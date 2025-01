Arkadiusz Milik nie od dziś jest znany jako piłkarz, który nie jest okazem zdrowia. W swojej karierze, rodowity tyszanin ma już na koncie dwa poważne urazy więzadła krzyżowego. Milik znów ma jednak problem z powrotem do zdrowia, ponieważ doznał kolejnego urazu – tym razem chodzi o lydkę. Polak nie pojawił się na boisku od czerwca 2024 roku, co oznacza już siedem miesięcy przerwy. Nie wiadomo kiedy wróci on na boisko.

Milika powrót do zdrowia znów się przedłuża

Jeden z włoskich newsmanów Giovanni Albanese poinformował, że Arkadiusz Milik będzie mieć kolejne opóźnienie co do powrotu na boisko. Według najświeższych informacji, Polak ma nowy problem – kontuzję łydki. Reprezentant Polski miał wrócić do zdrowia w styczniu 2025 roku po kolejnym jesiennym zabiegu na kolano – teraz Cristiano Giuntoli który jest dyrektorem sportowym Juventusu zasugerował, że nie wiadomo kiedy Arek wróci na boisko. Sytuacja dla Polaka w klubie robi się coraz gorsza, bowiem już latem był plan, aby go sprzedać.

Po otrzymaniu w klubie najnowszych informacji co do Polaka, Juventus ma być bardziej zdecydowany na pozyskanie zimą napastnika. Mówi się całkiem poważnie o powrocie na Półwysep Apeniński Joshuy Zirkzee, który jest sporym niewypałem w Manchesterze United. W jednym z ostatnich meczów, Ruben Amorim zdjął go z boiska po upływie 30 minut spotkania.

Nie wiadomo także co dalej z Dusanem Vlahoviciem, który często pudłuje w prostych sytuacjach i w dodatku budzi on od dłuższego czasu zainteresowanie PSG. Sam Serb jest też najlepiej zarabiającym piłkarzem w lidze.

Milik i problemy zdrowotne

Reprezentant Polski doznał urazu w czerwcowym sparingu przed Euro 2024 z Ukrainą – od tamtej pory nie pojawił się ani razu na boisku. W starciu z naszymi sąsiadami Milik doznał urazu mięśniowego. Skąd więc tak długa pauza? Otóż Polak w międzyczasie przeszedł dwa zabiegi na kolano.

To kolejne problemy ze zdrowiem tyszanina, który w swojej karierze ma już na koncie choćby dwie długie pauzy spowodowane więzadłami krzyżowymi (po jednym w obu nogach). Swego czasu, od października 2016 do marca 2018 roku stracił prawie 290 dni z powodu leczenia i powrotu do zdrowia. Pierwszy z urazów nastąpił krótko po jego wielkim transferze z Ajaksu do SSC Napoli, który wydarzył się zaraz po Euro 2016. Wszystko to w czasie, kiedy otworzył się Polakowi „worek z bramkami”, bowiem trafił choćby dwukrotnie w starciu z Milanem.

Juventus jest aktualnie na piątym miejscu w Serie A po tym, jak Fiorentina, która jest z nim równa punktowo przegrała aż 0:3 z SSC Napoli w ligowym starciu. Podopieczni Thiago Motty z kolei przegrali 1:2 mecz półfinałowy Superpucharu Włoch z Milanem po dwóch prostych błędach swoich zawodników. Oznacza to większą presję na Italo-Brazylijczyku, którego fotel zaczął się „palić”. Za dużo bowiem razy według władz klubowych drużyna straciła punktów (lokata w lidze poza strefą Ligi Mistrzów i 11 remisów po 18 kolejkach to wynik wstydliwy).

Fot. PressFocus