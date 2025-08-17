10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN!
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ligue 1 / Nantes – PSG – 17.08 – typy i zapowiedź

Nantes – PSG – 17.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 17 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Nantes – PSG

  • Rozgrywki: Ligue 1
  • Data i godzina: 17 sierpnia, 20:45
  • Stadion: Stade de la Beaujoire, Nantes

Inauguracja nowego sezonu Ligue 1 rzuca na głęboką wodę drużynę Nantes, która na własnym stadionie podejmie Paris Saint-Germain. Dla ekipy ze stolicy Francji, świeżo upieczonych zdobywców Superpucharu Europy, jest to początek marszu po obronę tytułu. Z kolei dla gospodarzy starcie z mistrzem Francji będzie wyjątkowo trudnym testem. Różnica w formie, potencjale i morale obu ekip sprawia, że faworyt tego spotkania może być tylko jeden. Skoro istnieje tak duża różnica w formie, potencjale i morale obu ekip, to pytanie faktycznie brzmi nie „czy”, a „jak wysoko” wygra PSG? Sprawdź typy na mecz Nantes – PSG.

Odbierz 760 złotych w bonusach od STS!

Baner promocyjny STS

 

Nantes – PSG – typy bukmacherskie

Nantes – PSG: PSG wygra z handicapem -1,5

PSG wchodzi w nowy sezon ligowy po zdobyciu historycznej, potrójnej korony w poprzednich rozgrywkach. Podopieczni Luisa Enrique kontynuują swoją dominację, co udowodnili zaledwie kilka dni temu, wygrywając z Tottenhamem w meczu o Superpuchar Europy. Okresem przygotowawczym dla Paryżan były Klubowe Mistrzostwa Świata, na których doszli do finału, w którym przegrali z Chelsea.

Gospodarze przystępują do tego meczu w odmiennych nastrojach. Ich kampania meczów towarzyskich była katastrofalna. Przegrali cztery ostatnie spotkania. Jeśli szukać pozytywów dla Nantes, to w ostatnim sezonie dwa bezpośrednie mecze między tymi zespołami zakończyły się dwoma remisami.

Moje typy na ten mecz są jednoznaczne. Po pierwsze, stawiam na zwycięstwo PSG z handicapem -1,5. Różnica klas jest tak duża, że wygrana co najmniej dwoma golami wydaje się formalnością. Po drugie, typuję, że Nantes nie strzeli bramki. Ich postawa w ostatnich spotkaniach poprzedniego sezonu (oprócz ostatniej kolejki) sprawia, że o gola będzie im niezwykle trudno. Wreszcie, przewiduję, że PSG zdobędzie w meczu powyżej 2,5 bramki. Ich siła ognia jest ogromna, co udowodnili na przestrzeni ubiegłego sezonu i z pewnością będą chcieli mocno rozpocząć walkę o obronę tytułu mistrzowskiego.

Gracze, którzy korzystają z Extra Pensji BETFAN zgarnęli już 30 000 złotych do podziału. Kliknij w baner, weź udział i zgarniaj 10 000 złotych do podziału co kolejkę, póki żaden z trenerów Ekstraklasy nie został zwolniony!

Propozycje typów bukmacherskich na Nantes – PSG

  • PSG wygra z handicapem -1,5 @1.88
  • Nantes nie strzeli bramki @2.20
  • PSG +2,5 bramki @2.02

Nantes – PSG – zapowiedź meczu

  • Forma Nantes

Okres przygotowawczy obnażył problemy FC Nantes. Kanarki zakończyły okres przedsezonowy serią czterech porażek z rzędu. Przegrane w sparingach z ligowymi rywalami pokazały, że zespół ma kłopoty zarówno z kreowaniem sytuacji, jak i z organizacją gry w defensywie.

  • Forma PSG

Goście mają za sobą nietypowy, ale niezwykle intensywny okres przygotowawczy, zwieńczony zdobyciem pierwszego trofeum w sezonie. Paryżanie, po wygraniu Ligi Mistrzów, skupili się na udziale w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie dotarli aż do finału. Po powrocie do Europy, w meczu o Superpuchar UEFA, pokazali niesamowity charakter, mimo że przegrywali z Tottenhamem 0:2 do 85. minuty zdołali doprowadzić do remisu 2:2, by ostatecznie wygrać po rzutach karnych. Ten triumf potwierdził mentalność zwycięzców i doskonałe przygotowanie fizyczne zespołu przed startem ligi.

Gdzie oglądać mecz Nantes – PSG

Mecz Nantes – PSG będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Nantes – PSG

  • Nantes: Lopes – Amian, Awaziem, Radakovic, Cozza – Kwon, Hong, Lepenant, Benhattab, Leroux – Mohamed
  • PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Statystyki na typy bukmacherskie Nantes – PSG

  • Oba mecze bezpośrednie w poprzednim sezonie zakończyły się dwoma remisami.
  • Na ostatnie dziesięć ligowych meczów u siebie Nantes wygrało tylko trzy razy.
  • PSG strzeliło 16 bramek w ostatnich pięciu wyjazdowych spotkaniach w Ligue 1.
Ligue 1TypyTypy bukmacherskietypy piłkarskieZe świata Ligue 1nantesPSGtypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Mallorca - Barcelona
Wygrana Barcelony (handicap -1.5)
kurs
2.05
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.