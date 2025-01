Legia Warszawa ma za sobą jesień pełną przygód. Kilka punktów do ligowego podium wynagradza jednak dość pewny awans do 1/8 finału Ligi Konferencji, bowiem w fazie ligowej „Wojskowi” wywalczyli sobie lokatę w top8. Teraz przyszedł czas na zimowe sprzątanie kadry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Legia pozbyła się pomocnika Jurgena Celhaki. Albańczyk na zasadzie definitywnego transferu bezgotówkowego zasilił NK Olimpiję Ljubljana.

Legia pozbyła się pomocnika

Kilka dni temu Legia podała informację, że Marco Burch i Jurgen Celhaka nie jadą na zgrupowanie do hiszpańskiej Olivy, bowiem czekają na rozwój wypadków co do potencjalnego transferu wychodzącego. Dziś już wiemy, że jeden z tych ruchów okazał się faktem a przewidywania szybko się zmaterializowały (Burch w chwili pisania tekstu był bardzo bliski dołączenia na wypożyczenie do Radomiaka).

Przybyły za 250 tysięcy euro z KF Tirana trzy i pół roku temu Albańczyk zasilił na zasadzie transferu definitywnego NK Olimpiję Ljubljana. To drużyna, która występowała w tym sezonie w Lidze Konferencji i na sam jej koniec bezbramkowo zremisowała z Jagiellonią Białystok.

Celhaka podpisał umowę na 2,5 roku i zagra z numerem 16. W klubie z ul, Łazienkowskiej, zagrał 78 spotkań, w których zanotował dwie asysty i ani jednej bramki. Ma też na koncie jeden mecz w rezerwach warszawskiego klubu. Kibice jego odejście przyjmują raczej z ulgą, ale nie traktują go jak kogoś, kto pozorował grę:

„Prawie 80 spotkań, a dobrych? Można policzyć na palcach jednej ręki”

„Agent się tutaj mocno wykazał. Klub Ligi Konferencji po tym co on grał to duża sztuka”

„Piłkarz nie na Legię, ale on się sam tu nie sprowadził. Dzięki za profesjonalizm”

To nie jedyny polski wątek w drużynie ze stolicy Słowenii – lidera tamtejszej ligi. Gra tam bowiem Justas Lasickas – Litwin w sezonie 2018/19 zanotował dwa występy dla Jagiellonii Białystok. Drużyna z Ljubljany zagra w meczu 1/16 finału z bośniackim Boracem Banja Luka. Legia z kolei czeka na rywala w fazie 1/8 finału tych samych rozgrywek.

Legia Warszawa w rozgrywkach Ekstraklasy zajmuje czwartą lokatę i traci trzy oczka do podium. Do prowadzącego Lecha Poznań traci już jednak sześć oczek. Do końca sezonu 16 kolejek, a runda wiosenna rozpoczyna się 31 stycznia. Legia rozpoczyna od meczu z Koroną u siebie 2 lutego.

Fot. PressFocus