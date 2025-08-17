Nantes – PSG – 17.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Nantes – PSG
- Rozgrywki: Ligue 1
- Data i godzina: 17 sierpnia, 20:45
- Stadion: Stade de la Beaujoire, Nantes
Inauguracja nowego sezonu Ligue 1 rzuca na głęboką wodę drużynę Nantes, która na własnym stadionie podejmie Paris Saint-Germain. Dla ekipy ze stolicy Francji, świeżo upieczonych zdobywców Superpucharu Europy, jest to początek marszu po obronę tytułu. Z kolei dla gospodarzy starcie z mistrzem Francji będzie wyjątkowo trudnym testem. Różnica w formie, potencjale i morale obu ekip sprawia, że faworyt tego spotkania może być tylko jeden. Skoro istnieje tak duża różnica w formie, potencjale i morale obu ekip, to pytanie faktycznie brzmi nie „czy”, a „jak wysoko” wygra PSG? Sprawdź typy na mecz Nantes – PSG.
Nantes – PSG – typy bukmacherskie
Nantes – PSG: PSG wygra z handicapem -1,5
PSG wchodzi w nowy sezon ligowy po zdobyciu historycznej, potrójnej korony w poprzednich rozgrywkach. Podopieczni Luisa Enrique kontynuują swoją dominację, co udowodnili zaledwie kilka dni temu, wygrywając z Tottenhamem w meczu o Superpuchar Europy. Okresem przygotowawczym dla Paryżan były Klubowe Mistrzostwa Świata, na których doszli do finału, w którym przegrali z Chelsea.
Propozycje typów bukmacherskich na Nantes – PSG
- PSG wygra z handicapem -1,5 @1.88
- Nantes nie strzeli bramki @2.20
- PSG +2,5 bramki @2.02
Nantes – PSG – zapowiedź meczu
- Forma Nantes
Okres przygotowawczy obnażył problemy FC Nantes. Kanarki zakończyły okres przedsezonowy serią czterech porażek z rzędu. Przegrane w sparingach z ligowymi rywalami pokazały, że zespół ma kłopoty zarówno z kreowaniem sytuacji, jak i z organizacją gry w defensywie.
- Forma PSG
Gdzie oglądać mecz Nantes – PSG
Mecz Nantes – PSG będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.
Przewidywane składy na mecz Nantes – PSG
- Nantes: Lopes – Amian, Awaziem, Radakovic, Cozza – Kwon, Hong, Lepenant, Benhattab, Leroux – Mohamed
- PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Statystyki na typy bukmacherskie Nantes – PSG
- Oba mecze bezpośrednie w poprzednim sezonie zakończyły się dwoma remisami.
- Na ostatnie dziesięć ligowych meczów u siebie Nantes wygrało tylko trzy razy.
- PSG strzeliło 16 bramek w ostatnich pięciu wyjazdowych spotkaniach w Ligue 1.