Puszcza Niepołomice z transferem reprezentanta Polski

Puszcza Niepołomice na zasadzie transferu definitywnego sprowadziła z Widzewa Łódź młodzieżowego reprezentanta Polski Antoniego Klimka. Piłkarzem czterokrotnego mistrza Polski był przez półtora roku. Wcześniej wychowanek Wisły Kraków grał w Odrze Opole. Z ”Żubrami” podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/27.

Antoni Klimek wytransferowany przez Widzew

Antoni Klimek jest wychowankiem Wisły Kraków, choć w pierwszym zespole ”Białej Gwiazdy” nigdy nie zagrał. Latem 2020 roku trafił do pierwszoligowej Odry Opole. W pierwszym zespole zadebiutował w ostatniej kolejce sezonu 2020/21 w meczu przeciwko… Widzewowi Łódź, czyli jego przyszłemu klubowi. W sezonie 2021/22 dotarł zagrał z Odrą w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Opolanom nie udało się wejść do elity, ale Klimek zadebiutował w niej rok później. Podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia z Widzewem Łódź.

W poprzednim sezonie rozegrał dla czterokrotnego mistrza Polski 32 mecze, w których zdobył trzy bramki i dwie asysty. Na początku tego sezonu zadowolony z jego rozwoju właściciel Widzewa Tomasz Stamirowski na antenie ”RadiaWidzew” mówił, że klubowi zależy na przedłużeniu z nim umowy. Ostatecznie jednak do tego nie doszło i od 1 stycznia 22-latek mógł rozpocząć negocjacje z dowolnym klubem. Wówczas na zasadzie wolnego transferu opuściłby ”Serce Łodzi” latem 2025 roku.

Zagra w Puszczy Niepołomice

Otrzymał wolną rękę na przenosiny do innego klubu, ale jeszcze tej zimy, by Widzew mógł na nim zarobić. Na jego transfer zdecydowała się Puszcza Niepołomice, z którą podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. Skrzydłowy przychodzi po rozegraniu w tym sezonie tylko 331 minut, co było dopiero 17. wynikiem na 24 piłkarzy, z których w rundzie jesiennej skorzystał Daniel Myśliwiec. Wystąpił w 11 meczach i zaliczył dwie asysty – obie po wejściu z ławki w wygranym 3:1 meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Cracovią.

Skrzydłowy, który ma na koncie jeden występ w reprezentacji Polski do lat 21 (z Macedonią Północną w czerwcu 2024 roku) w barwach Puszczy występować będzie z numerem ”7”, który w tym sezonie pozostawał wolny w zespole ”Żubrów”. Jego oficjalny debiut w nowym klubie może nastąpić w niedzielę 2 lutego przy okazji wyjazdowego meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze. Do rundy wiosennej podopieczni Tomasza Tułacza przystąpią z takim samym dorobkiem punktowym, co otwierająca strefę spadkową Korona Kielce.

