premier League więcej goli od 25-latka.

Dopiero drugą kolejkę w tym sezonie Wolverhampton zakończy poza strefą spadkową. Po przejęciu zespołu przez Vitora Pereirę ”Wilki” odniosły dwa zwycięstwa i w obu meczach nie straciło bramki. Po raz ostatni serię dwóch z rzędu czystych kont w Premier League Wolves zanotowało niemal równo rok temu. Wolves czeka teraz jednak prawdziwa ”ścieżka zdrowia”, bo ich terminarz na najbliższe siedem meczów to Tottenham (wyjazd), Nottingham (dom), Newcastle (wyjazd), Chelsea (wyjazd), Arsenal (dom), Aston Villa (dom) i Liverpool (wyjazd).

Sensacja kolejki – pierwsza wygrana Fulham na Stamford Bridge od 45 lat

Pierwsza od 2019 roku przegrana Manchesteru United na Molineux Stadium nie była niczym zaskakującym, bowiem ”Czerwone Diabły” poniosły już piątą porażkę pod wodzą Rubena Amorima. Potknięcie ich rywala zza miedzy – Manchesteru City z Evertonem również nie było specjalnie szokujące, bowiem w poprzednich 12 meczach mistrzowie Anglii wygrali tylko raz. Zaskakująca za to była domowa porażka Chelsea z Fulham, bowiem ”The Cottagers” na zwycięstwo na Stamford Bridge czekali od… 1979 roku.

W międzyczasie Fulham nie potrafiło wygrać 21 kolejnych meczów na Stamford Bridge, ponosząc przy tym 13 porażek i remisując osiem razy. Jeszcze w ostatnim kwadransie podstawowego czasu gry wszystko wskazywało, że seria kolejnych meczów ”The Cottagers” bez zwycięstwa na stadionie Chelsea przedłuży się do 22. ”The Blues” już w 16. minucie objęli prowadzenie po 26. ligowej bramce Cole’a Palmera w roku kalendarzowym i taki stan rzeczy utrzymywał się przez ponad godzinę gry.

W 67. minucie na placu gry zameldował się Harry Wilson, a siedem minut później na murawę wszedł Rodrigo Muniz. Zmiany Marco Silvy okazały się strzałami w ”dziesiątkę”, bowiem Walijczyk już po kwadransie występu doprowadził do wyrównania. Co ciekawe, wszystkie cztery gole w tym sezonie Premier League strzelał po wejściach z ławki. Z kolei po 20 minutach występu Muniz zapewnił swojej drużynie trzy punkty. Był to jego trzeci gol w tym sezonie Premier League i wszystkie strzelił na wyjeździe przeciwko klubom ”Big Six”.

Była to pierwsza porażka Chelsea od 30 października licząc wszystkie rozgrywki, a pierwsza ligowa przegrana od 20 października. Tylko Liverpool miał dłuższą serię w lidze bez porażki, bowiem ”The Reds” w Premier League nie przegrali od 14 września. Do tego po raz pierwszy od października 1999 roku zdarzyło się, by Chelsea w 82. minucie ligowego meczu prowadziła, ale ostatecznie przegrała. Wówczas ”The Blues” prowadzili do tego momentu z Arsenalem 2:1, ale mający już gola na koncie Nwankwo Kanu dołożył kolejne dwie bramki i dał ”Kanonierom” komplet punktów.

Młodzieżowiec kolejki – Dean Huijsen

W wyróżnieniach 17. kolejki tytuł najlepszego piłkarza urodzonego w 2003 roku lub później wspólnie otrzymali Jhon Duran i Dean Huijsen. W minionej serii gier napastnik Aston Villi znów wpisał się protokołu meczowego, ale tym razem z powodu bezpośredniej czerwonej kartki, którą w 32. minucie za postawienie nogi na pośladku stopera Newcastle Fabiana Schara. Choć można spekulować czy sędzia Anthony Taylor podjął dobrą decyzję, bo nie wiadomo, czy Kolumbijczyk po prostu nie próbował złapać równowagi, a chwilę wcześniej Szwajcar sam ewidentnie zachował się nieprzepisowo.

