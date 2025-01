Sevilla – Valencia 11.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Sevilla – Valencia:

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 11 stycznia 21:00

Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Sobotni, wieczorny mecz La Liga to starcie pomiędzy Sevillą a Valencią. Kiedyś można było to śmiało określić jako hit ligi hiszpańskiej, natomiast w obecnym sezonie jest to zwyczajne spotkanie pomiędzy drużynami zajmującymi miejsce w dolnej części tabeli La Liga. Sevilla jest faworytem, natomiast Valencia musi zacząć punktować, żeby wygrzebać się ze strefy spadkowej. Kto będzie górą w tym starciu? Sprawdź krótką zapowiedź oraz typy bukmacherskie na ten mecz.

Sevilla – Valencia – typy bukmacherskie

Sevilla – Valencia – wygrana Sevilli

11 stycznia 2025 roku na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla FC podejmie Valencię CF w meczu 19. kolejki La Liga. Obie drużyny przystępują do tego spotkania z różnymi nastrojami, a stawką są niezwykle cenne punkty w walce o poprawę sytuacji w tabeli. Sevilla będzie szukać przełamania złej passy, natomiast Valencia liczy na kontynuację ostatnich przebłysków dobrej formy.

Sevilla, pomimo ostatnich niepowodzeń, gra u siebie, gdzie tradycyjnie jest bardzo mocna. Valencia wprawdzie odniosła ostatnio zwycięstwo, ale ich gra na wyjazdach pozostawia wiele do życzenia. Sevilla będzie zmotywowana, by odwrócić złą passę, szczególnie że gra przeciwko rywalowi, z którym ma dobry bilans bezpośredni.

Typ bukmacherski na zwycięstwo gospodarzy wydaje się więc uzasadniony, zwłaszcza że Sevilla będzie chciała wykorzystać wsparcie swoich kibiców i przełamać się w walce o punkty. Kurs na wygraną Sevilli wynosi 1.98, co daje dobry stosunek ryzyka do potencjalnego zysku.

Typy na mecz Sevilla – Valencia

Obie drużyny strzelą gola @1.50

Remis @3.45

Powyżej 9.5 rzutów rożnych @1.82

Sevilla – Valencia – zapowiedź meczu

Forma Sevilli

Drużyna z Andaluzji ma za sobą trudny okres. 4 stycznia 2025 roku Sevilla przegrała na wyjeździe aż 1:4 z beniaminkiem Almerią, co było dużym rozczarowaniem dla kibiców. Wcześniej, 22 grudnia 2024 roku, zespół uległ Realowi Madryt 2:4 w meczu, w którym mimo porażki pokazał momenty dobrej gry ofensywnej. Jedynym pozytywnym akcentem w ostatnich tygodniach było zwycięstwo 1:0 nad Celtą Vigo 14 grudnia, gdzie solidna defensywa i skuteczność w kluczowych momentach pozwoliły zdobyć komplet punktów.

Forma Valencii

Valencia z kolei przystępuje do meczu w nieco lepszych nastrojach. 7 stycznia 2025 roku pokonali Eldense 2:0, co było potrzebnym zwycięstwem po wcześniejszej porażce 1:2 z Realem Madryt 3 stycznia. W meczu przeciwko Królewskim Valencia zaprezentowała się solidnie, ale błędy w obronie przesądziły o wyniku. Wcześniej, 22 grudnia, „Nietoperze” zremisowali 2:2 z Alaves, co pokazuje, że zespół potrafi walczyć o punkty nawet w trudnych sytuacjach.

W ostatnim meczu między tymi drużynami, rozegranym 17 lutego 2024 roku, padł bezbramkowy remis 0:0. Historia bezpośrednich pojedynków przemawia jednak na korzyść Sevilli, która w pięciu ostatnich starciach aż czterokrotnie wygrywała z Valencią.

Przewidywane składy Sevilla – Valencia

Sevilla: Nyland – Barco, Pedrosa, Marcao, Carmona – Agoume, Gudelj – Navas, Peque, Lukebakio – Iheanacho

Valencia: Dimitrievski – Rioja, Gasiorowski, Mosquera, Foulquier – Guerra, Barrenechea – Lopez, Almeida, Perez – Duro

Sędzia w spotkaniu Sevilla – Valencia

Francisco José Hernández Maeso – w obecnym sezonie La Liga w 9 meczach pokazał łącznie 44 żółte kartki, 2 czerwone i 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Sevilla – Valencia

Mecz będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 2.

Statystyki na typy bukmacherskie Sevilla – Valencia

Valencia nie wygrała od 6 meczów w La Liga

Sevilla przegrała 2 ostatnie mecze z rzędu

W 4/5 ostatnich meczów Sevilli padało więcej niż 2.5 goli

W 5/6 ostatnich meczów Sevilli obie drużyny zdobywały gole

W 8/10 ostatnich meczów Valencii było mniej niż 10.5 rzutów rożnych

W 5/6 ostatnich spotkań bezpośrednich pomiędzy tymi drużynami były więcej niż 4.5 żółte kartki



Typowanie wyniku meczu Sevilla – Valencia

Niezwykle interesująco zapowiada się sobotnie spotkanie w La Liga pomiędzy Sevillą a Valencią. Obie drużyny potrzebują punktów, bo z pewnością nie chcą znajdować się w miejscu w którym są obecnie. Gospodarze są dopiero na 14. miejscu w tabeli, natomiast goście znajdują się w strefie spadkowej.

Przewidujemy, że to gospodarze narzucą swój styl gry w meczu przed własną publicznością. Dla Valencii będzie to kolejny trudny mecz w walce o upragnione punkty. To, jakie błędy popełnili goście w meczu z Realem Madryt nie wróży dobrze. Typujemy, że Sevilla wygra to spotkanie.

