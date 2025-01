Betclic 2. Liga: Wychowanek Bayernu zmienił klub

Latem 2024 roku na boiska Betclic 2. Ligi trafił Marcel Zylla – wychowanek Bayernu Monachium. Po kilku miesiącach bez klubu dołączył do Wisły Puławy. Już po pół roku 24-latek przeniósł się z wschodniej Polski na jej północno-zachodnią część. Podpisał bowiem kontrakt z walczącą o awans do Betclic 1. Ligi Chojniczanką Chojnice.

W Bayernie grał z głośnymi nazwiskami

Urodzony w Monachium Zylla w wieku 10 lat, czyli w 2010 roku, trafił do akademii Bayernu. Związany z nią był równo przez dekadę. W międzyczasie zdecydował się na reprezentowanie Polski, choć miał na koncie występ w młodzieżowej kadrze Niemiec. W 2019 roku zagrał na mistrzostwach świata do lat 20, których Polska była gospodarzem. Niedługo później trafił do rezerw Bayernu, które w sezonie 2019/20 jako beniaminek wygrały rozgrywki 3. Ligi pod wodzą Sebastiana Hoenessa (obecny wicemistrz Niemiec z VfB Stuttgart).

Tam zaliczył 14 występów w sezonie 2019/20 i strzelił trzy gole. Występował z takimi zawodnikami, jak m.in. Jamal Musiala, Joshua Zirkzee, Josip Stanisic, Malik Tillman czy Angelo Stiller. Na wygraniu 3. Ligi w 2020 roku jego przygoda z Bayernem dobiegła końca. Trafił do Śląska Wrocław, gdzie spędził 3,5 roku. W trakcie przerwy zimowej okraszonego dla Śląska wicemistrzostwem Polski sezonu 2023/24 doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. W ciągu 3,5 roku rozegrał dla WKS-u tylko 35 meczów.

Teraz jest w polskiej II lidze. Właśnie zmienił klub

Sezonu 2023/24 nigdzie już nie dokończył, bowiem nie mógł znaleźć nowego klubu. Po półrocznym ”bezrobociu” trafił do Wisły Puławy, która była o krok od nieprzystąpienia do rozgrywek Betclic 2. Ligi. Rundę jesienną klub z Lubelszczyzny zakończył jednak na ostatnim bezpiecznym, 12. miejscu, z trzema punktami przewagi nad strefą baraży o utrzymanie. Zylla z dorobkiem pięciu goli był najlepszym strzelcem Wisły, a do tego miał na koncie pięć asyst. Miał bezpośredni udział przy niemal 36% bramek swojego zespołu.

Wisła straciła jednak swoje kluczowe ogniwo w walce o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Już po niecałym pół roku 24-latek przeniósł się z Puław do oddalonych o ponad 500 kilometrów Chojnic. Podpisał bowiem kontrakt z Chojniczanką do końca sezonu 2025/26. To klub znajdujący się po zupełnie przeciwnej stronie barykady. Po 19 kolejkach zajmuje czwarte miejsce, które daje im prawo gry w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. Nad piątym Zagłębiem Sosnowiec ma pięć punktów przewagi, ale do pierwszej trójki traci siedem.

Okazję do zmierzenia się przeciwko byłej drużynie ofensywny pomocnik będzie miał dopiero w maju, gdy Chojniczanka zmierzy się z Wisłą na wyjeździe. Z kolei jego debiut w nowych barwach prawdopodobnie na początku marca przeciwko rezerwom Zagłębia Lubin. Co ciekawe, to właśnie drugi zespół ”Miedziowych” był rywalem puławian w ostatnim meczu Zylli w barwach tego klubu. Wisła przegrała w Lubinie aż 2:6.

