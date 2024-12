Ekstraklasa: Jeden z trenerów zwerbowany przez klub Kyliana Mbappe

Ekstraklasa ma przerwę do końca stycznia jednak to nie znaczy, że w polskim uniwersum do tego czasu nic się nie będzie działo. Wręcz przeciwnie, co potwierdzają ostatnie doniesienia. Trener Radomiaka Radom Bruno Baltazar po rundzie jesiennej dostał ofertę nie do odrzucenia. Wiemy już, że chodzi o klub z francuskiej drugiej ligi. Mowa o SM Caen, które nie tak dawno zostało przejęte przez samego Kyliana Mbappe. Francuski klub ogłosił już przybycie Portugalczyka.

Ekstraklasa: Jeden z trenerów trafi do klubu Mbappe

Szymon Janczyk z portalu „Weszło” poinformował, że nie należy spodziewać się Bruno Baltazara jako trenera Radomiaka w rundzie wiosennej – powód był bowiem prosty: zgłosił się po niego zagraniczny klub, niewymieniony z nazwy.

Dziennikarz „Sport Interii” Sebastian Staszewski potwierdził, że trenera Radomiaka zwerbował klub drugiej ligi francuskiej – SM Caen. Grający swego czasu w elicie klub niedawno został przejęty przez samego… Kyliana Mbappe. Tym bardziej więc dziwi finalny wybór – mowa bowiem o trenerze klubu z dolnej połowy tabeli polskiej ekstraklasy, w którym wyniki nie do końca się zgadzają. Klub z północy kraju ogłosił już pożegnanie się z poprzednim trenerem, Nicolasem Seube. To samo poczynił klub z Radomia w kwestii pożegnania Baltazara.

Bruno Baltazar zostal zatrudniony w Radomiu przed… meczem ostatniej kolejki poprzedniego sezonu. Na mocy wyniku w spotkaniu z Widzewem miała rozstrzygnąć się jego przyszłość. Finalnie mimo porażki 1:3 z drużyną Daniela Myśliwca ekipa z południa Mazowsza utrzymała się w lidze. Baltazar wytrzymał całą kolejną rundę jesienną – poprowadził łącznie drużynę w 21 spotkaniach, z czego siedmiokrotnie wygrał, dwa razy zremisował, a aż 12-krotnie przegrał. Teraz 47-latka czeka praca we Francji.

Sam szkoleniowiec z Portugalii skomentował na bieżąco ostatnie wydarzenia dla portalu „Weszło”:

W przerwie świątecznej skontaktował się ze mną inny klub. (…) Byłem zaskoczony, to oferta z kategorii tych nie do odrzucenia. Pierwszy kontakt nastąpił w wigilię, w trakcie świąt Bożego Narodzenia przeszedłem przez wszystkie etapy rekrutacji, miałem trzy wideorozmowy z osobami odpowiedzialnymi za ten projekt. Nie było mi łatwo podjąć decyzję. W Radomiu nawiązałem mocne więzi z zespołem, otoczeniem. Nie chciałem zostawiać tego w połowie sezonu, lecz po rozmowie z najbliższymi uznałem, że nie mogę zrezygnować z takiej szansy.(…) W trudnym momencie zarząd klubu zawsze okazywał mi zaufanie. Nigdy nie dostałem żadnego ultimatum. Zamiast tego usłyszałem od nich słowa wsparcia i motywację do dalszej pracy, kiedy było ciężko i brakowało wyników. Jestem wdzięczny, że nasza współpraca tak się układała.

Ekstraklasa będzie więc mieć w tym sezonie kolejną zmianę na stanowisku trenera. Poprzednio zmiany w naszej elicie dokonały się za sprawą Korony Kielce, Pogoni Szczecin, Stali Mielec, Zaglębia Lubin oraz Śląska Wrocław.

Nowymi szkoleniowcami w swoich drużynach zostali odpowiednio: Jacek Zieliński, Robert Kolendowicz, Janusz Niedźwiedź, Marcin Włodarski oraz Ante Simundza. Na następcę Baltazara wstępnie typuje się nazwiska Jerzego Brzęczka oraz Piotra Stokowca. Ekstraklasa więc nie zna pojęcia nudy. Ekstraklasa wraz z pierwszymi meczami rundy wiosennej wraca do gry pierwszego lutego 2025 roku.

Caen zwolniło legendę

Francuzi zwolnili Nicolasa Seube z racji pierwszego miejsca spadkowego po 16 kolejkach sezonu. 16. lokata na ten moment oznacza baraże o utrzymanie w lidze. Do baraży o awans, Stade Malherbe Caen brakuje 12 oczek – to gwarantuje bowiem piąta lokata na koniec rozgrywek. Seube pracował w tym klubie od listopada 2023 i poprowadził zespół w 44 meczach. Sezon wcześniej, zakończył on ze swoim klubem sezon na piątym miejscu w drugiej lidze.

To klubowa legenda Caen – spędził w klubie 16 lat jako piłkarz i zagrał 520 razy w pierwszej drużynie. Po karierze piłkarskiej, od 2017 roku pracował zarówno w rezerwach, w drużynie u19, jak i w końcu seniorach, w różnych rolach, głównie asystenta.

