Motor Lublin zaufał człowiekowi Adama Nawałki

Motor Lublin sprowadził w swoje szeregi bardzo zaufanego człowieka Adama Nawałki, który współpracował z nim w GKS-ie Katowice, Górniku Zabrze, Lechu Poznań oraz przede wszystkim przez pięć lat w reprezentacji Polski. Sztab szkoleniowy zyska fachowca w postaci Jarosława Tkocza.

Człowiek Nawałki w Motorze

Jarosław Tkocz to trener bramkarzy z ogromnym doświadczeniem. Przez ponad trzy lata współpracował z Adamem Nawałką w Górniku Zabrze, gdzie miał okazję szkolić i rozwinąć talent Łukasza Skorupskiego. To w Górniku wybił się obecny bramkarz reprezentacji Polski, który walczy o bluzę numer jeden z Marcinem Bułką. Później Nawałka zabrał za sobą trenera Tkocza do kadry narodowej.

Tam mieli okazję współpracować przez kolejnych pięć lat. Był to okres, który kibice wspominają z ogromnym sentymentem – chodzi o ćwierćfinał EURO 2016 i miejsce w TOP 6 w rankingu FIFA. Tkocz nie pełnił tylko roli trenera bramkarzy. Jeździł też na obserwację zawodników do Rosji z tego względu, że znał ten kraj. Jako piłkarz po spadku Katowic do czwartej ligi został sprzedany do rosyjskiego Szynnika Jarosław, a następnie przeniósł się do Urału Jekaterynburg.

Po przygodzie w reprezentacji… znów wziął go ze sobą Adam Nawałka – tym razem do Lecha Poznań, jednak to kadencja zakończona fiaskiem. Ba, to nie wszystkie współprace wyżej wymienionych panów. Wszystko tak naprawdę zaczęło się jeszcze w sztabie GKS-u Katowice. Nawałka zastąpił na tym stanowisku Jana Żurka we wrześniu 2008 roku i pozostawił w sztabie Tkocza, a potem przez lata świetnie mu się z nim współpracowało.

Tkocz wrócił z… Arabii Saudyjskiej

Jeszcze w poprzednim sezonie pracował w Koronie Kielce, lecz wtedy… otrzymał kuszącą ofertę z Saudi Pro League. Zatrudnił go Al-Okhdood Club, czyli beniaminek. Do swojego sztabu ściągnął go konkretnie Słowak Martin Sevela, którego w Polsce kojarzy się z pracy w Zagłębiu Lubin przez niecałe dwa lata. Po dobrej robocie został wykupiony przez Abha Club przed sezonem 2021/22. Potem prowadził też Al-Adalah, a następnie Al-Okhdood Club i do tego niego właśnie sprowadził polskiego trenera bramkarzy.

Długo ta przygoda nie potrwała, bo 14 spotkań. Martin Sevela został zwolniony po serii siedmiu meczów bez zwycięstwa (w tym sześciu porażek), a wraz z nim poleciał też jego sztab, w tym Jarosław Tkocz. Doświadczony trener wraca do pracy w naszym kraju. Motor właśnie wznowił treningi i w dniu przygotowań poinformował kibiców o zawarciu współpracy z Jarosławem Tkoczem. Postara się on zadbać o formę Kacpra Rosy czy też Ivana Brkicia. To jednak wcale nie oznacza zwolnienia poprzedniego szkoleniowca.

Otóż trener Motoru Mateusz Stolarski na briefingu prasowym powiadomił, że dotychczasowy młody trener bramkarzy Marcin Zapał (rocznik 1990) pozostanie w klubie, gdzie będzie się uczył i współpracował z dużo bardziej doświadczonym trenerem Tkoczem. To kolejny ruch, którym beniaminek pokazuje, że jest rozsądnie budowanym klubem. Zajmuje wysokie 7. miejsce po rundzie jesiennej. Niedawno przedłużył umowę z trenerem Stolarskim. Właściciel Motoru Zbigniew Jakubas, 42. na liście najbogatszych w Polsce, zapowiadał nawet walkę o TOP 3 w nadchodzącym sezonie.

Fot. PressFocus