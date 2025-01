Bayer 04 ma problem – nowy nabytek kontuzjowany po raz trzeci!

Bayer Leverkusen ponownie był bardzo aktywny w letnim okienku transferowym – w końcu do zespołu mistrzów Niemiec sprowadzonych zostało czterech piłkarzy. Wśród nich możemy wymienić Martina Terriera, który za sumę około 20 milionów euro został sprowadzony z ekipy Stade Rennais. Niestety, ale przygoda skrzydłowego w zespole „Aptekarzy” jest nieustannie hamowana przez kolejne urazy oraz problemy zdrowotne.

Bayer ma problem – Terrier poważnie kontuzjowany?

Odkąd Martin Terrier trafił do Bayeru Leverkusen z ekipy Stade Rennais w letnim okienku transferowym, pomocnik nie może mówić o zbyt wielkim szczęściu, albowiem jest on dręczony kolejnymi kontuzjami. Co więcej, w ostatnim ligowym meczu przeciwko Borussii Moenchengladbach nabawił się on kolejnej kontuzji, tym razem jednak znacznie poważniejszego niż poprzednie.

Francuz spędził na boisku zaledwie siedem minut, po czym musiał zostać zmieniony, bowiem doznał groźnie wyglądającego urazu. Co prawda jego odniósł kolejne przekonujące i zasłużone zwycięstwo 3:1 nad Borussią M’Gladbach, jednakże po ostatnim gwizdku uwaga kolegów z drużyny oraz całego sztabu szkoleniowego „Aptekarzy” była skupiona na francuskim skrzydłowym, którego – wedle doniesień niemieckiej prasy – może czekać nawet kilkumiesięczna przerwa.

Podczas konferencji prasowej trener Xabi Alonso nie owijał w bawełnę i rozwiał wszelką nadzieję wśród fanów – kontuzja Terriera nie wyglądała dobrze. Nieoficjalnie mówi się, że zawodnik uszkodził ścięgno Achillesa i tym samym Bayer 04 będzie zmuszony radzić sobie bez swojego nabytku przez dłuższy okres.

− Nie wyglądało to wcale dobrze, to wyglądało bardzo źle. Oczywiście, Martin przejdzie wszelkie niezbędne badania, które pozwolą stwierdzić, jak poważny jest to uraz. Mimo wszystko… Nie mamy dobrych przeczuć. To wyglądało jak typowa kontuzja ścięgna Achillesa. To wielka szkoda dla nas i Martina – powiedział po ostatnim gwizdku trener Alonso.

Trzecia kontuzja od momentu transferu

Bayer 04 bez wątpienia ma wielki problemy z nowym nabytkiem, albowiem to już jego trzecia kontuzja odkąd trafił do zespołu Alonso. Terrier stopniowo budował sobie coraz lepszą pozycję w ekipie „Aptekarzy”, ale począwszy od listopada rozpoczęły się jego nieustanne problemy zdrowotne, które wykluczyły go z gry na kilka tygodni. Francuz co prawda szybko odzyskał sprawność, ale powrót do formy zajął mu kolejne tygodnie, co wiązało się z graniem tylko tak zwanych „ogonów”.

Jeśli doniesienia o poważnym uszkodzeniu ścięgna Achillesa okażą się prawdziwe, to zdaniem niektórych dziennikarzy można nawet zakładać, że sezon 2024/25 dobiegnie dla niego końca. Koledzy z zespołu mają jednak nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i Terrier nie będzie potrzebował długiej przerwy.

− Naprawdę mam nadzieję, że nie jest tak, jak myślimy i co czuł. To byłby policzek dla klubu i dla nas, zawodników. To coś, co sprawi, że przez jakiś czas będziesz poza klubem – powiedział pomocnik Leverkusen Granit Xhaka.