Cracovia kontynuuje 80-letnią tradycję. Ponad 5000 widzów na sparingu

Cracovia ma swoją tradycję, która sięga wielu, wielu lat. To trening, który odbywa się 1 stycznia o godzinie 12:00. Mierzy się w nim pierwszy zespół z rezerwami i zawsze notowany jest pierwszy strzelec w nowym roku. Tym razem pierwszy zespół pokonał drugi 6:3, a bramkę otwierającą o godzinie 12:18 zdobył Szymon Doba. Na trybunach zasiadło ponad 5000 widzów!

Cracovia pielęgnuje tradycję

Jak czytamy na stronie „Wikipasy”, trudno jest ustalić od kiedy tak naprawdę odbywa się ta tradycja i istnieją różne wersje. Na pewno Cracovia grała taki sparing w 1923 roku, ale wówczas w Paryżu. W Sylwestra zmierzyła się z Servette Genewa (remis 1:1), a już 1 stycznia z ekipą z Paryża. Jedna z hipotez mówi, że to właśnie o tym drugim meczu przypomnieli sobie piłkarze w Nowy Rok i spontanicznie postanowili pójść pograć w piłkę, lecz w kronikach nie ma opisanych takich treningów z lat 20.

Jest za to zapisek prasowy z 1930 roku i kilka innych z tego dziesięciolecia. Do Krakowa zapraszane były inne kluby celem rozegrania meczu towarzyskiego. W 1946 roku, czyli tuż po wojnie, pierwszą bramkę w takim sparingu (wtedy już z rezerwami) zdobył zmarły niedawno w wieku 101 lat Mieczysław Kolasa, do niedawna najstarszy żyjący mistrz Polski. Od 1956 roku już nieprzerwanie odbywa się ta noworoczna tradycja. Mimo często kiepskiej pogody, jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, a na trybunach zjawia się po kilka tysięcy ludzi.

Trening noworoczny 2025

Symbolicznego pierwszego kopnięcia piłki w 2025 roku dokonali wnukowie zmarłego niedawno Mieczysława Kolasy. Również pan Mieczysław w przeszłości uczestniczył w wydarzeniu. Oficjalny kanał Cracovii przeprowadził z nim wywiad z okazji 100. urodzin. Był też wtedy honorowym gościem opisywanego tu noworocznego treningu. Kolasa rozpoczął takim wznowieniem starcie pierwszej drużyny „Pasów” z rezerwami w 2023 roku.

Bilety na to wydarzenie są darmowe, tylko trzeba je odebrać wcześniej, więc kibice potrzebują tylko… chęci. Transmisja odbyła się także w Internecie. Tym razem na trybunach przy ul. Kałuży zasiadło… 5003 widzów! Rozegrano dwie połówki po 30 minut. Poprzedni taki trening zakończył się wygraną pierwszej drużyny 6:2, więc tym razem padła jedna bramka więcej, gdyż było 6:3. Frekwencja także poprawiła się o niemal 2000 osób, ale w 2024 roku padał deszcz. Pierwszą bramkę w tym roku – po uderzeniu głową – zdobył Szymon Doba.

Jednego z goli strzelił… zawodnik zespołu U-10 Akademii Cracovii, Michał Ciejka. Pozostali zawodnicy pozwolili mu przebiec przez całe boisko i wspólnie z nim celebrowali to trafienie. Ciejka później udzielił nawet wywiadu klubowym mediom, w którym zapowiedział, że… za siedem lat będzie występował w pierwszej drużynie. Co ciekawe, w ataku rezerw wystąpił bramkarz Sebastian Madejski, który w drugiej połowie trafił nawet do siatki.

Cracovia 6:3 Cracovia II

Zdobywcy bramek:

1:0, Szymon Doba

2:0, Mikkel Maigaard

3:0, Filip Rózga

3:1, Mirosław Tabor

3:2, Wiktor Mamroł

4:2, Fabian Bzdyl

5:2, Michał Ciejka

5:3, Sebastian Madejski

6:3, Oskar Lachowicz

Fot. Cracovia