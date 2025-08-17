Nantes – PSG – 17.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Nantes – PSG

Rozgrywki: Ligue 1

Data i godzina: 17 sierpnia, 20:45

Stadion: Stade de la Beaujoire, Nantes

Inauguracja nowego sezonu Ligue 1 rzuca na głęboką wodę drużynę Nantes, która na własnym stadionie podejmie Paris Saint-Germain. Dla ekipy ze stolicy Francji, świeżo upieczonych zdobywców Superpucharu Europy, jest to początek marszu po obronę tytułu. Z kolei dla gospodarzy starcie z mistrzem Francji będzie wyjątkowo trudnym testem. Różnica w formie, potencjale i morale obu ekip sprawia, że faworyt tego spotkania może być tylko jeden. Skoro istnieje tak duża różnica w formie, potencjale i morale obu ekip, to pytanie faktycznie brzmi nie „czy”, a „jak wysoko” wygra PSG? Sprawdź typy na mecz Nantes – PSG.

Nantes – PSG – typy bukmacherskie

Nantes – PSG: PSG wygra z handicapem -1,5

PSG wchodzi w nowy sezon ligowy po zdobyciu historycznej, potrójnej korony w poprzednich rozgrywkach. Podopieczni Luisa Enrique kontynuują swoją dominację, co udowodnili zaledwie kilka dni temu, wygrywając z Tottenhamem w meczu o Superpuchar Europy. Okresem przygotowawczym dla Paryżan były Klubowe Mistrzostwa Świata, na których doszli do finału, w którym przegrali z Chelsea.

Propozycje typów bukmacherskich na Nantes – PSG

PSG wygra z handicapem -1,5 @1.88

Nantes nie strzeli bramki @2.20

PSG +2,5 bramki @2.02

Nantes – PSG – zapowiedź meczu

Forma Nantes

Okres przygotowawczy obnażył problemy FC Nantes. Kanarki zakończyły okres przedsezonowy serią czterech porażek z rzędu. Przegrane w sparingach z ligowymi rywalami pokazały, że zespół ma kłopoty zarówno z kreowaniem sytuacji, jak i z organizacją gry w defensywie.

Forma PSG

Gdzie oglądać mecz Nantes – PSG

Mecz Nantes – PSG będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Nantes – PSG

Nantes: Lopes – Amian, Awaziem, Radakovic, Cozza – Kwon, Hong, Lepenant, Benhattab, Leroux – Mohamed

Lopes – Amian, Awaziem, Radakovic, Cozza – Kwon, Hong, Lepenant, Benhattab, Leroux – Mohamed PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Statystyki na typy bukmacherskie Nantes – PSG