W 18. kolejce nie zawiódł za to Huijsen i znów otrzymał od nas wyróżnienie dla – umownego – najlepszego młodzieżowca minionej serii gier Premier League. 19-latek drugi raz z rzędu zagrał na ”zero z tyłu”, za co drugi mecz pod rząd otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu. W poprzedni weekend trafił do siatki na Old Trafford, a jego Bournemouth rozbiło Manchester United 3:0. Tym razem podopiecznym Andoniego Iraoli nie udało się pokonać Crystal Palace, ale byli przeważającą stroną w zremisowanym 0:0 meczu.

Według portalu Sofascore Huijsen w domowym meczu z ”Orłami” wygrał aż siedem z dziewięciu pojedynków z rywalami czy wygrał cztery z pięciu starć w powietrzu. Łyżką dziegciu w beczce miodu może być żółta kartka za faul taktyczny na Ismailu Sarze. Biegnący z piłką Senegalczyk został złapany za ramiona przez młodziana, który nie zdążył wrócić na swoją pozycję po wybiegnięciu do środkowej strefy. Wygrany kilka dni wcześniej 3:0 mecz z Manchesterem United reprezentant Hiszpanii do lat 21 również zakończył z żółtą kartką na koncie.

Mecz kolejki – Newcastle 3:0 Aston Villa

W poprzednim segmencie wspomnieliśmy o meczu Newcastle z Aston Villą, więc teraz wróćmy raz jeszcze do tego starcia. Wyjazdy na St. James’ Park wybitnie nie służą ”The Villans”, bowiem klub z Birmingham po raz ostatni wygrał tam pamiętnego 2 kwietnia 2005 roku. Wówczas Aston Villa wygrała 3:0, a mecz ten zasłynął z bójki między dwoma piłkarzami… Newcastle – Kierona Dyera i Lee Bowyera. Od tamtego czasu bilans ”The Villans” na St. James’ Park wynosił sześć remisów i aż dziesięć porażek.

Seria kolejnych meczów Aston Villi bez zwycięstwa na St. James’ Park wydłużyła się do 17. Newcastle wygrało bowiem aż 3:0, a mogło nawet jeszcze wyżej, gdyby nie nieuznana bramka Bruno Guimaraesa z 81. minuty. Kapitan ”Srok” został nastrzelony przez wybijającego piłkę Ezriego Konsę, ale zrobił to tak, że futbolówka odbiła się od Brazylijczyka i wylądowała w siatce. Piłka jednak przypadkowo odbiła się od ręki Brazylijczyka, więc sędzia Anthony Taylor po analizie VAR anulował to trafienie.

W tamtym momencie Newcastle prowadziło 2:0 po bramkach Anthony’ego Gordona z drugiej minuty i Alexandra Isaka z 59. minuty. Do tego podopieczni Eddie’go Howe’a od 32. minuty grali w przewadze, gdy z boiska po wyżej wspomnianej kontrowersyjnej sytuacji wyleciał Jhon Duran. Gospodarzom gwóźdź do trumny ”The Villans” ostatecznie udało się wbić 10 minut po nieuznanym trafieniu Guimaraesa. Do siatki trafił jego rodak Joelinton. Newcastle wygrało trzeci ligowy mecz z rzędu po raz pierwszy od… września 2023 roku.

Wówczas również Newcastle po raz ostatni jak dotąd nie straciło bramki w trzech kolejnych ligowych meczach. Aston Villa zaś przegrała już piąty z rzędu wyjazdowy mecz w Premier League, co jest najgorszym wynikiem tego klubu w angielskiej ekstraklasie od końcówki okraszonego spadkiem do Championship sezonu 2015/16. Choć zespół Unaia Emery’ego osunął się na dziewiąte miejsce, do piątego w tabeli Newcastle traci zaledwie punkt, choć podopieczni Hiszpana jako jedyni z górnej części tabeli mają ujemny bilans.

Komplet wyników 18. kolejki Premier League + tabela: