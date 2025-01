Dużo mówi się w ostatnim czasie na temat Arne Slota, ale jest to zrozumiałe. Jego Liverpool wydaje się najtrudniejszą do przejścia aktualnie drużyną w ligach z szeroko rozumianego top5. „The Reds” zanotowali bowiem tylko jedną ligową porażkę w jesiennej częsci sezonu, a także ani jednej w Europie. Teraz mówić się będzie chwilę o jego asystencie z pracy w AZ Alkmaar. Pascal Jansen bowiem ponownie zmienia pracę i tym razem wyjeżdża za ocean. Kierunek: Nowy Jork.

Były asystent Arne Slota będzie trenował w MLS

Jansen jest synem Sue Chaloner, zmarłej w 2024 brytyjskiej piosenkarki, której jeden z albumów odniósł sukces w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Miała ona też hity w holenderskim top10, jako członkini duetu Spooky and Sue. Sam Jansen urodził się w Londynie – wychował się co prawda w Holandii, ale w kontekście swojego domu mówi o Wyspach Brytyjskich.

Rozpoczął on karierę trenerską bardzo młodo, bowiem już mając 20 lat prowadził treningi młodzieżówki HFC Haarlem. Miał marzenie, aby przed 35. urodzinami zdać egzamin na UEFA Pro – i spełniło się to. Był on też asystentem legendy Feyenoordu Rinusa Israela w Al Jazirze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie jest to jak już widać „typowa” droga do zostania trenerem na najwyższym poziomie, a sam Jansen marzy o Premier League. Do tego coraz bliżej.

Następna praca może go do tego zbliżyć. bowiem New York City FC zdecydowalo się powierzyć Jansenowi swój zespół od początku sezonu 2025. Klub należący do City Football Group minioną kampanię w MLS zakończyli na przegranym ćwierćfinale play-offów w derbach z New York Red Bulls, późniejszym finalistą.

Jansen i Slot w jednym sztabie

Pascal Jansen to były asystent Arne Slota z czasów pracy w AZ Alkmaar. Pracował on w tej roli dwa lata, choć nie przez cały czas u obecnego trenera Liverpoolu. Do postawienia na tego pierwszego w klubie doszło jednak w zaskakujących okolicznościach. Włodarze „Kalmarów” dowiedziały się o rozmowach Slota z Feyenoordem – postanowili z tego tytułu zwolnić szkoleniowca.

Urodzony w Londynie asystent przejąl klub i doprowadził go do półfinału Ligi Konferencji w 2023 roku – w składzie wtedy grał choćby Tijjani Reijnders, który błyszczy w Milanie. Prowadził zespół w 162 meczach, a od lipca 2024 pracował w węgierskim Ferencvaros (30 spotkań, średnia 2,00 punktów na mecz). Amerykanie zdecydowali się na ściągnięcie go do siebie, o czym poinfomowano w mediach na przełomie roku. Sam Slot tymczasem bryluje w Liverpoolu i przegrał jesienią tylko jeden mecz – w Feyenoordzie w 2024 nie przegrał żadnego.

To kolejny zdolny trener z nowej fali, który trafił w ostatnim czasie do MLS. Ostatnim takim szkoleniowcem jest bowiem były piłkarz Aston Villi oraz Juventusu – Olof Mellberg. Były trener Brommapojkarny został zakontraktowany przez St. Louis FC.

Fot. PressFocus