Ander Herrera doskonale znany jest kibicom Athletic Clubu oraz Manchesteru United – łącznie w tych klubach spędził ponad dekadę. Ma on też na swoim koncie dwa mecze w kadrze Hiszpanii, a także grę w PSG czy Realu Saragossa. Teraz przyjdzie czas na grę w legendarnym klubie, którego stadion zawsze chciał odwiedzić – co też już uczynił. Piłkarz z Kraju Basków będzie piłkarzem Boca Juniors, w związku z czym regularnie będzie występować na ukochanej La Bombonerze.

Ander Herrera zagra w legendarnym klubie

35-latek w aktualnej kampanii w Bilbao rozegrał 14 spotkań. To jego drugie podejście na San Mames, bowiem wcześniej grał tutaj w latach 2011-2014. Drugi epizod dobiega jednak końca. Możliwe, że licznik występów w Kraju Basków zatrzyma się na liczbie 189.

Bardzo blisko jest do transferu Baska do… Boca Juniors. Na ten ruch nakłaniać miał go co nieco jego dawny kompan z Manchesteru United, Marcus Rojo. Sam też wielokrotnie słyszał opowieści od swojego ojca, który w sprawach służbowych z ramienia klubów piłkarskich opowiadał mu o tym, jak znakomitym miejscem do zobaczenia jest La Bombonera. Piłkarz wkrótce ma przylecieć do Buenos Aires i podpisać umowę z legendarnym zespołem.

W czerwcu 2023 roku, Ander Herrera zdradził, że jego marzeniem odwiedzić jest magiczną i mityczną La Bombonerę. Dokonał tego i był na meczu „Xeneize”. Przez wiele lat lubił też oglądać mecze z różnych stron świata – sam też był fanem gry Juana Romana Riquelme, który aktualnie jest klubowym prezydentem.

W 2012 Ander Herrera napisał nawet na Twitterze, że ogląda mecz Boki z Fluminense i jest zachwycony grą argentyńskiego maga. Teraz spotka ww. razem, a do tego w klubie grają jego dwaj byli koledzy – Sergio Romero oraz Edinson Cavani.

Herrera śladami De Rossiego

Ander Herrera to kolejny zawodnik z szeroko rozumianego topu, który z własnej woli zdecydował się na transfer do Boca Juniors. Znany jest bowiem przypadek Daniele De Rossiego, który w 2019 roku, na sam koniec kariery (jak się później okazało), postawił na futbolowy romantyzm. Zagrał on tam pięć razy. Więcej o tej wspaniałej przygodzie opowiedział w rozmowie w programie „The Overlap”, podsumowując, że Superclasico to coś więcej niż derby Rzymu.

– Mają tam ogromną miłość do piłki, tak jak w Rzymie. Coś szalonego. Rząd, wszyscy mówią o Boce. Oni bardziej żyją piłką niż my, to jak religia. Przybyłem tam pewien czas po finale Copa Libertadores, który River wygrało w Madrycie. Grałem w pierwszym meczu po Madrycie i na Monumental kibice River Plate przynosili czarne balony, robili Boce pogrzeb, były trumny, to coś znacznie większego od derbów Rzymu. Śpiewali, że kto nie śpiewa, ten umarł w Madrycie. Było 0-0, mieliśmy z 12 kartek, ale fani byli zadowoleni, chcieliśmy takie coś zobaczyć, walczyłeś dla nas. Później wyrzucili nas w półfinale Copa Libertadores, wygrali u siebie 2-0, ale my na Bombonerze wygraliśmy 1-0. Ludzie płakali, ale takiej demonstracji miłości do drużyny nie widziałem nigdy. River było lepsze od nas, ale fani widzieli nasz wysiłek.

