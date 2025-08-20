Nottingham sprowadzi pomocnika. Wróci do Premier League po fatalnej przygodzie

Nottingham Forest wydało w letnim oknie transferowym już około 150 mln funtów. Na City Ground trafiło kilku ciekawych, młodych zawodników. Na tym jednak nie koniec. Jak informuje Fabrizio Romano, dwukrotni klubowi mistrzowie Europy są bowiem bliscy sprowadzenia środkowego pomocnika, który będzie mógł wnieść doświadczenie zebrane w poprzednich latach na boiskach Premier League.

Rewelacja sezonu

Nottingham Forest było rewelacją poprzednich rozgrywek Premier League. Drużyna prowadzona przez Nuno Espirito Santo przez długi czas zajmowała nawet miejsce w TOP 4, co dawało jej udział w Lidze Mistrzów. Słabsza końcówka sezonu (jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich kolejkach) sprawiła, że klub skończył rozgrywki na siódmym miejscu. Marinakis się rozmarzył i wściekał się na trenera Nuno Espirito Santo. Zrugał go na środku boiska po remisie z Leicester City, czyli jedną z najgorszych drużyn w lidze.

Forest jednak zagrają „oczko” wyżej w Europie. Po zawiłościach właścicielskich związanych z udziałem Crystal Palace, przeszli do fazy ligowej Ligi Europy, a to „Orły” wystąpią w Lidze Konferencji. Tym samym Forest wrócą do europejskich pucharów po 30 latach. Dwukrotni zwycięzcy Pucharu Europy rozpoczęli już kolejny sezon ligowy. W pierwszej kolejce mierzyli się u siebie z Brentford i po świetnej pierwszej połowie wygrali 3:1. Dwie bramki zdobył niezawodny Chris Wood, a jedno trafienie dołożył debiutujący Dan Ndoye, sprowadzony z Bologni.

Latem do drużyny dołączyli młodzi zawodnicy na czele z Omarim Hutchinsonem z Ipswich Town, wspominanym Danem Ndoye, Arnaudem Kalimuendo z Rennes czy Jamesem McAtee’m z Manchesteru City. Klub wykupił także z Botafogo Igora Jesusa oraz Jaira Cunhę. Na transfery Nottingham wydało około 150 milionów funtów. Muszą pamiętać, że zagrają na czterech frontach (jeszcze grany w Anglii Puchar Ligi).

Pomocnik wróci do Premier League

Na tym jednak nie koniec. Jak informuje Fabrizio Romano, bliski przeprowadzki do Nottingham ma być Douglas Luiz. Zawodnik jest zdecydowany na ruch, a Forest prowadzi z Juventusem zaawansowane rozmowy. Według angielskich mediów Brazylijczyk trafi na City Ground na zasadzie rocznego wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za około 30 mln funtów po spełnieniu określonych warunków. W Anglii spisywał się on świetnie w Aston Villi, gdzie był liderem środka pola. Potem razem ze swoją dziewczyną Alishą Lehmann odeszli do Juventusu. Oboje zostali niewypałami transferowymi.

Douglas Luiz przeniósł się do Juventusu za niespełna 50 mln euro (42,5 mln funtów), jednak został kompletnym rozczarowaniem. Przybył do Turynu w ramach dość skomplikowanej transakcji. Aston Villa potrzebowała sprzedać Brazylijczyka, aby zmieścić się w ramach regulacji PSR, która jest ciut bardziej restrykcyjną formą trzymania w ryzach składu i klubowych finansów w ramach Finansowego Fair Play od tego, co mamy w Europie. Douglas Luiz trafił do Turynu, a do Aston Villi powędrowali Samuel Illing Junior i Enzo Barrenechea. To tzw. „kreatywna księgowość”.

Pomocnik miewał urazy i rozegrał w poprzednim sezonie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, na co złożyło się tylko niecałe 900 minut. Zresztą już na koniec listopada miał raptem dwa mecze rozpoczęte w wyjściowym składzie, a do tego sprokurował dwa rzuty karne, w tym na wagę straty punktów z Cagliari w 88. minucie. Miał ewidentnie zły czas. Zaledwie dwa tygodnie po tym karnym podczas meczu z Lazio Luiz został okradziony. Złodzieje włamali się do jego domu, z którego zabrali biżuterię o wartości około pół miliona euro. Pobyt w Turynie okazał się dla niego całkowitą klapą.

W przeszłości występował już w Premier League – w 2017 roku trafił do Manchesteru City. Tam jednak nie zaistniał. Był wypożyczony do Girony, a później przeniósł się do Aston Villi, gdzie bardzo się rozwinął i stał się jej podstawowym zawodnikiem. Rozegrał dotychczas 175 meczów w Premier League, notując 20 bramek i 18 asyst. W Birmingham bił rzuty karne.

Fot. PressFocus