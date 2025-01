Real Madryt – Mallorca 09.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – Mallorca:

Rozgrywki: Superpuchar Hiszpanii

Data i godzina: 9 stycznia 20:00

Stadion: King Abdullah Sports City

Już na początku nowego roku czekają nas wielkie emocje związane z rozgrywkami Superpucharu Hiszpanii, gdzie najlepsze kluby zmierzą się o trofeum. Cały mini turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, a gra rozpocznie się od półfinałów. W jednym z nich Real Madryt zmierzy się z Mallorcą i będzie w tym starciu zdecydowanym faworytem do awansu do finału. Sprawdź krótką zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na ten mecz.

Real Madryt – Mallorca – typy bukmacherskie

Real Madryt – Mallorca – wygrana Realu Madryt z handicapem 0:1

9 stycznia 2025 roku o godzinie 20:00 czasu lokalnego na stadionie King Abdullah Sports City w Jeddah, Arabia Saudyjska, odbędzie się półfinał Superpucharu Hiszpanii pomiędzy Realem Madryt a RCD Mallorca

Real Madryt prezentuje solidną formę, odnosząc trzy zwycięstwa w ostatnich meczach, co świadczy o ich wysokiej dyspozycji przed nadchodzącym spotkaniem. Z kolei RCD Mallorca zmaga się z trudnościami, przegrywając trzy ostatnie mecze bez zdobycia bramki.Real Madryt w ostatnich spotkaniach imponuje skutecznością zarówno w ataku, jak i w defensywie, pokazując, że są w doskonałej formie przed kluczowym meczem w Superpucharze. Mallorca, mimo dobrych wyników w La Liga, pokazała swoją słabszą stronę w Pucharze Króla, co może wpłynąć na ich pewność siebie w starciu z jednym z najlepszych klubów na świecie.

Biorąc pod uwagę aktualną formę obu drużyn oraz ich potencjał ofensywny, typ bukmacherski na zwycięstwo Realu Madryt z handicapem -1 (czyli wygrana Realu różnicą co najmniej dwóch bramek) wydaje się być uzasadniony. Według kursów bukmacherskich, kurs na takie zdarzenie wynosi 2.10. Real Madryt wygra z Mallorcą różnicą co najmniej dwóch bramek, potwierdzając swoją dominację i awansując do finału Superpucharu Hiszpanii

Typy na mecz Real Madryt – Mallorca

Wygrana Realu Madryt z handicapem 0:1 @2.10

Powyżej 3.5 goli @2.40

Poniżej 10 rzutów rożnych @1.80

Real Madryt – Mallorca – zapowiedź meczu

Forma Realu Madryt

Real Madryt przystępuje do półfinału Superpucharu Hiszpanii w świetnej formie, notując trzy pewne zwycięstwa w ostatnich spotkaniach. W Pucharze Króla „Królewscy” rozgromili Deportivo Minera aż 5:0, dominując całe spotkanie i pokazując siłę swojej ofensywy. W La Liga również radzą sobie znakomicie – najpierw wygrali 2:1 z Valencią w meczu, w którym mimo początkowych problemów zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Jeszcze wcześniej pokonali Sevillę w emocjonującym starciu 4:2, gdzie błyszczał Kylian Mbappe, a cały zespół prezentował ofensywny styl gry. Real Madryt udowadnia, że ich forma nie jest przypadkowa, a regularne zdobywanie bramek jest jednym z ich głównych atutów.

Forma Mallorca

Mallorca natomiast nieco zmieniała swoje oblicze w ostatnich meczach. W Pucharze Króla ponieśli niespodziewaną porażkę 0:3 z Pontevedrą, drużyną z niższej ligi, co było dużym rozczarowaniem zarówno dla kibiców, jak i sztabu szkoleniowego. W La Liga prezentują się jednak znacznie lepiej – najpierw pokonali Gironę 2:1 w zaciętym spotkaniu, w którym pokazali determinację i skuteczność w kluczowych momentach. W kolejnym meczu ligowym wygrali 1:0 z Getafe, grając solidnie w defensywie i umiejętnie kontrolując tempo gry. Mimo słabego występu w Pucharze Króla, Mallorca udowadnia, że w lidze potrafi walczyć o punkty, choć ich ofensywa nadal nie jest szczególnie produktywna.

Przewidywane składy Real Madryt – Mallorca

Real Madryt: Courtouis – Camavinga, Rudiger, Tchouameni, Vazquez – Ceballos, Valverde – Vinicius, Bellingham, Rodrygo – Mbappe

Mallorca: Greif – Morey Bauza, Valjent, Raillo, Mojica – Morlanes, Samu Costa – Navarro, Rodriguez, Darder – Larin.

Sędzia w spotkaniu Real Madryt – Mallorca

Jesus Gil Manzano – w tym sezonie poprowadził łącznie 9 meczów La Liga, w których pokazał łącznie 66 żółtych kartek, 1 czerwoną i 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Mallorca

Mecz będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Mallorca

Real Madryt wygrał 4 ostatnie mecze

Real Madryt nie przegrał w ostatnich 7 spotkaniach

W 8 ostatnich meczach z udziałem Królewskich padało więcej niż 2.5 goli

Real Madryt strzelał gola jako pierwszy w 5 z ostatnich 7 meczów

W ostatnich 7/9 meczach Realu padało mniej niż 10.5 rzutów rożnych

W ostatnich 9 meczach z udziałem Mallorci padało mniej niż 10.5 rzutów rożnych

Typowanie wyniku meczu Real Madryt – Mallorca

Real Madryt wrócił w ostatnim czasie na dobre tory i jest zdecydowanym faworytem do wygrania tego spotkania. Królewscy powinni bez większych problemów pokonać Mallorcę, która w ostatnim czasie ma sporo problemów, awansować do finału Superpucharu Hiszpanii i tam zmierzyć się z wygranym starcia Athletic Bilbao – Barcelona. Liczymy na to, że w finale będziemy świadkami pierwszego w tym roku El Clasico!

Fot. PressFocus