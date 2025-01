Nie zagrał ani minuty w Ekstraklasie. Chce go były trener… Barcelony

Reprezentant Chin Shaocong Wu już po kilku miesiącach, w trakcie których nie rozegrał ani minuty, może odejść z polskiej Ekstraklasy. Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu ”Weszło”, 24-latek może wrócić do swojej ojczyzny. Zabiegać ma o niego Beijing Guoan, którego trenerem jest były szkoleniowiec… FC Barcelony Quique Setien.

Zero minut w Ekstraklasie

Shaocong Wu do Radomiaka Radom miał trafić pod koniec ostatniego letniego okienka, lecz transfer udało się dopiąć dopiero po kilku tygodniach. Powodem były problemy z otrzymaniem wizy do Polski. Ostatecznie wymyślono, że 24-latkowi załatwi się dokumenty zezwalające na wjazd do innego kraju Unii Europejskiej, co pozwoli na przedostanie się do Polski. Z perspektywy czasu okazało się, że ta gorączkowa papierkowa robota była bezsensowna.

Nie dość, że w kadrze meczowej po raz pierwszy znalazł się dopiero miesiąc po dopięciu transferu z Radomiakiem, to w dodatku w żadnym z czterech meczów, w których został uwzględniony w kadrze nie pojawił się na boisku choćby na minutę. Wszystko wskazuje na to, że jego pobyt w Polsce zakończy się po zaledwie trzech miesiącach. Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” poinformował, że reprezentant Chin może wrócić do swojej ojczyzny.

Chce go były trener… Barcelony

Na podstawie doniesień chińskich mediów dziennikarz poinformował, że o 24-latka zabiega Beijing Guoan. Trenerem stołecznego klubu jest obecnie były szkoleniowiec… FC Barcelony – Quique Setien. Trener z Villarrealem czy Betisem w CV przejął zespół z Pekinu w grudniu 2024 roku, już po zakończeniu sezonu w Chinach. Rozgrywki ligowe Beijing Guoan zakończył na czwartym miejscu z trzypunktową stratą podium, więc nie zagra w tym roku na arenie międzynarodowej.

Setien jest dosłownie jedyną wyróżniającą się postacią tej drużyny, bowiem piłkarze tego zespołu raczej nie są znani fanom futbolu. Wyróżnić można w zasadzie jedynie środkowego obrońcę reprezentacji Kamerunu Michaela Ngadeu, który w przeszłości był ważnym ogniwem Slavii Praga i belgijskiego Gentu. Debiut ”Imperialnych Strażników” pod wodzą znanego hiszpańskiego szkoleniowca nastąpi w drugiej połowie lutego, gdy wystartuje 22. sezon Chinese Super League.

Stoper obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Chin, które potrwa od 9 do 18 stycznia. To jego pierwsze powołanie do kadry od roku. Zgrupowanie odbywa się, choć Chińczycy najbliższy mecz rozegrają dopiero za 2,5 miesiąca. Odbywa się ono w mieście Haikou na wyspie Hajnan, gdzie obecnie przebywa także drużyna… Beijing Guoan. Według chińskich mediów transfer do zespołu Setiena jest już wręcz dopięty.

Środkowy obrońca jest obecnie czwartym piłkarzem Radomiaka, o którym mówi się w kontekście odejścia – obok Leonardo Rochy, Raphaela Rossiego i Jeana Franco Sarmiento. Z radomskim klubem oficjalnie za to pożegnali się już Joao Peglow i Luizao. Odszedł także trener Bruno Baltazar, a jego następca wciąż nie został ogłoszony. Klub nie pozyskał także jak dotąd żadnego nowego piłkarza, choć z ”Warchołami” łączeni są Jonathan Junior (Kotwica Kołobrzeg), Jean-Pierre Nsame (Legia), Joao Tavares (Stal Stalowa Wola) i Paulius Golubickas (Żalgiris Wilno).

fot. PressFocus